Entre el desembarco de Lego en el Muelle Uno y el 'Rock the Coast' de Fuengirola: ¿qué hacemos este fin de semana?

De nuevo, no sabes qué hacer con tu vida este fin de semana. Y, de nuevo, y aunque no sea temporada, te sacamos las castañas del fuego: existe, entre el desembarco de Lego en el Muelle Uno y el 'Rock the Coast' de Fuengirola, un amplio abanico de opciones con el que podemos contestar fácilmente a la pregunta: "¿Qué hacemos este fin de semana?"

Si ya te has visto 'Chernobyl' a velocidad 1,5x para que te diera tiempo a devorarla de una sentada -porque disfrutarla durante cinco tardes es absurdo, ¿verdad?-, no tienes que participar en la constitución de ningún ayuntamiento y no sabes en qué invertir el tiempo que se te ha regalado del viernes 14 al domingo 16 de junio de este caluroso 2019, clickea en alguno de los planes, eventos, actividades, actos y otros sinónimos de acontecimientos que hay bajo estas lineas para saber dónde puedes acudir:

Viernes 14 de junio de 2019

Festival Internacional de Guitarra

Carlos Sisí presenta 'Rojo' en Fnac Málaga

Rock the Coast de Fuengirola

'Corazonada', una obra teatral para prevenir los abusos sexuales en la infancia

Luchar contra el ciberacoso y el bullying

'Cinerama' de la mano de ALCER

El gran crucero

La Insostenible Big Band, en Alhaurín de la Torre

Feria de Cerralba en Pizarra

Presentación de 'Niña Duende. Un viaje del espíritu' de Michelle Adam

Club de lectura 'Los asquerosos'

Fiesta Málaga Popfest

Cata de Cerveza Manila

XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019

Sábado 15 de junio de 2019

Día de Osuna en el Tivoli World

Taller de escritura creativa de Luces

II Festival Flamenco Ciudad de Estepona

Gala del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

VIII Liga Provincial de Jábegas Copa Pepe Almoguera 2019

XLVI Festival Flamenco 'Torre del Cante' de Alhaurín de la Torre

Final del XXXI Edición del Concurso de Cante Flamenco 'Juan Casillas' 2019

Taller express de sándwiches asiáticos

VI Marbella SUP Festival

DoubleGlez en The Shakespeare en Málaga

Ruta 'El María Cristina, joya desconocida de Carretería'

José Antonio Delgado actúa en Plaza Mayor

Cube of Truth: Málaga

Concierto de Inna en Torremolinos

Domingo 16 de junio de 2019

Lego desembarca en el Muelle Uno

Marcha Solidaria Manos Unidas Málaga

Conociendo las libélulas en la Gran Senda de Málaga

Noche de misterio en el Cementerio Inglés

¡Aquellos Maravillosos Grupos!

Canciones del Mundo, Infancia Solidaria

IV Festival Internacional de Guitarra de Ronda

Ronda es desde el pasado día 10 de junio la capital de la guitarra española gracias a la cuarta edición del Festival Internacional de Guitarra de Ronda que está teniendo lugar en el palacio de congresos de Santo Domingo.

El evento, que es organizado por Ronda Guitar House y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ronda, reúne desde el pasado lunes 10 guitarristas españoles e internacionales que llevan ofreciendo una semana de conciertos en la ciudad del Tajo. Y aún estamos a tiempo de aprovechar los últimos coletazos de este evento ya que finaliza el sábado 15.

Así, este viernes 14 de junio disfrutaremos de Joselito Acedo y de Paco Seco. Paco Seco, es un guitarrista afincado en Ronda que mantiene su propio centro en la ciudad.

Su música le ha llevado al London Guitar Festival, Festival Musicale del Mediterráneo de Génova, Sarajevo Sevdah Festival, Buitengewoon Festival Doetinchem, Music in Varkala, Kerala-India, Elk Music Festival Polonia o Centro Cultural de Belém, entre otros eventos.

