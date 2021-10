La Junta insta a casi 194.000 habitantes de Málaga mayores de 12 años a vacunarse

Según las cuentas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la actualidad hay 193.699 personas que viven en Málaga que aún no se han vacunado. La Junta de Andalucía ha apelado a su "responsabilidad" para que se inmunicen a fin no sólo de protegerse a sí mismos, sino de evitar también la propagación del virus.

El SAS precisa que únicamente el 1,4% son negacionistas y que buena parte de de los no incoculados lo son por dejación o olvido. Desde la Administración autonómica se destaca que la tasa de Covid sigue bajando -dado que ahora se sitúa en 32 casos por 100.000 habitantes- y que está muy lejos de las cifras cercanas al millar que se registraron a finales de la primavera cuando irrumpió la cepa delta. Pero el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, apeló a "la responsabilidad" tras recordar que en mayo pasado, cuando se iba a entrar en la nueva normalidad, surgió esa variante del virus y se dispararon los contagios.

"La quinta ola está bajo control, vamos muy bien", ha dicho el representante andaluz. Admitió que tras la apertura de aforos y horarios, temían un repunte de casos que, de momento, no se ha producido. Pero justamente por esa buena evolución epidemiológica hizo un llamamiento a que se vacunen las personas mayores de 12 años que aún no lo hayan hecho. Para los menores de esa edad aún no está autorizada la inoculación.

"No vacunarse no es una decisión personal porque afecta a quienes te rodean", ha insistido Bendodo, que hizo hincapié en que al contraer la enfermedad se puede transmitir a los seres queridos o a otras personas; con lo cual no se corta la transmisión del virus. "Por eso, hacemos un llamamiento a la vacunación de todos", recalcó el consejero, que instó a "padres, madres y profesores" para que apoyen esta petición fundamentada en razones de salud pública.

Hace tres semanas había en Andalucía unas 780.000 personas sin vacunar. Tras campañas informativas y mensajes instando a la inoculación, la cifra se ha reducido a nivel autonómico a 595.954, según precisó Bendodo.

En Málaga ya se han administrado 2.442.536 dosis desde el inicio de esta crisis sanitaria. Además, 1.259.999 personas tienen las dos dosis, con lo cual han completado su pauta vacunal. Estas últimas representan en torno al 75% de la población de la provincia. La cifra de alrededor del 70% de habitantes de un territorio con las dos dosis en este caso es lo que logra la inmunidad de grupo que actúa como cortafuegos al virus. Pero, en la medida que ese porcentaje se incremente aún más, menor será la posibilidad de propagación del patógeno.