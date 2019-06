Convertido, quién lo diría, en agente de resistencia e incluso en apóstol de la marginalidad cultural a mayor gloria de los prefabricados e inocentes productos comerciales, el rock conserva sin embargo su discurso, su esencia y su intención, especialmente cuando se resuelve con más contundencia. En todo caso, es evidente que en un territorio como la Costa del Sol existía un público favorable al hard rock que esperaba un festival como Rock the Coast, que celebrará su primera edición este viernes 14 y el sábado 15 en el Marenostrum Castle Park de Fuengirola con un puñado de luminarias imprescindibles del género, a lo largo y ancho de dos jornadas bien prolongadas (con apertura de puertas los dos días a las 13:30). La buena marcha de la venta de entradas ha demostrado ya que este público existe y tiene ganas de disfrutar a lo grande. Los rezagados, eso sí, disponen aún de un par de días para garantizarse su acceso a tan magno festín.

Rock the Coast reúne en su cartel tanto a clásicos indiscutibles como a bandas que han mantenido prendida la luz del rock en las últimas décadas con igual determinación. Tras el anticipo de este jueves a las 21:45 con Wardruna, el nuevo proyecto del músico noruego Kvitrafn, el viernes desfilarán por el escenario los alemanes Scorpions (con sus más de cien millones de discos vendidos), los suecos Europe, todo un clásico del rock británico como UFO (en el que será el único concierto en España de su gira de despedida tras la retirada anunciada por su líder, Phil Mogg, después de cincuenta años de batalla), la finlandesa Tarja, Carcass, Wintersun, UDO, Leo Jiménez, Arkona, Angel Witch, Aborted, Seventh Wonder, Blaze Bayley, Absolva, Bloodhunter, Hitten, The Broken Horizon y Thyrant. Para el sábado, Rock the Coast se reserva otro clásico de altura, el guitarrista Ritchie Blackmore, fundador de Deep Purple, que comparecerá con sus ya también veteranos Rainbow (y en cuyo repertorio no faltarán himnos de Deep Purple, recreados en la voz de Ronnie Romero), además de Opeth, The Darkness, el finlandés Michael Monroe, Magnum, The True Mayhem, Dark Tranquility, Conception, Angelus Apatrida, Twelve Foot Ninja, Freedom Call, Tribulation, Jinjer, Von Hertzen Brothers, Dry River, Crisalida, Taken, Hipnose, Siddharta, The Holeum y los malagueños Chaos Before Gea. Un paisaje que recorrerá todos los géneros y matices vinculados al metal, en un espectro intergeneracional y de preclara ambición en el cartel que sirve de reivindicación del rock como germen cultural y estético válido para siglo XXI. Un respeto, por tanto, para los tipos duros.