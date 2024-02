La Junta saca a subasta dos edificios en Málaga por los que pretende conseguir 6 millones

La Junta de Andalucía empieza a liberar parte de sus inmuebles, con la intención de aligerar sus gastos y, además, llevarse un buen pellizco para las cuentas. Este jueves la administración regional ha publicado la cuarta subasta pública de inmuebles, en la que están incluidos dos edificios malagueños, por los que pretende obtener 6 millones de euros.

En concreto son un edificio en calle Ollerías números 13, 15 y 17 y calle Eduardo Ocón número 4; por el que pretenden obtener, al menos, 2.717.219,01 euros en una primera subasta.

Además, hay un segundo lote de locales en calle Compositor Lehmberg Ruiz, número 28 y plaza de aparcamiento en Pasaje Esperando número 11; que parte de un precio de 3.258.561,51 euros.

En total, esta cuarta venta de patrimonio incluye 14 inmuebles que salen a la venta por un precio inicial de 21,5 millones de euros. Es la cuarta subasta de Patrimonio Público que se celebra desde 2019 y su fin no es otro que poner en valor inmuebles y solares sin uso y que suponen un alto coste de mantenimiento para el Gobierno andaluz.

“Cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno de la Junta de Andalucía no existía un inventario actualizado de los bienes inmuebles, de los solares, que eran de titularidad de la Junta y, por tanto, de todos los andaluces. Era todo un auténtico desastre donde reinaba el descontrol”, explica la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España. “Desde nuestra administración –añade– hemos realizado un importante trabajo, primero para inventariar este Patrimonio y, después, para ponerlo en valor y una de las formas de ponerlo en valor es sacar a la venta mediante subasta los tantos y tantos solares o edificios que son propiedad de la Junta y que no sólo no tenían uso alguno, sino que suponían un enorme gasto de mantenimiento”.

A través de subastas, concesiones u otro tipo de medidas, la Junta de Andalucía ha recuperado para los andaluces 121 millones de euros y se ahorra un millón de euros al año en mantenimiento y cargas tributarias. “La nueva subasta es una muestra de que en el Gobierno de la Junta de Andalucía apostamos por la colaboración público-privada” apostilla la consejera, ya que por un lado se pone en valor el patrimonio de todos los andaluces, se ahorra su mantenimiento y se reciben unos ingresos que se convierten en servicio para los ciudadanos”, indica Carolina España.

En esta cuarta subasta, realizada por la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, salen a la venta un inmueble de Almería (Edificio Torres Bermejas); otro en Cádiz (silo de Jédula); uno en Córdoba (tramo desafectado de Cordel de Écija); dos en Huelva (edificio en cale, Rico, número 35 y calle Alfonso XII, número 34); tres en Jaén (Silo de Jódar en Úbeda, Solar Avenida de Madrid, 78 en Jaén capital y parcela con nave industrial en camino de la Estación de Andújar); dos en Málaga capital (edificio en calle Ollerías con calle Eduardo Ocón y locales en C/ Compositor Lehmberg Ruiz) y otros tres en Sevilla: Nave industrial en Avenida de Cabezas Anchas de Utrera, Finca la Cabaña de La Rinconada y Finca los Labrados de Aznalcázar.

El plazo para presentar ofertas será hasta el 31 de abril de 2024 y los interesados podrán visitar los inmuebles previa cita.

Además, de forma simultánea se pondrá en marcha otra subasta, la quinta, donde saldrán a la venta las villas turísticas cerradas, excepto la de Periana que se devolverá al Ayuntamiento.