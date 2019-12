No deja de resultar curioso que una de las grandes luchas de los impulsores del Málaga Genuine sea dotar de la mayor visibilidad posible al colectivo que integran. ¿Acaso no tienen más luz propia que cualquier cuerpo celeste? En este caso, albiceleste, como los colores del Málaga, como el cielo de una tierra que está a los pies de estos enérgicos deportistas, que han encontrado una nueva válvula de escape y a la vez de cohesión en un entorno social que en no pocas ocasiones es excluyente para los diferentes.

El Málaga Genuine trasciende el fútbol, que no es más que una excusa o un gran motivo para otras luchas más importantes. Es un proyecto vital que persigue la comprensión, la aceptación y la inclusión social (y laboral) de algunos de sus protagonistas más débiles o con menos posibilidades para encauzar el rumbo en una sociedad llena de prisas y que a veces carece de empatía.

Cuando se le comunicó a Lucas Rodríguez, alma máter de la Fundación y de este proyecto, que serían reconocidos en la categoría de deportes en los premios Malagueños de Hoy no se lo podían creer. Irónico, porque el premio fue poder compartir espacio con un grupo de jóvenes –y no tan jóvenes– tan heterogéneo como adorable y divertido. ¿Visibilidad? ¡Quién no va a ver algo que desprende tanta luz y que es capaz de hacer sombra a un elenco en el que estaban el magnífico actor Salva Reina o el mismísimo alcalde Francisco de la Torre!

No olvidarán los blanquiazules 2019, que se llevaron el título de campeones de LaLiga Genuine en el grupo denominado Compañerismo y que luego lo celebraron por todo lo alto, con paseo en autobús de dos plantas y recibimiento oficial en el Ayuntamiento. Aunque sus mayores victorias han llegado más allá del verde.El Málaga Genuine nace en septiembre de 2018, impulsado por la Fundación Málaga CF y que, desde el primer momento, contó con el apoyo de todas las áreas del club. Ya es un pilar más de la entidad de Martiricos. Hasta tienen en el bolsillo al nuevo director general, Richard Shaheen, que acompañó a los chicos en la entrega de premios.

Lo cierto es que nunca ha caminado sólo el Genuine blanquiazul, que desde sus inicios contó con la colaboración de distintas entidades sociales de discapacidad intelectual de la provincia como Down Málaga, ADIMI, Girasoles de Ara, Espíritu Deportivo, AFENES, Aspromanis... La Fundación aprovechó además sus contactos y habituales colaboradores para lograr un mayor solidez. Obra Social La Caixa, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga, SANAMAR Alimentación y VIPESA, además de otras empresas y personas anónimas que se han volcado con el proyecto Genuine, que ya es casi una marca propia en la provincia de Málaga.

El Genuine echó a andar en 2018 con 20 jugadores y ahora es ya una escuela con más de 60

El equipo se sumó en la segunda temporada de LaLiga Genuine Santander, con el reto de estructurar el equipo de manera “rigurosa y profesional”. El Málaga Genuine jugó en cuatro sedes: Tarragona, Córdoba, Segovia y Valencia. En todas ellas, cumplió con creces el objetivo, fomentar el fair play y los valores del deporte. En algunos casos, dejando anécdotas y comportamientos ejemplares. Cuánto que aprender. El título liguero fue lo de menos.

En su concepción original también se persigue que los futbolistas mejoren en todos los aspectos sociales, en sus relaciones afectivas y su conducta dentro y fuera del entorno familiar. También académicamente han logrado experimentar un crecimiento evidente y superar ciertos límites y miedos.

Si 2018 fue el año del nacimiento, 2019 es el de la expansión y el crecimiento. Lo que era en principio un equipo de fútbol de un par de decenas de integrantes ahora se ha transformado en la Escuela de Fútbol Supercapacitad@s. Una expansión natural que ha llevado al Málaga a contar en este 2019 con 62 jugadores, siendo el equipo con mayor número de futbolistas por detrás del Levante UD, incluyendo un grupo de jugadores de edad temprana, de entre 4 y 15 años. El staff técnico juega un rol fundamental, complementando el proyecto con la presencia de profesionales de la psicología deportiva y la preparación física.

Palmarés y reconocimientos

En este año y poco de vida ya suma el Málaga Genuine un buen número de reconocimientos: Premio M de Málaga por parte de la Diputación Provincial de Málaga; Medalla de la ciudad por parte del Ayuntamiento de Málaga; Premio a los Valores del Deporte de la Universidad de Málaga; Premio al Mejor Equipo de la Provincia en la Gala del Deporte de Alhaurín El Grande; Premio de la Peña Malaguista de Almargen; y Premio de la Grada de Animación. Y ahora uno más.

En la sombra, Lucas Rodríguez, Basti, Fernando González... tienen ya un recopilatorio de historias divertidas, variadas, inverosímiles y otras también muy duras. Y mucho amor de ida y vuelta. Compensa.