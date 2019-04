Málaga, con 1.357 autorizaciones, es la provincia española con más VTC en relación al taxi

El crecimiento de la flota de vehículos de alquiler con conductor, los conocidos VTC, sigue imparable en la provincia de Málaga y la Costa del Sol. Mes tras mes, las estadísticas oficiales del Ministerio de Fomento confirman el aumento de autorizaciones para este transporte, objeto de no poca controversia debido al conflicto generado con el taxi. Los números indican que son ya 1.357 las licencias para estos vehículos, 173 más que al cierre de 2018.

Esta subida hace que la proporción con respecto a los taxis existentes en la provincia, 2.674 (2.662 al finalizar 2018), sea la más baja que se recuerda, con 1,97 VTC por cada taxi, muy lejos del parámetro fijado por ley, que busca que haya un VTC por cada 30 taxis.

El protagonismo de Málaga en esta estadística es indiscutible, al punto de ser el territorio en el que más VTC hay en relación a los taxis. Sólo Madrid (7.269 VTC frente a 15.605 taxis), con un promedio de 2,14, se le acerca. Sirva de ejemplo, que Barcelona, que tiene 2.025 VTC, dispone de una flota de 11.179 taxis, lo que supone una proporción de 5,5. A nivel nacional se contabilizaban unas 14.000 autorizaciones de VTC frente a 62.636 de taxi. Eso es, 717 más que al finalizar el año pasado.

Todas estas nuevas autorizaciones tienen relación directa con las sentencias del Tribunal Supremo favorables al sector de las VTC. Por ello, desde la Asociación de Vehículos con Conductor, Unauto, se apunta que seguirá creciendo el número en los próximos meses, "aunque no de una manera masiva". Asimismo, apuntan que a día de hoy cualquier empresa o particular que pretenda disponer de una autorización de este tipo no podrá conseguirla. "Se la van a denegar porque la ley restringió el 1/30 y mientras que eso exista nadie va a poder pedir una autorización", indicó un portavoz, quien aclara que no es posible aplicar esa medida con carácter retroactivo.

A pesar de la evolución de los datos, Unauto entiende que el número de licencias para este tipo de transporte "es insuficiente para abarcar todo el potencial de desplazamientos que tiene la provincia de Málaga y, en particular, la Costa del Sol". Usando como base este argumento, considera que "hay mercado para todos".

Los últimos datos sobre las licencias de transporte en la provincia se conocen apenas días después de que la Junta de Andalucía informase de su plan para controlar el funcionamiento de los VTC, a lo que se comprometió con el sector del taxi. Sin embargo, en una primera lectura, no parece que el contenido del mismo satisfaga plenamente a los colectivos que agrupan a estos profesionales del transporte.

"No recoge las peticiones del sector e incluye algunas que consideramos totalmente opuestas", dice el Grupo de Movilizaciones de la Costa del Sol

Muestra de ella es la reacción ya expresada por el Grupo de Movilización de la Costa del Sol, que por medio de un comunicado, cuestionó el borrador elaborado por la Consejería de Fomento, al entender que "no recoge las peticiones del sector e incluye algunas que consideramos totalmente opuestas". En este contexto, el grupo llama al resto de asociaciones a prepararse para movilizarse en los próximos días.

Aunque el taxi "ve con buenos ojos medidas como el precio fijo o incluso el pago por plaza", entiende que ofrecer esto como un triunfo que les permitiría "competir" con multinacionales "que pueden permitirse trabajar a pérdidas, tributan en paraísos fiscales y tienen el pulso económico de millones obtenidos en rondas de financiación para lavar su imagen en campañas de marketing sólo puede reflejar dos cosas: un total desconocimiento de la realidad o un interés determinado en acabar con el sector del taxi".

También criticó la inclusión de las VTC en los contratos de transporte rural, que "no es sino una forma de ampliarles el nicho de mercado a costa del taxi de los pueblos con la connivencia de la Administración" y la idea de crear una serie de estacionamientos para estos vehículos, en suelo público, cerca de zonas de interés como aeropuerto, la Universidad o el Palacio de los Deportes. "Nos parece un insulto para el sector", sentenciaron desde el grupo.