Hermoso de Mendoza y Ferrer Martín abren la puerta grande de Málaga en una tarde mediocre de Lea Vicens

Doble triunfo el que se vivió en la segunda tarde de abono en La Malagueta gracias a la salida a hombros de Guillermo Hermoso de Mendoza y de Ferrer Martín. El premio fue excesivo a pesar de que ambos caballeros dejaron momentos de muy buen nivel y siempre buscando que el público disfrutara. El cariño del público unido al del palco llevaron consigo que se abriera por primera vez este año la puerta grande 'Manolo Segura'.

Con 'Alquimista', recibió Hermoso de Mendoza a su primero. Un berrendo en colorado que se avivó al primer rejón de castigo, muy mal colocado. El segundo, mejor. Para el segundo tercio sacó en primer lugar a Extraño mientras sonaba 'Cielo Andaluz'. Aunque el de Benítez Cubero manseaba por momentos supo hacerse con él apostando más por lo visual que por el sometimiento.

'Índico' fue el elegido para seguir con banderillas. Se le agradecía al rejoneador su entrega e interés en poder lucir a pesar de los ingredientes que tenía. Con 'Corsario' llegaron las cortas pero el toro perdió las manos y deslució la suerte. Buen rejonazo y a la caída del toro los pañuelos no tardaron. Una oreja.

Para lidiar a su segundo oponente, que salió presto a la batalla, montó de salida a Jíbaro. Cayó trasero el rejón de castigo. Con 'Berlín' en banderillas lo sacó de tablas para los medios. Aunque el toro perdió las manos, consiguió hacerse con él. El quinto de la tarde buscaba continuamente las tablas y Hermoso de Mendoza supo templar y mandar y hacer que el de Pallarés le sirviera. Prosiguió con las banderillas a lomos de 'Ilusión'.

En ese momento llegó la segunda a actuación de los forçados 'Aposento de Chamusca' con una pega impecable. Casi sin margen para recomponerse, el rejoneador colocó dos rosas que consiguieron también enganchar al público que aplaudió con ganas las banderillas cortas que puso a continuación. Mató muy bien, el toro cayó pronto y las orejas no tardaron en llegar. Excesivo premio.

Por su parte, con la garrocha y a lomos de 'Tango' brindó Ferrer Martín al público y a nombres muy conocidos del toreo a caballo como Bohórquez y Luis Valdenebro. El primer rejón lo clavó en la paletilla del astado y con 'Cuqui' por banderillas toreo muy aturullado. Mucho alarde y poca enjundia. Siguió el tercio con 'Himno' y al quiebro, llegaron dos banderillas muy bien puestas.

Montó a 'Atlas' para las banderillas cortas y la rosa. Hizo guardia con el rejón al primer intento al segundo lo colocó mejor pero el toro tardó en caer. Aún así, el de Vélez se llevó una oreja al esportón.

Llegó el sexto. Sacó a 'Cigala' para la primera banderilla, muy aplaudida aunque regular colocada. Prosiguió con las banderillas mucho mejor que las anteriores. El público se mostró muy entregado con su paisano que fue de menos a más, además marcando muy bien los tiempos.

Ayudó al ambiente de euforia la tercera y última pega de los forçados, que al final tuvieron que ser dos, al no ser la primera como debía ser. El epílogo de la faena del rejoneador natural de Vélez Málaga fue con las banderillas cortas. No quería perder tiempo. Fue raudo a por el rejón de muerte para no perder los favores de un publico que seguía entregado a él. Mató bien y dos orejas.

Abrió la tarde Lea Vicens, que tuvo una actuación mediocre. A lomos de 'Guitarra' recibía la francesa al primero de su lote. Tres rejones de castigo de los cuales, el primero por mala colocación fue infectivo. Tanto que se acabó desprendiendo. Procurando alejar de la querencia a su oponente desde los medios en el tercio de banderillas.

El de Pallarés no era muy colaborador pero Vicens supo suplir la carencias del astado con sentido del espectáculo para evitar que el publico se enfriara y mantuviera la tensión por si en algún momento terminaba de encender. Lo intentó con dos rosas pero no funcionaron porque estuvieron mal colocadas.

Fue entonces cuando saltaron al ruedo por primera vez en la tarde los forçados amadores. La primera pega fue muy accidentada ya que el forçado de cara, tras una voltereta, cayó de forma muy fea. La segunda pega no fue limpia del todo pero pudieron someter al de Pallarés, lo que se ganó el favor y el aplauso del público.

Retomó Lea a lomos de 'Espontáneo' para una suerte suprema que al final resultó un sainete. 2 pinchazos y medio rejón. 10 descabellos. 1 aviso. En su segundo, con más de seiscientos kilos, montó de salida a Cleopatra. Cayó trasero el rejón de castigo aunque si cayó en buen sitio el segundo.

Con 'Bético' para las en banderillas pero el avivador lo puso a toro pasado. Al toro le faltó transmisión aunque Vicens lo seguía intentando por banderillas. Con 'Diamante' coloco dos rosas pero a la faena le seguía faltando explosividad. Mató mal en dos intentos y el toro cayó pronto. Saludó desde el tercio.