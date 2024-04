La Invisible recurrirá la sentencia que permite su desalojo por el Ayuntamiento de Málaga

No parece que el de la sentencia sea el último capítulo ni la última página que se escriba en los periódicos sobre La Invisible. Este viernes la organización ya ha anunciado que recurrirá la sentencia que permite su desalojo sin que sea necesario que se pronuncie un juzgado, mientras que desde el Ayuntamiento de Málaga se han mostrado "satisfechos" por la misma, subrayando que se "pronuncia en términos tan rotundos que no da margen a la interpretación", a la vez que señalan que el camino jurídico lo marcará la asesoría municipal.

"La sentencia que posibilita el desalojo no es firme y el equipo jurídico de La Invisible la recurrirá en los plazos estipulados", insisten desde la gestión del centro autogestionado y vuelven a reiterar que "la solución a esta situación debe ser de índole política y no jurídica".

Desde La Invisible han recordado la motivación del proceso y han aludido, de igual modo, al proceso de negociación. Por otro lado, han advertido de que cuando el Ayuntamiento de Málaga "hace mención a 'recuperar' se refiere a acabar con un modelo cultural singular en Málaga y más que consolidado sin proponer ninguna alternativa viable".

"La Invisible tiene en marcha una labor cultural a todos los niveles y reconocida por agentes culturales de primer nivel en Europa", han asegurado, preguntándose "¿Qué explicaciones tendrá el alcalde de la ciudad de los museos para estos?"

Han insistido en que "hablamos de trabajos en marcha y apoyos del Ministerio de Cultura, a través de su Comisión de Arte Contemporáneo, el International Committee for Museums and Collections of Modern Art, el Van Abbemuseum de Einhoven, el Museo Reina Sofía y la Fundación Cultural Europea".

La portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Elisa Pérez de Siles, en el otro lado, muestra "satisfacción" en relación con la sentencia sobre La Invisible y valora que la misma se "pronuncia en términos tan claros, en términos tan rotundos, tan taxativos, que poco margen deja a la interpretación jurídica".

Sobre los próximos pasos que se van a dar en relación con La Invisible ha precisado que "estaremos, lógicamente, a lo que determinen los servicios jurídicos de la asesoría municipal". Pérez de Siles, además, asegura que "contamos con una resolución con respecto a una cuestión que estaba judicializada en lo contencioso administrativo desde hace más de diez años". "Ya tenemos la resolución a este conflicto", ha apostillado.