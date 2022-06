El incendio en Sierra Bermeja, en directo: dan por estabilizado el fuego

Tercer día del incendio en Sierra Bermeja, originado el pasado miércoles en Pujerra y que afecta también a los términos municipales de Benahavís y Júzcar. El fuego sigue sin control, aunque una tregua en las condiciones climatológicas ha permitido que durante la pasada noche puedan volver a sus casas la mayoría de los desalojados.

Las llamas han actuado con virulencia, especialmente el primer día por la fuerza del viento de terral, y han quemado 2.150 hectáreas en apenas 24 horas, aunque desde el Infoca señalan que no se trata de un fuego de sexta generación como al que se enfrentaron el año pasado también en Sierra Bermeja.

Se espera que este viernes vuelvan a actuar unos 1.000 efectivos entre bomberos forestales del Infoca, personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) y profesionales del resto de cuerpos especializados que prestan apoyo en las tareas.

Se baja a nivel 0 y regresan todos los desalojados

Después de que el Infoca haya dado por estabilizado el incendio declarado en Pujerra, se ha autorizado la vuelta a sus casas de los vecinos que aún permanecían desalojados. Estos son: los de la urbanización de Montemayor en Benahavís y los de Velerín Alto en Estepona.

El nivel de emergencias ha bajado del nivel 2 al 0, lo que supone además empezar a retirar algunos efectivos de los que han estado trabajando en el incendio desde la primera noche, entre ellos, los de la UME.

Incendio estabilizado

A las 9.33 horas de esta mañana se ha dado por estabilizado el fuego en Sierra Bermeja, según ha informado la Junta de Andalucía apenas 20 minutos después de que el presidente Juanma Moreno declarase en una entrevista en la radio que esperaba darlo por estabilizado "esta misma mañana".

Aún así, esto no supone todavía que el incendio esté controlado (paso posterior a la estabilización), tal y como ha explicado el director de extinción del Infoca, Juan Sánchez, que ha explicado que aún quedan tareas por realizar para su control. "El incendio para nosotros todavía no ha acabado, ni siquiera hemos llegado a la fase de control", ha subrayado.

Ha celebrado que el viento y la humedad del mar haya permitido "que cada uno de los esfuerzos que hacíamos se convertía en un éxito, no como otras veces". Ahora, según ha explicado, se va a seguir trabajando sobre "un perímetro que en principio ya no avanza y que no tiene peligro para la población". "Nos quitamos un peso de encima y además liberamos efectivos para los trabajos quirúrgicos que tenemos que hacer en el monte", ha subrayado.

Moreno confía en estabilizar el fuego esta mañana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confía en que el incendio se pueda dar por estabilizado esta misma mañana, valorando el trabajo realizado durante la pasada noche y el cambio de las condiciones atmosféricas.

Eso supondría, ha añadido, bajar al nivel 0 de emergencias (ahora se está en el nivel 2) y que los vecinos que todavía están desalojados puedan regresar a sus casas. En esa situación, además, se empezarían a retirar algunos efectivos que están batallando contra las llamas, como los de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Medios aéreos empiezan a actuar

A las 9.00 de la mañana seis medios aéreos se han incorporado a las tareas de extinción del incendio en Sierra Bermeja, después de que un helicóptero del Infoca haya verificado la situación del fuego.

Desde primeras horas de la mañana el Infoca ha realizado vuelos de reconocimiento para comprobar si podían empezar a actuar estos medios aéreos, que ayer no pudieron salir hasta las 12:00 por culpa de una inversión térmica que impedía su trabajo.

Con esto, el primer dispositivo del día está conformado por esos seis medios aéreos, ocho autobombas y UNASIF, UMMT, UMIF; 14 grupos de bomberos forestales, dos BRICA, cuatro TOP, 1 subdirector de COP, 1 director de COR, dos técnicos analistas, dos técnicos supervisión, 1 Gabinete Comunicación, cuatro agentes de medio ambiente y un equipo de la UME.

Madrugada de incesante trabajo y empleo de fuego técnico

Ha sido una madrugada de incesante trabajo en la que los bomberos forestales han empleado fuego técnico para luchar contra el incendio. Esto consiste, básicamente, en quemar vegetación o elementos que puedan servir de combustible al incendio, para impedir que este continúe avanzando.

El objetivo es conseguir, al menos, estabilizarlo durante la jornada de este viernes. Sería el paso previo para controlar el incendio.