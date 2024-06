Auxiliares de refuerzo para reforzar las plantillas de la Policía Local en localidades andaluzas que duplican población en verano

Cuando llega el verano hay poblaciones que llegan a triplicar su población, lo que conlleva un incremento notable de trabajo que puede ser complicado de asumir por parte de la policía local. Es por ello que se están buscando fórmulas para dar respuesta a esa necesidad de aumento de personal, opciones como la defendida por la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales en Andalucía (Ajdepla), que se ha reunido en Benalmádena este fin de semana y ha puesto sobre la mesa la creación de la figura del auxiliar de refuerzo o informador municipal, supeditado siempre a la dirección del cuerpo.

Ajdepla se desmarca así de la idea planteada por diversos municipios de crear los denominados auxiliares de policía local. La organización ha querido trasmitir su apoyo a todos los municipios andaluces y, sobre todo, a aquellas localidades que en los meses de junio a septiembre experimentan ese alza notable de su población.

Este encuentro ha sido inaugurado por el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, quien ha agradecido "que se haya escogido este municipio malagueño para la reunión". Cabe destacar que esta localidad casi triplica su población en verano con el aumento derivado de trabajo para la plantilla de estos municipios. Precisamente a este incremento de población, ha criticado Ajedpla, algunos municipios, "bajo el pretexto de que algunas plantillas puedan presentar necesidades especiales o estacionarias", han planteado en algunos casos la apertura a la creación de los denominados auxiliares de policía local.

Al respecto, Ajdepla señala que siempre ha mantenido una postura contraria a la interinidad en las Policías Locales. Al mismo tiempo, refiere la Ley de Policías Locales de Andalucía (Lofcs) aprobada en 2023, la cual establece que los Cuerpos de la Policía Local solamente "estarán integrados por personal funcionario de carrera de los municipios respectivos, quedando prohibida cualquiera otra relación de prestación de servicios con la administración y en particular las contrataciones de naturaleza laboral o administrativa".

En cambio, la asociación propone para estos periodos estivales que aquellos que ejerzan la función de auxiliar de policía local no se denominen así, sino que su denominación sea auxiliar de refuerzo o informador municipal. Sobre esta figura, señala que su contratación tiene que ser temporal (cuatro meses) y en régimen administrativo, no atribuyéndole la condición de funcionario sino de contratado. Estos efectivos realizarían tareas de apoyo al personal integrante de la Policía Local correspondiente, actuando bajo su dirección y "en ningún caso" tal contratación se realizaría si no existe un Servicio de Policía Local en el Ayuntamiento que se trate.

Esta contratación requeriría, además, una previa autorización del órgano encargado de la Coordinación de Policías Locales en la comunidad, mientras que las citadas unidades deberían realizar con carácter previo a la contratación/inicio del servicio un curso de habilitación de Auxiliar en el Instituto Andaluz de Seguridad Pública o Escuela Municipal habilitada. Del mismo modo, en los procedimientos de selección establecidos por los ayuntamientos los aspirantes deberían superar un examen de aptitud física, conocimientos técnicos y jurídicos generales, y solo podrían ejercer funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones y dependencias municipales, auxiliar en la ordenación del tráfico viario de acuerdo con las normas de circulación, colaborar, informar y auxiliar en el cumplimiento de normas de carácter administrativo, y en general tareas de apoyo y asistencia al personal integrante de la Policía Local.

Para Ajdepla, estos efectivos en ningún caso portarían armas de fuego, y llevarían los distintivos que permitan su "debida" identificación evitando que se confundan con los de las Fuerzas Armadas y con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, acreditando su condición mediante la correspondiente documentación. En este sentido, el presidente de Ajdepla, Juan Ferrer, destaca que "la experiencia vivida hace cuatro veranos con los auxiliares de control de playas contratados por la Junta de Andalucía nos puede indicar el camino hacia esa figura del auxiliar de refuerzo que proponemos para los periodos estivales".

Asimismo, Ajdepla también ha reclamado que una vez promulgada la Ley de Policías Locales de Andalucía e iniciado los trabajos para su desarrollo se aborde "las carencias del modelo policial respecto de las policías locales". "El modelo policial, recogido en la actual Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Lofcs) tiene casi 40 años y responde a un modelo social de país que no se corresponde con el del siglo XXI", han reprochado desde la asociación, para recordar luego que la necesidad de actualizar esta Ley "es compartida por la mayoría de partidos políticos, esta idea de cambio y adaptación, pero pasan los años y esta no llega". Así, han señalado que los Cuerpos de Policía Local, regulados en la actual Lofcs, "apenas se asemejan a los Cuerpos que en nuestros días ejercen esta labor". "Son necesarias modificaciones legales, para que las Policías Locales puedan, por derecho, configurarse como la Policía integral básica, que ya viene siendo de hecho. Es necesario que se reconozca a la Administración Local aquellas competencias que está desempeñando de manera habitual en un nivel muy superior al contemplado por la legislación", han abundado desde Ajdepla.

Por otra parte, la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales en Andalucía ha anunciado que Córdoba será la sede de la celebración de su próximo Congreso, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre y en el que culminarán los actos del 30 aniversario de la creación de la asociación.