En cuanto al sábado 15 de junio, se despedirán del festival Jesús Guerrero junto con Javi Sánchez.

El IV Festival Internacional de Guitarra de Ronda también contará con una muestra de reconocidos creadores de guitarras que mostrarán sus productos y ofrecerán a los visitantes los detalles sobre este singular instrumento musical español que es uno de los mayores embajadores de la cultura española. Y de igual modo, aquellos que lo deseen, también podrán adquirir los productos ofrecidos por algunos de los más prestigiosos constructores de guitarras a nivel nacional e internacional, ya que se trata de un instrumento que también se fabrica ya en el exterior de España.

Volver a inicio

Carlos Sisí presenta 'Rojo' en Fnac Málaga

El escritor malagueño Carlos Sisí presenta 'Rojo' en Fnac Málaga este viernes 14 a las siete de la tarde. 'Rojo' es su nueva novela, la cual conjuga la trepidante acción que captó a los lectores de 'Los caminantes' con un nuevo universo donde los vampiros toman el control.

Así, en una base militar en Nueva Jersey mantienen custodiada a una vampira terriblemente poderosa. Cuando esta escapa, desata el terror y el apocalipsis en forma de plaga vampírica. Este es el inicio de una aventura que llevará a sus tres protagonistas a luchar por sobrevivir a la plaga a medida que descubren que gran parte de Estados Unidos ha caído.

Volver a inicio

Rock the Coast de Fuengirola

El Rock the Coast de Fuengirola comenzó este jueves 13, pero también se extiende hasta el sábado 15 de junio.

Este festival de música cuenta durante tres días con la presencia de grandes y señeros grupos de rock somo son Scorpions, Europe, Ritchie Blackmore´s Rainbow y otros cuarenta artistas más.

Un festival de música brutal que se desarrollará en el recinto Mare Nostrum que este año está siendo muy bien empleado. Para este Rock the Coast habrá dos escenarios principales más un tercero localizado en el Castillo Sohail de Fuengirola.

Volver a inicio

'Corazonada', una obra teatral para prevenir los abusos sexuales en la infancia

El 14 de junio, a las seis de la tarde, el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga (calle Pacífico, 54) acoge la obra 'Corazonada', una obra teatral amena pensada para prevenir los abusos sexuales durante la infancia.

Puedes conseguir entradas en la web mientrada.net

Volver a inicio

Luchar contra el ciberacoso y el bullying

Luchar contra el ciberacoso y el bullying es una necesidad por la creciente preocupación social por estos sucesos en los centros educativos. Por ello, la Biblioteca Cánovas del Castillo con la colaboración de Unicaja Banco organiza un taller dirigido a menores de 6 a 12 años, que correrá a cargo de la Asociación INCIDE y será desarrollado por Jorge Álvaro Recena, licenciado en Pedagogía.

Dicho acto se desarrollará este viernes 14, de seis a ocho de la tarde en la Biblioteca Cánovas del Castillo, del Centro Cultural Provincial MVA. De este modo, se pretende fomentar las relaciones sanas entre las personas, incidiendo en la educación desde la infancia. Así nace este taller, donde, haciendo uso de la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la aplicación de valores éticos, se intente prevenir la aparición de situaciones de acoso escolar, ya sean esporádicas o reiterativas.

La sesión se realizará de una manera dinámica, participativa, proactiva y lúdica, dirigida a que niños y niñas desarrollen sus habilidades personales e interpersonales para logar relaciones exitosas. Además se usará como método base para el aprendizaje, la gamificación, es decir, el uso de dinámicas, cuentos y juegos para captar la atención de los participantes y hacer que el aprendizaje sea más vivencial.

Para participar en esta actividad se precisa inscripción previa en www.malaga.es/bibcanovas

Volver a inicio

'Cinerama' de la mano de ALCER

También este viernes 14 a las nueve de la noche podremos disfrutar de 'Cinerama' de la mano de ALCER Málaga (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales).

