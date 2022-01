Importancia del SEO para las empresas

El posicionamiento en buscadores o SEO, es una de las técnicas de marketing digital más seguras y efectivas en internet. Actualmente, no son pocas las empresas que se toman en serio la inversión en este sector, porque reconocen la importancia y las ventajas que esta decisión les proporciona. Otras, sin embargo, no lo tienen tan claro.

El SEO, que en español significa posicionamiento en buscadores, es una técnica de marketing digital que se encarga de posicionar a las empresas, marcas o sitios web en general, entre los primeros lugares de búsqueda de Google cada vez que las personas -clientes potenciales- realizan una búsqueda que coincida con las palabras clave que definen mejor a su negocio o sector.

Sin embargo, millones de empresas alrededor del mundo pierden diariamente decenas de potenciales clientes, sencillamente por no tener sitios web optimizados para los buscadores, por no haber trabajado el SEO o no haber contado con servicios de excelencia como los de posicionamiento web en Málaga. La importancia del SEO, no obstante, va mucho más allá de las oportunidades de venta o contratación perdidas, que ya es mucho decir.

La competencia en internet

Hace algunos años, hablar de competencia de empresas en internet era cuestión de algunos sectores más habituados a la digitalización. Pero la transición acelerada hacia el comercio electrónico que ha sufrido el mundo en los últimos 2 años ha incrementado la competencia en todos los sectores, desde las pequeñas tiendas en línea hasta los profesionales que fabrican sus productos o venden sus servicios a clientes de forma directa. Todos compiten, y de acuerdo con lo que el usuario busque, aparecerán antes o después en Google, por eso, aparecer antes que la competencia siempre será sinónimo de mayores posibilidades, porque las estadísticas son tajantes en ese sentido.

Clientes potenciales y audiencia objetivo

Un servicio de posicionamiento SEO siempre parte desde el análisis del sitio web, del proyecto -sus productos y servicios-, determinando cuáles pueden ser las palabras clave que mejor pueden ir con el negocio o la empresa, y a partir de ahí trabajar en la creación de un perfil de audiencia objetivo siguiendo valores como ubicación, poder adquisitivo, edad, dispositivos para navegación, y hasta un centenar de variables que hoy en día pueden medirse y optimizarse.

Después, se optimiza el sitio web para que esa audiencia objetivo y esas palabras clave sean el centro de atención de la estrategia de marketing digital. Dicho de otra manera, para una empresa es crucial invertir en posicionamiento web, porque le permite atraer exactamente al usuario o a la audiencia que está interesado en sus productos o servicios, aparte de hacerlo con las palabras clave correctas, con las que seguramente irá superando en posiciones a sus competidores directos, sobre todo si estos no invierten en SEO de manera tan inteligente.

Conocimiento de marca y confianza digital

Comprar en internet no es tan sencillo para todos los usuarios, todos deben partir desde la generación de confianza que una marca debe brindar. Algunas marcas decididamente no toman la importancia real de ello, mientras que las que sí lo hacen, invierten en SEO para reforzar su autoridad, de forma que las personas conozcan su nombre, sus productos y servicios, y asocien las palabras clave de las búsquedas con su empresa de forma específica.

Eso permite luego que las personas asocien productos-marca o servicios-marca, gracias a que se habrá realizado un posicionamiento no solo en los buscadores o en las redes sociales, sino también en la mente de los consumidores. De esta manera, incluso si no se cierra una venta en el corto plazo, en cuanto tenga la necesidad, ese cliente potencial pensará antes en dicha marca, porque ya le habrá brindado confianza con su presencia y con la facilidad de encontrarla cuando desea determinados productos o servicios.

Ante la digitalización de las empresas, pensar en el éxito o el crecimiento comercial sin una buena inversión en posicionamiento SEO, es casi imposible.