La junta de personal del juzgado de Málaga que acumuló cinco bajas las achaca al clima de "tensión y hostilidad"

El clima de "tensión" y "hostilidad" del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Málaga se ha incrementado aún más si cabe después de que el secretario judicial colgara un cartel en la puerta anunciando que había cinco bajas médicas no cubiertas y otra empleada pública disfrutando de más de dos meses de vacaciones a pesar del informe desfavorable del propio LAJ. La junta de personal que representa a los funcionarios de Justicia ha justificado que la situación de este órgano no solo ha producido un impacto negativo sobre la productividad, sino que ha "repercutido gravemente en la salud de algunos trabajadores y, por consiguiente, ha generado las bajas por incapacidad temporal".

En un comunicado a Málaga Hoy, la junta de personal ha manifestado que el escrito del letrado de la administración de Justicia "es una muestra de su carácter y actitud", pues asegura que el día que hizo público el escrito "se negó" a recibir al órgano que representa al personal funcionario, "obstaculizando así la labor sindical e impidiendo el natural ejercicio de representación de los trabajadores".

Además, denuncia que estos empleados han visto "conculcado su derecho a la privacidad, puesto que los datos relativos a la salud son materia sensible y especialmente protegida, estando prohibido su libre tratamiento salvo que exista un consentimiento explícito del interesado, y desde luego, éste no es el caso".

Cabe recordar en este punto que el secretario judicial comunicó a los profesionales y demás usuarios del servicio público de la administración de Justicia que, al día de la fecha -14 de febrero-, la situación del juzgado, en lo que al personal que presta sus servicios en el mismo se refieren era la siguiente: "Cinco bajas médicas no cubiertas y una funcionaria disfrutando de más de dos meses de vacaciones con informe desfavorable del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que suscribe". Asimismo, el secretario judicial informó de que el juzgado solo disponía de una trabajadora del cuerpo de auxilio judicial y tres funcionarios de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa (GPA) y de Tramitación Procesal y Administrativa (TPA) "ejerciendo sus funciones al frente de sus negociados". Este panorama, aseguraba en el comunicado, hacía "inviable prestar el servicio público de la administración de Justicia con normalidad".

Desde la junta de personal de los funcionarios de Justicia de Málaga aclaran que ya se han nombrado dos interinos para cubrir dos de las bajas médicas; mientras que una tercera funcionaria ya se ha incorporado. No obstante, aclaran que todas estas incapacidades temporales "no son, ni mucho menos, resultado de la gran carga de trabajo -a pesar de que la definen como elevadísima-". "Todo aquel que conozca de cerca los juzgados de Málaga es conocedor del trasfondo que subyace bajo esta problemática", un trasfondo que, insisten, "no trae causa única en la elevada carga de trabajo, puesto que dicha pendencia lo es más o menos similar en todos los órganos del partido que sostienen la jurisdicción civil", sostienen.

En cuanto a la funcionaria que se encuentra de vacaciones, la junta de personal defiende que esta dispone de sus vacaciones de 2023 y 2024, por lo que "está en su derecho de hacer uso de ellas, como cualquier trabajador". En este punto, destacan que este descanso ha sido autorizado por la delegación territorial de Justicia, "que es la única que tiene potestad de hacerlo". Además, critican que "el hecho de publicitar tal circunstancia como algo negligente supone un ataque directo a su persona y a los derechos que como trabajadora tiene". En consecuencia, desde la Junta de Personal informan de que "se han elevado múltiples quejas y activado todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para paliar el problema".