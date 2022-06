Incendio en Sierra Bermeja: Vuelven a sus casas los vecinos aún desalojados de Benahavís y Estepona

Ya pueden volver a sus casas todos los vecinos desalojados por el incendio en Sierra Bemeja, declarado en Pujerra el pasado miércoles, después de que el Infoca haya dado por estabilizado el fuego sobre las 9.00 de este viernes.

Anoche ya se permitió el regreso a sus viviendas de la mayoría de evacuados, pero todavía quedaban fuera los de la urbanización de Montemayor, en Benahavís, y los de Velerín Alto, en Estepona, por ser los que más cerca estaban de la línea de fuego.

Después de que se haya estabilizado el incendio, el nivel de emergencias ha bajado del nivel 2 al 0, lo que supone -además de autorizar la vuelta de los desalojados- empezar a retirar algunos efectivos de los que han estado luchando contra el fuego desde la primera noche, entre ellos, los de la UME.

Aún así, esto no supone todavía que el incendio esté controlado (paso posterior a la estabilización), tal y como ha explicado el director de extinción del Infoca, Juan Sánchez, que ha explicado que aún quedan tareas por realizar para su control. "El incendio para nosotros todavía no ha acabado, ni siquiera hemos llegado a la fase de control", ha subrayado.

Ha celebrado que el viento y la humedad del mar haya permitido "que cada uno de los esfuerzos que hacíamos se convertía en un éxito, no como otras veces". Ahora, según ha explicado, se va a seguir trabajando sobre "un perímetro que en principio ya no avanza y que no tiene peligro para la población". "Nos quitamos un peso de encima y además liberamos efectivos para los trabajos quirúrgicos que tenemos que hacer en el monte", ha subrayado.

El fuego, que ha afectado a unas 3.500 hectáreas, actuó con gran virulencia en sus primeras horas, cuando avanzaba a unos 30 metros por minuto empujado por el fuerte viento de terral que había en la zona el día en que se originó, en la finca La Resinera localizada en Pujerra. El cambio de las condiciones atmosféricas, sobre todo a partir de la tarde de ayer jueves, ha facilitado la labor de los bombero forestales que han podido trabajar con un ambiente más húmedo y sin viento.