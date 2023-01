Icomos dice que la torre del puerto supera a la Catedral y Gibralfaro, "el último que llega no puede ser protagonista del paisaje"

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos, Icomos; un organismo que asesora a la UNESCO en asuntos relacionados con el patrimonio, ha vuelto ha rechazar –y ya es la tercera vez que lo hace– la construcción de la torre del puerto en el dique de Levante. Y no por ser la tercera vez que se pronuncia al respecto ha sido menos contundente.

El ente advierte que el hotel rascacielos no solo está muy próximo a la Farola (en proceso de ser declarada como Bien de Interés Cultural), "sino al propio conjunto histórico de Málaga, de forma que compite, a escasa distancia, superándolos, con la propia Catedral y el monte Gibralfaro". A esto, Icomos añade en su critica al proyecto que "el último que llega no puede ser el protagonista de una ciudad que hunde sus raíces en la Antigüedad, debe saber adaptarse a ella y continuar su hilo narrativo" en un comunicado emitido el pasado mes de diciembre, pero que no había trascendido hasta este momento.

En el mismo critica al ministro de Cultura, Miquel Iceta, que el pasado mes de noviembre 'bendijo' el proyecto comparándolo con el éxito "de Benidorm" y recalcando que el futuro del proyecto "no debería ser cuestión de gustos personales de un ministro u otro, , tenemos los mejores técnicos en patrimonio del mundo". A esto, Icomos le achaca que trabaja "sobre la base de criterios científicos para valorar el impacto de determinadas actuaciones en los paisajes de alto valor patrimonial", negando que sus informes negativos se basen en "arbitrariedades".

En este sentido, indica que el propio organismo "no está en contra de las construcciones en altura, "sino que considera que en este caso en concreto, el nuevo rascacielos debería contar con una ubicación que no compita con los hitos de referencia de una población".

Liverpool, expulsada de la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO

Recuerdan también en Icomos, que "no haber realizado los oportunos estudios previos de impacto patrimonial en este delicado proyecto que tanto afecta a la ciudad de Málaga puede tener greves repercusiones en la ciudad". Para ello, la comparan con Liverpool, que fue expulsada de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por haber realizado actuaciones contemporáneas en su frente portuario, afectando gravemente sus valores patrimoniales.

De la mano de este argumento, destacan desde el organismo que el conjunto histórico de Málaga "ya ha sufrido en los últimos años algunas intervenciones muy controvertidas como un hotel con la firma de Rafael Moneo con una volumetría fuera de escala". En altura, también destacan las torres que se han construido en el norte de la ciudad, las de Martiricos, "que han alterado, como en lo peor de los años sesenta, la relación paisajística de ña ciudad y los vecinos Montes de Málaga". Advierten que este modelo de desarrollo ya ha venido causado "de forma irreversible tanto daño en nuetsro patrimonio".

Recomendaciones de la UNESCO

El ente asesor de la UNESCO recuerda en su comunicado la Recomendación sobre el Paisaje Urbano Histórico que el organismo internacional publicó en 2011 (y de la que España formó parte activa, matizan). En ella, se considera que el patrimonio urbano es capital social, cultural y económico, caracterizado por la estratificación histórica de los diversos valores generados por las culturas sucesivas y la acumulación de tradiciones y experiencias, y que el principio de desarrollo sostenible entraña la preservación de los recursos existentes y la protección activa del patrimonio urbano. Además, se hace un llamamiento para llevar a cabo una "integración armónica de las intervenciones contemporáneas en el entramado urbano histórico".

"La defensa de la herencia común de la ciudadanía en contra de todo aquello que impida que los bienes culturales como los aquí afectados cumplan con su destino público, debería ser la posición firme del Ministerio de Cultura y de Deporte", señala Icomos.

La mayoría de la población, en contra según el PSOE

El portavoz del PSOE en Málaga, Dani Pérez, afirmó este lunes en declaraciones a COPE que cuentan con dos encuestas realizadas en diferentes momentos que revelarían que "la mayoría de la población rechaza el proyecto". A su vez, destacó que ahora mismo no existe inseguridad jurídica, ya que necesita la modificación del Plan Especial del Puerto y ahora mismo no se cuenta con la mayoría plenaria necesaria para aprobarla, después de que Noelia Losada anunciara su posición en contra.