El Hospital del Guadalhorce cerrará los quirófanos tras operar nueve días

El pasado 10 de diciembre el Hospital del Guadalhorce inició su actividad quirúrgica y sus ingresos. Aunque eran intervenciones programadas y de baja complejidad, por fin arrancaba la última fase de un centro sanitario que la comarca lleva esperando más de una década. Pero los dos quirófanos del centro sanitario que se pusieron en marcha cerrarán antes de que se hayan cumplido dos semanas de su apertura.

El próximo viernes 21 ya no harán operaciones allí. De esa forma, tampoco habrá pacientes para hospitalizar. El centro sanitario retomará tanto la actividad quirúrgica como los ingresos el próximo 8 de enero, tras la finalización de las fiestas navideñas. De modo que en Cártama se habrá operado nueve días:los cinco hábiles de la semana pasado y cuatro –de lunes a jueves– de ésta. El personal de quirófano y hospitalización se trasladará entonces al Clínico –del que depende– para reforzar este centro durante un periodo en el que algunos trabajadores toman días de descanso.

UGT arremetió contra el cierre de ambas áreas. “Lo que han intentado es aparentar normalidad cuando no es así. No es razonable que se abra una actividad y a los pocos días se cierre. La finalidad era bajar las listas de espera, pero de esta forma no se reducen”, señaló el secretario provincial de Sanidad, Vicente Sandoval. Ya el Sindicato de Enfermería (Satse) calificó de “paripé” la situación cuando se puso en marcha la actividad quirúrgica y de hospitalización el pasado 10 de diciembre.

El hospital informó que probablemente en febrero se abrirán otros dos quirófanos pendientes

Por su parte, el Clínico indicó que en estos nueve días se intervendrán en total unos 180 pacientes en el centro sanitario de Cártama, que durante el periodo navideño tanto las operaciones –que no son urgentes ni preferentes y que son de baja complejidad–como los ingresos se concentrarán en el Clínico. Además, añadió que el personal del Chare del Guadalhorce de ambas áreas servirá del 21 de diciembre al 8 de enero para reforzar el centro de Teatinos.

Una portavoz del Clínico recordó además que así estaba previsto. De modo que no se han desprogramado intervenciones porque cuando arrancó la actividad ya estaba contemplado que los quirófanos y los ingresos pararan durante el periodo navideño. Además avanzó que los otros dos quirófanos que están previstos en el el Chare de Cártama se pondrán en marcha probablemente en el próximo mes de febrero.

El Hospital del Guadalhorce se anunció en 2005 para 2008. Pero no pudo abrirse hasta el verano de 2016. Entonces comenzó con las consultas externas. En otoño de aquel año se pusieron en marcha las Urgencias.

Sólo quedaba pendiente que iniciara la actividad quirúrgica y de hospitalización. Debido a las demoras administrativas con las expropiaciones para dotar de luz eléctrica definitiva que diera estabilidad de cara a las operaciones, esta última fase se retrasó. Por fin se cumplió el pasado 10 de diciembre. Pero el viernes se interrumpirán ambas actividades hasta el martes 8 de enero ya que el lunes 7 es festivo.