Se trata de un teatro benéfico a favor de ALCER del grupo 'Catarsis', que representará esta obra en el Teatro Cánovas (plaza del Ejido, 5, Málaga).

La entrada tiene un precio de seis euros y la recaudación tendrá como objetivo mantener los servicios que desde ALCER Málaga se prestan, todos ellos destinados a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Volver a inicio

El gran crucero

El Centro Cultural MVA acoge este viernes a las nueve de la noche la obra 'El gran crucero', premio Ateneo de Málaga 2018 a la mejor obra original.

Producida por La Pescadería Ambulante, David Mena es el autor y director de esta obra de la que nadie saldrá defraudado.

Volver a inicio

La Insostenible Big Band, en Alhaurín de la Torre

La Insostenible Big Band toca en Alhaurín de la Torre el viernes 14 de junio a las nueve y media.

Con un gran repertorio, La Insostenible Big Band dará lo mejor de sí mismo en el Peñón de Zapata en una noche en la que la música actuará de refrescante bálsamo.

Además, la entrada es gratuita. ¿Qué más se puede pedir?

Volver a inicio

Feria de Cerralba en Pizarra

La Feria de Cerralba en Pizarra se celebra los días 14, 15 y 16 de junio en honor a la Virgen de la Rosa.

Se trata de una de las ferias más importantes del municipio pizarreño y este año contará, entre otras actividades, con la actuación del cantante Manuel Cortés, el sábado a la una de la madrugada en el recinto ferial.

Comienza el viernes 14 a las doce del mediodía y supondrá un fin de semana de actuaciones, fiesta y diversión.

Volver a inicio

Presentación de 'Niña Duende. Un viaje del espíritu' de Michelle Adam

La librería Luces (Alameda Principal, 37, Málaga) acoge el vienes 14 a la siete de la tarde la presentación de 'Niña Duende. Un viaje del espíritu' de Michelle Adam.

Este libro trata sobre Ingrid, una periodista alemana de veintiocho años que vuelve al hogar donde pasó su infancia, Málaga, para cubrir una noticia excepcional: en la viña del señor Ramos, las vides están creciendo fuera de control. Y, lo que es más increíble, parece que están sangrando.

¿Puede ser posible? Ingrid siente una misteriosa conexión con los acontecimientos cada vez más extraños que tienen lugar en su ciudad natal.

'Niña Duende' fue promocionada por el New York Times y lleva un estilo del realismo mágico como el de Isabel Allende, del misticismo de Paulo Coelho y del misterio religioso de Dan Brown.

Volver a inicio

Club de lectura 'Los asquerosos'

Organizado por la Casa Gerald Brenan (calle Torremolinos 56, Churriana, Málaga) el Club de lectura 'Los asquerosos' tendrá lugar el viernes 14 de seis a ocho de la tarde.

En 'Los asquerosos', de Santiago Lorenzo, Manuel acuchilla a un policía antidisturbios que quería pegarle. Huye. Se esconde en una aldea abandonada. Sobrevive de libros Austral, vegetales de los alrededores, una pequeña compra en el Lidl que le envía su tío. Y se da cuenta de que cuanto menos tiene, menos necesita.

Un thriller estático, una versión de Robinson Crusoe ambientada en la España vacía, una redefinición del concepto "austeridad". Una historia que nos hace plantearnos si los únicos sanos son los que saben que esta sociedad está enferma.

Santiago Lorenzo (Portugalete, 1964) es un cineasta maldito reconvertido en novelista de éxito desde que publicó 'Los millones' (2010) sin que nadie se diera cuenta.

Volver a inicio

Fiesta Málaga Popfest

La Fiesta Málaga Popfest trae el viernes 14 a las ocho y media de la tarde a Alexanderplatz y al Colectivo Da Silva a la Discoteca Andén (plaza Uncibay 8, Málaga).

