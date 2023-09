Juanma Moreno: "Nos romperemos la cabeza para que los andaluces puedan abrir el grifo y tengan agua"

Aunque pudiese parecer que el tiempo no acompaña este domingo, las lluvias se reciben como si fuera mayo en un momento en el que la provincia de Málaga especialmente atraviesa las consecuencias de la falta de agua, con las restricciones más duras en algunos municipios que se recuerdan hace casi tres décadas. Es por ello que este asunto, que preocupa a ciudadanos en general y a agricultores y ganaderos en particular, es motivo de debate político y reproches entre las diferentes formaciones.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto que ha dado apertura al curso escolar -celebrado en Torremolinos y al que han asistido más de 700 personas- ha asegurado que el Gobierno andaluz "nos romperemos la cabeza para buscar alternativas, para que los andaluces puedan abrir el grifo y tengan agua, y para que nuestros agricultores tengan capacidad de seguir produciendo el mejor producto del mundo, que son los andaluces".

En respuesta a las declaraciones que hizo este sábado Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo central en Málaga capital, Juanma Moreno ha manifestado que "no se puede venir a Andalucía a pedir lealtad" al Gobierno andaluz frente a la sequía cuando el que dirige el líder socialista a nivel nacional "desprecia permanente y constantemente a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y al conjunto de los andaluces negándonos el pan y el agua, que es fundamental para una comunidad que es la primera potencia agrícola de España".

Asimismo, Moreno ha puntualizado que el problema de la sequía no es reciente, sino que ocurre desde 2019, aunque en este último año se haya agravado. En este punto, ha considerado que Sánchez podría acudir a la hemeroteca o "recoger los documentos" que él mismo le ha entregado cada vez que se ha reunido con él, y "verá que ya en esos momentos yo le he puesto encima de la mesa propuestas concretas y determinadas para hacer las obras hidráulicas necesarias en Andalucía que son competencia del Estado". De hecho, ha puntualizado que hay 33 obras sin hacer "importantísimas para nuestros agricultores y ganaderos y para el consumo de agua que no se han realizado desde el año 2018".

El presidente de la Junta también ha pedido al líder en funciones del Gobierno central que aplique la ley del trasvase de recursos hídricos entre distintos territorios, que él mismo aprobó en 2018, al tiempo que ha criticado el recorte del 11% de los fondos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que gestiona el 67%" de la superficie hidráulica andaluza, ha detallado. En esta línea, ha insistido en que el Gobierno promueva la inversión de los fondos europeos Next Generation en lo que más necesite cada comunidad autónoma. En el caso de la andaluza, en la sequía.

