-Ciudadanos estaba a la espera de recibir respuesta a la propuesta realizada tanto al PP como al PSOE para actualizar el pacto antitransfuguismo. ¿Hay ya contestación?

-Hemos enviado esa propuesta de reunión a los dos partidos. Hemos recibido una respuesta afirmativa por parte del PSOE y estamos confiados en que el PP también conteste afirmativamente y podamos celebrar esa reunión, porque es necesario que los partidos nos pongamos de acuerdo en parar estas prácticas que son más próximas a la corrupción que otra cosa.

-Hay dos episodios muy concretos a los que alude Cs para plantear este encuentro. Uno de ellos el de Juan Cassá. ¿Ustedes no tienen duda alguna de que su ex concejal es un tránsfuga?

-Por supuesto que no hay ninguna duda. Si atendemos a la definición que hay en el Pacto Antitransfuguismo que en su día firmaron, entre otros, el PP. Porque es una persona con la que se pacta para garantizarse su apoyo al gobierno cuando ha abandonado la formación política con la que concurrió a las elecciones.

-Hasta la fecha hemos asistido a un mensaje de advertencia por parte de Cs. Pero no parece claro hasta dónde está dispuesto a llegar el partido si el PP mantiene a Cassá como portavoz del equipo de gobierno en la Diputación provincial.

-Es que nosotros lo que estamos pidiendo al PP, del que somos socios leales, es que rectifique. Pero no porque nos moleste a nosotros, que nos molesta, sino porque los ciudadanos de Málaga están absolutamente indignados con que un señor mercadee con los partidos para garantizarse un sueldo de 90.000 euros y asesores bajo la amenaza de poder desestabilizar un gobierno. Creo que eso, sobre todo, es a los malagueños a los que indigna, más allá de que no sea un comportamiento adecuado del PP para con su socio leal en la Diputación y el Ayuntamiento. Y lo que le pedimos es que eche para atrás esa actitud. No tiene base, más aún cuando tanto el PSOE como Podemos en el Ayuntamiento de Málaga han dicho que nunca firmarían una moción de censura con el tránsfuga Juan Cassá. La pregunta es, ¿por qué lo hace el PP?

-Perdone que le insista. Pasan dos semanas desde el nombramiento de Cassá en la Diputación. Un tiempo en el que Cs ha llevado una moción al Pleno reclamando la rectificación del PP y a la que los populares votaron en contra. ¿Fijan algún plazo para que se produzca esa rectificación?

-Hemos convocado una reunión a la que esperamos que se siente el PP para hablar de estas cuestiones. Nos parece inaceptable que se hiciese en aquel momento, pero es que a día de hoy además de inaceptable es incomprensible. Porque si la excusa para darle estos privilegios escandalosos a un tránsfuga como es Juan Cassá es que podía poner el riesgo la estabilidad del Ayuntamiento de Málaga, ahora no hay ninguna excusa. Los partidos de la oposición han dicho que nunca jamás se apoyarían en Juan Cassá. Y es una pena que los partidos de la oposición estén dando una lección de transparencia al PP. Por eso estamos convencidos de que el PP va a rectificar. Cada vez más se le están acabando las excusas. ¿Cuál es la razón de que el PP a un señor que es un tránsfuga, que ha incumplido los compromisos éticos, le pague 90.000 euros de todos los malagueños? Esta misma pregunta se la he realizado a los responsables del PP. Lamentablemente no he recibido respuesta, pero espero que en esta reunión podamos obtenerla.

-¿Esa reunión tiene fecha?

-Aún no porque el PP alude a que estamos en campaña, que acaba el domingo, y esperamos que la semana que viene el PP no tenga problemas para sentarse a esa mesa.

-A ver si puedo tener una respuesta clara por su parte. ¿La dirección nacional de Ciudadanos está dispuesta a romper el pacto de gobierno con el PP en caso de que no haya una rectificación?

-Es que estamos convencidos de que va a haber una rectificación. En ese escenario no estamos.

-De momento estamos en ese escenario porque no ha habido una rectificación dos semanas después de que se produjese el nombramiento.

-Pero estamos convencidos de que la va haber porque no hay una explicación razonable y porque todos los malagueños están escandalizados. Y porque si antes había una excusa, que no era aceptable... No lo era el riesgo de la estabilidad del Ayuntamiento porque no hay que transigir con la corrupción ni siquiera por ese motivo. Pero es que ahora esa excusa no existe.

-¿Cree usted que el acuerdo del PP con el señor Cassá va más allá del actual mandato?

-No tengo ni idea porque no sé a qué acuerdo han llegado. Esa es la pregunta ¿Qué acuerdo tienen? ¿Por qué el señor Cassá cobra 90.000 euros y tiene asesores a su disposición pagados por todos los malagueños?

-¿Ciudadanos asume alguna autocrítica respecto a la figura de Juan Cassá, candidato a la Alcaldía hace un año?

-Juan Cassá, como todos los candidatos, firman una carta ética, otra cosa es que la incumplan. Seguramente Cs erró en cuanto a que confió en la honestidad del señor Cassá. Es bastante evidente Si una persona firma un compromiso por el que dice que abandonará su escaño y deja el partido y luego no lo hace, hemos confiando en una persona equivocada, pero no por error, sino porque nos ha engañado con una firma en un documento.