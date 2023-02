Málaga HA VESOS, una plataforma ciudadana que busca involucrarse en el desarrollo de la ciudad

Estas son sus reivindicaciones, pero también tienen propuestas , las cuales enviarán al Consistorio y a los grupos políticos para “ abrir el diálogo y trabajar juntos porque no podemos estar más tiempo quietos viendo esta situación que nos preocupa a los malagueños porque están construyendo un modelo de ciudad que no es ni habitable, ni verde ni sostenible”.

Asimismo, ha asegurado que se está viviendo “una falsa participación” en el Plan de Vivienda de la ciudad de Málaga . En este punto, ha insistido en que este plan tiene una gran trascendencia en el modelo de ciudad que reivindican: “una ciudad sostenible, donde los vecinos no tengan que abandonar sus barrios por los precios de las vivienda”. Además, ha apuntado que “estamos viviendo las consecuencias de la peor especulación urbanística, la gentrificación, la exclusión social porque los barrios se están quedando sin vecinos”. De igual forma, la plataforma también está preocupada por la situación de los jóvenes malagueños porque “las tasas de paro juvenil es de las más altas de Andalucía y el acceso a la vivienda le es imposible”. Por ello, han insistido en que en todos estos asuntos la ciudadanía debe formar parte de las decisiones de esta ciudad.

De igual forma, algo que creen que fomentaría la participación ciudadana es las consultas populares o las asambleas ciudadana , pero para que haya participación ciudadana la portavoz de la plataforma ha señalado que “hay que creérsela, promoverla y facilitarla”. Para ello, “el Ayuntamiento tiene que adaptarse al nivel de las organizaciones sociales y no al revés”.

En este sentido, García se ha preguntado “¿cuál es el nivel de participación ciudadana en Málaga?” y, a su juicio, no son suficientes. Asimismo, ha señalado que en el Ayuntamiento de Málaga “hay un reglamento de participación ciudadana que establece la creación de consejos sectoriales que deben de reunirse cada tres meses”. Por lo que en este punto ha indicado que “el consejo sectorial de comercio hace cinco años que no se reúne, pero es que en 2018 se decidió en el Pleno del Ayuntamiento que se iba a convocar y seguimos esperando”.

Esta plataforma está formada por alrededor de 30 entidades . Entre estas se encuentran algunas asociaciones de vecinos como La Cooperación, Puerta del Mar o Puerta Blanca, coordinadoras como las de pensionistas o las ONGD de Málaga, movimientos ecologistas como Greenpeace Málaga o Friday For Future y Plataformas como Bosque Urbano, Marea Blanca o Facua.

El nombre que acoge la plataforma Málaga HA VESOS no es una falta de ortografía sino “una llamada de atención” porque actualmente se están cuestionando “si verdaderamente los políticos están trabajando para los ciudadanos”. En este sentido, el portavoz de Málaga HA VESOS ha señalado que el significado de HA es de habitable porque “creemos que Málaga no es una ciudad a la que el malagueño se le está invitando a quedarse”; VE es de verde porque “creemos que somos de las capitales con menos zonas verdes” y SOS es de sostenible porque “nos cuestionamos esa Expo de sostenibilidad y si Málaga es verdaderamente ejemplo y referente de ello”.

Una Málaga habitable, verde y sostenible . Este es el objetivo de la plataforma Málaga HA VESOS , formada por colectivos vecinales y sociales de la provincia. Desde esta aseguran que el modelo actual de ciudad de Málaga no es sostenible y buscan mejorar los instrumentos de participación ciudadana para hacer una Málaga mejor y también ser protagonistas del diseño y desarrollo de la ciudad.

La plataforma Málaga HA VESOS está formada por unas treinta entidades sociales y vecinales que buscan que los malagueños sean los protagonistas del desarrollo y el diseño de la ciudad. Desde el pasado mes de octubre se llevan uniendo diferentes colectivos entre los que están BUM (Bosque Urbano de Málaga); la Asociación Salvar Vega Mestanza; Asociación Renta Básica Incondicional No al SARE en los Barros; Asociación de vecinos La Cooperación; Asociación Republicana de Málaga; AndaLimpia; Asociación La Resistencia de Málaga; Centro social y cultural La Nave; Voluntari@s Amig@s del Mar; Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte; AMMAM (Asociación Mi Mejor Amigo); Greenpeace; Asociación de vecinos Puerta Blanca; Marea Blanca Málaga; COESPE, Coordinadora de pensionistas; Asociación de vecinos y de Iniciativas ciudadanas. También se encuentran en esta plataforma Parque del Mar. AVVIC; Abanico Solidario; Cel Fosc; Asociación Ciriana: FACUA Málaga; Fridays Or Future Málaga; Huerto urbano y espacio social El Caminito; Plataforma en defensa del Centro Andaluz de Creación Escénica Contemporánea Miguel Romero Esteo y la Coordinadora Local de ONGD "Málaga solidario". De igual forma, los portavoces de la plataforma no descartan seguir contactando con más grupos sociales, vecinos y asociaciones tanto de la ciudad de Málaga como de la provincia.