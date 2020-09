Inmovilizan una veintena de vehículos no autorizados que operaban en el aeropuerto de Málaga

La Policía Local de Málaga ha reforzado el dispositivo en el aeropuerto de Málaga para combatir el intrusismo en el sector del taxi por la reaparición de taxis pirata desde que se levantara el confinamiento motivado por el estado de alarma decretado por la pandemia de COVID-19.

Así, los policías locales han sorprendido desde julio a un total de 19 taxis pirata, procediendo a la inspección de los vehículos y a levantar la correspondiente acta de denuncia por ejercer la actividad de transporte de viajeros careciendo de la preceptiva licencia o autorización municipal exigida, así como un acta de inmovilización o depósito de los vehículos por transporte de viajeros sin título habilitante para ello, quedando en depósito, junto a la documentación retenida, hasta el pago de la sanción de 1.380,01 euros por infracción muy grave.

El incremento de esta actividad ilegal comenzó a hacerse notable en el pasado mes de agosto, cuando fueron sorprendidos un total de 15 de estos vehículos sin título habilitante transportando a viajeros, han recordado desde la Policía Local a través de un comunicado.

Los taxis pirata son vehículos particulares sin título habilitante para el transporte de viajeros por carretera que carecen de la cobertura de seguro de responsabilidad ilimitada a la que se obliga a aquellos vehículos VT (taxis) o VTC (alquiler con conductor), lo que implica un riesgo que en muchos casos el usuario desconoce.

Otras actuaciones policiales

De igual modo, en relación con el trabajo realizado en este mismo sentido en las inmediaciones de la estación de autobuses de Málaga, el pasado 4 de septiembre fueron denunciados dos individuos, uno de ellos especializado en la captación ilegal de viajeros y el otro, propietario de una agencia de viajes, que trabajaba de forma conjunta con el primero ofreciendo dichos servicios ilegales a sus clientes.

La investigación comenzó tras sorprender los agentes al captador, un hombre de 32 años conocido por los mismos por actuaciones anteriores, ofreciendo un transporte ilegal a un compatriota suyo.

A raíz de ello, los policías locales pudieron descubrir que el individuo contaba con la ayuda del responsable de una agencia de viajes, de 34 años, trabajando ambos a comisión con los taxistas pirata de la zona.

Un taxista pirata se salta un semáforo sin carné, seguro ni ITV

Por otro lado, sobre las 01.35 horas de la madrugada del 8 de septiembre, agentes de la Policía Local de Málaga detuvieron la marcha de un vehículo tras observar como rebasaba en fase roja el semáforo situado en la confluencia de las calles Martínez Maldonado y Eugenio Gross para acceder a esta última.

Tras interceptarlo, los policías locales comprobaron que estaba trasladando a una mujer careciendo de licencia o autorización municipal para ello, motivo por el que fue denunciado en acta.

Asimismo, el individuo les manifestó que tenía permiso para conducir pero no lo llevaba encima, si bien los agentes pudieron comprobar que carecía de licencia de conducción por no haberla obtenido nunca, por lo que fue trasladado a dependencias del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, donde se le leyeron los derechos como investigado no detenido por la presunta comisión del citado delito contra la seguridad vial.

De igual modo, los policías locales comprobaron que el vehículo que conducía carecía de seguro obligatorio e ITV en vigor, procediendo a denunciarlo por ambos motivos ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga, así como por la infracción cometida al rebasar el semáforo en fase roja.