No sabemos si os dejarán entrar al Andén con zapatillas de deporte, pero tras la memorable fiesta del pasado noviembre, el primer Popfest en Málaga, se repite la fórmula con más jarana en directo: Alexanderplatz (Murcia) y Colectivo Da Silva (Granada), dos perlas del pop mediterráneo para hacernos gastar suela y enriquecer nuestros oídos.

Alexanderplatz es el nuevo proyecto del murciano Alejandro Martínez, guitarrista, compositor (junto a Marina Gómez) y productor de los desaparecidos Klaus Kinski con los que desde 2008 llegó a publicar tres álbumes ('Tu hoguera está ardiendo', 'Tierra, trágalos' y 'Herreros y fatigas') y tres EP´s ('Por qué no me das tu dinero', 'Amor A, amor B' y 'A cuatro reinas moras'). Como Alexanderplatz ha publicado un EP 'Contrarreforma' y su primer álbum titulado 'Muera usted mañana'.

Colectivo Da Silva son siete, por ahora, acaban de fichar por Subterfuge Records y de editar un par de flexi disc con Discos Bora-Bora.

En este acto se bailará, malditos, se bailará.

Volver a inicio

Cata de Cerveza Manila

Organizado por Hotel Restaurante Casa Vázquez (Camino del Colmenar, 82m, Málaga) la Cata de Cerveza Manila de San Miguel es gratuita y es el viernes 14 de doce del mediodía a las tres de la tarde.

Especialmente recomendada para cerveceros inquietos a los que les guste descubrir nuevos estilos de cerveza.

Volver a inicio

XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019

El XXV Circuito provincial de Baloncesto 3x3 2019 tendrá lugar el viernes 14 en el paseo real de Antequera y el domingo 16 en Fuengirola en su paseo marítimo.

Las canastas del 3x3 llevarán un verano más el mejor baloncesto a la calle en todos los puntos de la provincia de Málaga.

El XXV Circuito Provincial de Baloncesto 3x3 contará en esta edición del 2019 con 20 citas y se llevará a cabo hasta el próximo 22 de septiembre, culminando su recorrido en Marbella.

Esta actividad está organizada por el área de cultura y deportes de la Diputación de Málaga junto con la colaboración de la delegación en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto.

El circuito comprende desde la categoría Preminibasket a la categoría Absoluta +45, que será otra de las grandes novedades de esta edición.

La inscripción al torneo cuesta 3 euros por jugador en concepto de seguro deportivo.

Inscripción online en este enlace.

Volver a inicio

Día de Osuna en el Tivoli World

Ya el sábado 15 de junio tendrá lugar el Día de Osuna en el Tivoli World.

El parque de atracciones de Benalmádena acoge un día especial para homenajear a la localidad de Osuna.

Es una buena ocasión para volver a ponernos una pulsera Supertivolino. Estamos seguros que los millennials la van a poner de moda. Y si no, tiempo al tiempo.

Volver a inicio

Taller de escritura creativa de Luces

También el sábado 15 de junio de 2019 la librería Luces (Alameda Principal, 37, Málaga) acoge de cuatro y media de la tarde a ocho y media de la noche, un taller de escritura creativa donde los participantes leerán una selección de sus textos.

El acto tendrá también acompañamiento musical a cargo de Susana Mateo y Rafael Casquero.

Volver a inicio

II Festival Flamenco Ciudad de Estepona

Estepona acoge el II Festival Flamenco Ciudad de Estepona con los grandes cantaores Pansequito y Aurora Vargas. Se celebrará el sábado 15 de junio a partir de las diez de la noche en la plaza de toros de la localidad.

Los consagrados artistas se darán cita con los más jóvenes en este festival dedicado a las peñas flamencas, en uno de los carteles más importantes del momento.

