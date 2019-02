La Junta de Andalucía dice que se acabó el "café para todos" en las universidades

Los profesores e investigadores de las universidades andaluzas se tendrán que poner las pilas si quieren conseguir más recursos para sus departamentos. El nuevo consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha asegurado esta mañana en Málaga que "vamos a parar el café para todos" y que va a "impulsar la transferencia tecnológica". "Vamos a premiar la excelencia en las universidades independientemente del departamento. Vamos a estimular con premios y recursos extra a los departamentos que hagan más producción científica, que generen empresas de base tecnológica y empleo de calidad", ha asegurado Velasco, quien ha insistido en que "no hay otra vía para el crecimiento a largo plazo en estos países y lo que nos queda es el conocimiento".

Velasco, que ha inaugurado el 8º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación (Transfiere) en Málaga, ha destacado además que su consejería va a impulsar el uso de la tecnología en todos los sectores económicos y subrayó que la globalización o el cambio tecnológico "son una oportunidad y no podemos parapetarnos en el proteccionismo".

El consejero ha señalado que "el cambio tecnológico es la palanca más importante que explica el crecimiento del PIB en los países" y ha afirmado que "hay que unir fuerzas" para mejorar la actividad de Investigación y Desarrollo "porque somos un país pequeño". "Me da igual quien gobierne en Madrid o Málaga. Desde la Junta nos ponemos en manos de las instituciones para que entre todos se adquiera escala y se tenga un impacto mayor que si cada institución va por su cuenta", ha recalcado.

El Foro Transfiere se marca el objetivo de poner en contacto a investigadores y empresas para que el conocimiento no se quede en el cajón de una mesa, una publicación científica o en una patente sin ninguna aplicación para la sociedad. En esta edición, que comenzó hoy y culmina mañana, está prevista la asistencia de más de 4.000 profesionales procedentes de 40 países y 1.500 empresas que muestran sus productos y servicios o que participan en diversas mesas redonda sobre todo tipo de temáticas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, apuntó que “la semilla plantada en 2012 ha germinado en un evento reconocido por toda la comunidad innovadora” y pidió a las empresas que, además de ganar dinero, se marquen como reto ayudar a conseguir los objetivos del desarrollo sostenible.

José Carlos Gómez, presidente de la comisión de I+D+i de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba, reconoció que “estamos peor en innovación porque la crisis nos ha hecho daño ya que se perdieron incentivos” y animó al Gobierno central y a los autonómicos a recuperarlos. Gómez precisó que “tenemos todas las herramientas (centros tecnológicos, parques tecnológicos, investigadores...) pero hace falta que entre todos unamos esas piezas del puzzle y funcione”.

Crítica Felipe Romera, director general del PTA, afirma que el sistema de innovación español "es débil y está poco estructurado"

Felipe Romera, director general del PTA y presidente del comité organizador de Transfiere, subrayó, por su parte, que “el sistema de innovación español es débil y está poco estructurado”, por lo que pidió que todos los agentes implicados puedan participar en la política de investigación, desarrollo e innovación para poder crecer y competir a escala global. “Si todos colaboramos de forma uniforme daríamos un salto importante en la innovación española”, resaltó.

El acto de inauguración lo cerró Angeles Heras, secretaria de Estado de Universidades, quien dijo que “si el sector privado no apoya y no se corresponsabiliza con el público no podemos avanzar”. Heras afirmó que “hay buenos mimbres” y adelantó que no quiere que ningún buen proyecto se quede sin financiación, por lo que detalló varios planes de ayuda pública como Invierte o Transferencia Cervera.