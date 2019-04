El Hospital de Benalmádena cierra sus quirófanos toda la Semana Santa

El Hospital de Benalmádena no hará ni operaciones ni ingresos durante toda la Semana Santa. Cierra sus quirófanos y la hospitalización incluso los días hábiles. El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que se han suspendido unas 90 operaciones que estaban previstas de lunes a miércoles. Una medida que considera "incongruente" con el plan de choque para reducir las listas de espera y por la que pide explicaciones al consejero. Como habitualmente el hospital no opera los fines de semana, el cierre supone que tras acabar la actividad quirúrgica este viernes al mediodía, no hará operaciones ni ingresos hasta el próximo lunes 22 de abril. "En resumen, muchos anuncios, pero en la práctica nada", ha criticado el secretario provincial del sindicato, Juan José Sánchez.

Según ha informado Satse mediante una nota, el Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Benalmádena tiene tres quirófanos en los se hace una media de 30 intervenciones diarias. Ello supone un rendimiento de tiempo de quirófano del 67,1%, según las últimas cifras publicadas por la Agencia Sanitaria Costa del Sol con los datos del año 2016, señala Satse. "Un rendimiento que es mejorable", según Sánchez.

Satse urge al consejero a explicar por qué se cierran quirófanos y hospitalización

El sindicato detalla que "sorprendentemente", el pasado 11 de abril la dirección de la empresa comunicó a los representantes de los trabajadores que se anulaba toda la actividad quirúrgica prevista para los días 15,16 y 17 de abril "sin dar ninguna justificación para esta decisión, salvo la que se trata de una medida de ahorro económico".

Para Satse, este parón en la actividad asistencial "es incongruente" con las medidas anunciadas por parte de la Consejería de Salud y Familias, que ha destinado una inversión de 25 millones de euros en un plan de choque para disminuir las listas de espera quirúrgicas.

Para el Sindicato de Enfermería "está totalmente injustificado" que se deje de realizar actividad quirúrgica en los centros públicos "para después concertar esa actividad que deja de realizar la Consejería en sus hospitales con los centros privados, lo que supone un sobrecoste innecesario a todas luces". Por ello, la organización sindical le exige al titular de Salud, Jesús Aguirre que "aclare si esta medida se trata de una decisión adoptada por la dirección de la Agencia Sanitaria Costa del Sol o si por el contrario es avalada por su Consejería".