Completan el cartel Perico El Pañero, Alonso El Purili y José Canela, al cante; Miguel Salado y Pepe del Morao, al toque, y los grandes artistas de Estepona, la cantaora Ana Fargas y el guitarrista Paco Javier Jimeno. Un gran cartel para los buenos aficionados al cante grande. Juan Garrido actuará como maestro de ceremonias.

Las entradas numeradas con un coste de 25 euros se pueden comprar en www.emelleventos.es

Volver a inicio

Gala del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

El auditorio Edgar Neville centra su programación del 15 de junio a las siete de la tarde en la Gala del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

Colaboran grandes artistas como Rocío Alba, Natalia Barone, Eduardo Díaz, Naiala Narciso, Verónica Martín y Adolfo Cisneros, entre otros.

La entrada/donativo es de 10 euros.

Volver a inicio

VIII Liga Provincial de Jábegas Copa Pepe Almoguera 2019

También el sábado 15 de junio, pero de once de la mañana a dos de la tarde, tendrá lugar en Fuengirola una de las competiciones de la VIII Liga Provincial de Jábegas Copa Pepe Almoguera 2019.

Hasta agosto disfrutaremos con estas regatas de lo mejor de los clubes, y lo mejor de Málaga.

Volver a inicio

XLVI Festival Flamenco 'Torre del Cante' de Alhaurín de la Torre

El sábado 15 de junio en el Auditorio de la Finca municipal El Portón de Alhaurín de la Torre se celebrará la edición XLVI del Festival Torre del Cante de Alhaurín de la Torre, declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

A partir de las diez de la noche y con un precio de 25 euros por entrada, el programa de este año acoge nombres de la nueva generación de artistas del cante jondo, como la catalana Mayte Martín, el chiclanero Antonio Reyes, el toledano Israel Fernández y la francesa del clan de 'Los Montoya' y malagueña de adopción, Luisa Muñoz al cante, además de Araceli Campillos.

A ellos se suman Alejandro Hurtado, Dani de Morón, Rubén Lara, Diego Amaya y Luis Calderito a la guitarra y Cristóbal García y Carmen Ríos al baile con su cuadro flamenco.

Las entradas se pueden comprar en www.mientrada.net

Volver a inicio

Final del XXXI Edición del Concurso de Cante Flamenco 'Juan Casillas' 2019

La final del XXXI Edición del Concurso de Cante Flamenco 'Juan Casillas' 2019 se celebrará el sábado 15 de junio en el teatro municipal Torcal de Antequera, a las diez de la noche, siendo la entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Los finalistas son José León Romero, de Mairena del Alcor, y Juan Delgado Gálvez, de San Roque (Cádiz).

Los ganadores actuarán en la Noche Flamenca de Santa María o Navidad Flamenca, y en la Noche Flamenca de Cartaojal.

En esta edición han participado 17 cantaores y cantaoras, procedentes de distintas localidades de Andalucía y Antequera, entre otras.

Volver a inicio

Taller express de sándwiches asiáticos

El sábado 15 de junio, de once y media de la mañana a una y media de la tarde, y organizado por Food Room, tendrá lugar un taller express de sándwiches asiáticos en el centro comercial Guadalmina II, local 12, de Marbella.

En este taller de dos horas se elaboraran y degustarán banh mi vietnamita, Pan Bao chino con langostinos en tempura y Katsu Sando, un sándwich japonés con chuleta de cerdo rebozada.

Volver a inicio

VI Marbella SUP Festival

El sábado 15 de nueve de la mañana a seis de la tarde, en la playa de El Cable de Marbella, se celebrará el VI Marbella SUP Festival.

La competición cuenta con la organización de HoeNalu.com, Nalusur Aventura y PaddleSurf Marbella y de nuevo, este año, la prueba entra dentro del Circuito de Stand up Paddle de la Costa del Sol, por lo que tiene el apoyo de la Asociación CostadelSUP.

La prueba estrella serán la Race Técnica PRO de cinco kilómetros tipo Beach Race y se realizarán otras pruebas paralelas habituales como las de niños o 'allround'.

