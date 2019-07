La Junta sostiene que un recurso de los privados frena la reversión de los Baños del Carmen

Un año después de que la Junta de Andalucía diese por anulada la concesión que hasta ese momento había pesado sobre buena parte de la superficie del enclave de los Baños del Carmen, los terrenos siguen en manos de la Administración regional pendientes de la firma del acta que permita su reversión al Gobierno central. Un paso indispensable para avanzar de manera definitiva en la recuperación del espacio terrestre y el desarrollo de un parque urbano.

Una dilación que, según informaron desde la Administración regional, está directamente relacionada con un reciente recurso interpuesto por la empresa privada que desde 1920 ha explotado el recinto, y que mantiene la concesión sobre el restaurante, ante la exigencia por parte de la Dirección General de Costas para que efectúe una serie de actuaciones de adecuación en la zona del camping, los muros, las pistas de tenis...

Desde Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen S.A., su presidente, Damián Caneda, confirmó a Málaga Hoy la existencia de un escrito "improcedente" enviado por Costas semanas atrás, en el que el organismo estatal le requería a la firma privada una serie de actuaciones. "Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso; lo que nos piden no tiene sentido", dijo Caneda, arguyendo que la comunicación se produce casi un año después de que "dejásemos de ser concesionarios del espacio exterior al balneario".

Caneda da por seguro que se prorrogará la concesión otros 15 años Otro de los interrogantes que pesa desde hace un año sobre los Baños del Carmen se relaciona con el futuro del restaurante. La decisión adoptada por la Junta rechazó de plano la pretensión de Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen de disponer de otros 15 años más de explotación comercial, apuntando a la posible convocatoria de un concurso mediante el que adjudicar la gestión del edificio. Sin embargo, desde mediados de 2018 hasta la fecha se han sucedido ya varias ampliaciones por periodos de seis meses en favor de la concesionaria actual. La situación es tal que Damián Caneda da por seguro que será aceptada la prórroga por 15 años demandada por la mercantil. "Nos equiparan con los chiringuitos, que tienen prórrogas de 15 años; desde el punto de vista legal el asunto está claro", expuso el que fuera concejal del Ayuntamiento de Málaga, que agrega: "nuestro abogado dice que como somos concesionarios desde antes de 2011 tenemos prioridades sobre cualquier otro".

De acuerdo con otras fuentes consultadas, Costas se agarra al artículo 72.1 de la Ley de Costas. "En todos los casos de extinción de una concesión, la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas", expone literalmente ese precepto.

La concesionaria insistió en que si bien ha asumido ciertas actuaciones sobre el entorno de manera directa meses atrás, lo ha hecho "por buena voluntad, pero eso no se puede convertir en obligación". Caneda además fue tajante al insistir en que la existencia de un recurso al escrito de Costas no puede ser empleado como razón para que no haya tenido lugar la reversión de los terrenos. "Si quieren firmar el acta que la firmen; tenemos claro que desde el 31 de julio del año pasado no somos concesionarios de esa parte", apostilló.

La Junta comunicó a mediados de julio del año pasado su negativa a prorrogar la concesión sobre este enclave, señalando, entre otras razones, el proyecto de regeneración de la playa y el parque de los Baños de Carmen aprobado por Costas en 2010. En el citado documento se precisaba que la superficie del ámbito concesional disminuía de manera clara respecto a la otorgada 1920. En concreto, se rebajaba a unos 8.000 metros cuadrados, excluyendo otros 33.000. Caneda, sin embargo, asegura que la sociedad solo explota un superficie de unos 1.800 metros.