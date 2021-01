La Junta defiende la urgencia de la depuradora norte por el volumen de vertidos

¿Por qué no se amplía la depuradora del Guadalhorce?

Aunque se trata de un proyecto vinculado a esos terrenos desde hace una década, ha sido este pasado verano cuando comenzaron las quejas de los agricultores y vecinos afectados. De hecho, han interpuesto un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pidiendo la suspensión de todo el procedimiento. Los denunciantes plantean que se amplíe la depuradora del Guadalhorce pero el director general de Infraestructuras del Agua de la Junta detalla por qué no es viable. “Primero porque nunca ha estado contemplada por la Junta de Andalucía, no se podría utilizar el canon de la Ley de Aguas ni el proyecto allí estaría declarado de interés de la comunidad autónoma como es el caso de la EDAR Norte”, comenta. Pero también hay otros condicionantes. Es un terreno inestable y “otro de los problemas que nos encontraríamos es que solo cinco hectáreas de la parcela anexa tendrían disposición inmediata, para hacer el resto no basta con expropiar porque no es compatible con el urbanismo, habría que cambiar el PGOU y sabemos que eso no tarda ni uno ni dos años”, indica Sergio Arjona. Por tanto, se tendría que replantear el proyecto a algo más pequeño y también encontraría la oposición vecinal de la zona. Además del tema urbanístico, la depuradora del Guadalhorce tiene el problema del vertido del agua depurada. “Se vierte al mar a través de un emisario submarino que actualmente está al límite de su capacidad y no podría soportar introducirle 3.500 metros cúbicos de agua más al día, así que habría que hacer otro emisario, que no podría ser por la desembocadura, por lo que se verían afectados los vecinos de Sacaba o de Guadalmar”. Por tanto, “no hay otra ubicación, ni otro planteamiento. Siempre va a haber un afectado cuando se trata de crear una nueva infraestructura, todo lo que podemos hacer y lo hemos hecho desde el principio, es hablar con los vecinos”, añade el responsable de la Junta, que señala los 131 millones que se van a invertir en la EDAR Norte, “la inversión más grande en depuración que se hace en España”.