Volver a inicio

DoubleGlez en The Shakespeare en Málaga

El grupo DoubleGlez actúa en The Shakespeare en Málaga (calle Muro de Puerta Nueva) el sábado 15, a las nueve de la noche.

Con esta actuación el grupo presenta su nuevo disco en la capital malagueña.

Volver a inicio

Ruta 'El María Cristina, joya desconocida de Carretería'

Organizado por Cultopía, la Ruta 'El María Cristina, joya desconocida de Carretería' tendrá lugar el sábado 15 de seis a ocho de la tarde.

El antiguo conservatorio María Cristina esconde piedras preciosas y podemos considerarlo un verdadero joyero de Carretería.

Barroco, mudéjar y neoclásico, pocos edificios en la ciudad de Málaga condensan tanta historia durante más de 500 años, con algunos recuerdos aún del convento franciscano de San Luis el Real y sus diferentes usos a los largo del tiempo.

El callejero nos da pistas del devenir de la historia en esta zona: Eduardo Ocón por la música, San Francisco por el convento, Marqués de Valdecañas por un noble y Álvarez por un gobernador y empresario.

El terremoto de 1884 quedó marcado para siempre en sus paredes ¿quieres verlo y sorprenderte? Las visitas de las reinas de España también estuvieron muy presentes en el edificio y en la zona. ¿Y qué nos queda de los conventos de las Hermanas Reparadoras y Nazarenas?

Todas estas preguntas tendrán respuesta en esta ruta de la mano de Antonio Márquez, con dos sorpresas inesperadas que atesora el inmueble: una nueva Sala de Interpretación del edificio y la recién inaugurada Cafetería Libo, de Casa Mira.

Reserva tus plazas por 7 euros (menores de 12 años, gratis) en el 692.717.612 o en info@cultopia.es

Volver a inicio

José Antonio Delgado actúa en Plaza Mayor

El cantante José Antonio Delgado actúa en Plaza Mayor, Málaga, este sábado 15 de junio.

En un concierto al aire libre y en función doble, la actuación tendrá lugar en la fase nueva, junto a los cines, totalmente gratis.

Cuatro horas de concierto, divididas en dos partes: de 14.00h a 16:00h y de 21.00h a 23:00h.

Volver a inicio

Cube of Truth: Málaga

El sábado 15 de junio a las siete de la tarde en la plaza de la Constitución de Málaga, tienes una cita con la reivindicación de la mano de Cube of Truth: Málaga.

El Cube of Truth o Cubo de la Verdad es una demostración estática y pacífica similar a una performance.

Esta demostración se desarrolla de forma estructurada para despertar curiosidad e interés en el público; se intenta guiar a los espectadores a una conclusión que abrace el veganismo a través de una combinación de videos de las prácticas estandarizadas locales de la explotación animal y conversaciones con una estrategia argumentativa basada en valores.

Volver a inicio

Concierto de Inna en Torremolinos

Disfrutar el sábado 15, minutos antes de la madrugada que nos lleva al domingo 16, de un concierto de la artista Inna en Torremolinos.

Be Together Weekend trae a grandes artistas en un sólo fin de semana, entre los cuales encontramos, en primicia, a Inna con su banda musical en vivo.

También la vuelta de Rebeka Brown, Taito Tikaro, Lydia Sanz, Juanjo Martin, Juseph Leon, Roxell, DJ Big Balls, JD Garcias, Jose Rueda, Jose Ruiz, Carolina Sobe y mucho mas artistas.

Volver a inicio

Lego desembarca en el Muelle Uno

El Muelle Uno acogerá desde este domingo 16 de junio y hasta el 22 de septiembre una gran exposición de modelos construidos con piezas Lego.

Se trata de la más grande de Europa de estas características. La misma incluirá 110 piezas, a las que se dan forma con más de 5 millones de piezas. Y todo ello en una superficie de unos 1.400 metros cuadrados.

La muestra estará compuesta por una docena de secciones, que recogen desde una zona con modelos gigantes, figuras de súper héroes, protagonistas de la saga Star Wars, personajes históricos y maquetas de edificios.

Uno de los modelos más impactantes es una réplica del Titanic que está compuesta por medio millón de piezas, cuyas dimensiones tienen 11 metros de largo y casi 3 metros de alto.

También se recoge una maqueta de Erebor, una de las principales ubicaciones de El Hobbit, que cuenta con algo más de 2 metros de alto y compuesto por 120.000 piezas.

Volver a inicio

Marcha Solidaria Manos Unidas Málaga

El domingo 16 de junio, a las diez de la mañana, tendrá lugar la Marcha Solidaria Manos Unidas Málaga.

Se parte del paseo marítimo Antonio Banderas. La recogida de dorsales se podrá realizar desde las nueve de la mañana.

Las inscripciones para quien no lo hubiese hecho antes se pueden hacer en la página web de Manos Unidas de Málaga.

Volver a inicio

Conociendo las libélulas en la Gran Senda de Málaga

Ruta para conocer las libélulas en la Gran Senda de Málaga el domingo 16 de junio.

Esta ruta se plantea en una jornada con una una sesión teórica en una sala en Canillas de Albaida y una práctica consistente en un recorrido a pie por el campo para identificar libélulas.

Se parte a las ocho de la mañana y desde el edificio de la Diputación de Málaga (calle Pacífico, 54) y se regresa a las seis de la tarde aproximadamente.

Este recorrido es gratuito y de campo, por lo que incluye tramos de pendiente acusada: se requiere una adecuada condición física e imprescindible llevar un calzado de montaña (botas o tenis), pantalón largo y ropa adecuada a la meteorología. Sin embargo, es para todos los públicos. Cada participante llevará comida y bebida suficientes para toda la jornada.

Inscripción en este enlace.

Volver a inicio

Noche de misterio en el Cementerio Inglés

El domingo 16, a las ocho y media de la noche y hasta las once, tenemos una noche de misterio en el Cementerio Inglés (avenida de Pries, 1).

De mano de José Manuel Frías, y por 12 euros, descubre las historias más asombrosas del mundo, desde el interior de uno de los camposantos más singulares de España.

Misterios como el ángel encantado, la milagrosa de los tres golpes del Borge, la masonería de los Gálvez, sonidos de la guerra, Taita José, Sendero cruzado, el naufragio del Armstrong, Jane Bowles, el santero enterrado, niños y necrópolis, los vigilantes y el misterio... Y detalles de los personajes populares o singulares enterrados en la necrópolis: William Mark, Noble, Robert Boyd, Guillén, Geral Brenan, la milagrosa de Cuba...

Información y reservas: info@malagaenelcorazon.com

Volver a inicio

¡Aquellos Maravillosos Grupos!

Organizado por la Banda Municipal de Música de Málaga, el domingo 16 de junio, de ocho y media a nueve y media de la tarde tenemos el concierto ¡Aquellos Maravillosos Grupos!, en el recinto Eduardo Ocón del paseo del parque.

La banda interpretará canciones de ABBA, Supertramp, Bee Gees, Eagles, Queen... y muchos más.

Volver a inicio

Canciones del Mundo, Infancia Solidaria

Organizado por Fundación Cudeca, 'Canciones del Mundo, Infancia Solidaria' se celebra el domingo 16 de ocho y media de la tarde a diez de la noche en la iglesia de San Miguel de Torremolinos.

Así, un repertorio de canciones del mundo unen en un encuentro musical a los coros infantiles de los colegios Medalla Milagrosa (Torremolinos) y Miguel Hernández (Arroyo de la Miel).

Una ocasión que no te puedes perder, y cuya recaudación (entrada donativo) será destinada para ayudar a Cudeca.

Volver a inicio