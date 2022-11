Málaga duplicará en cuatro años las 1.000 camas actuales de cinco estrellas

En el último mes la oferta hotelera de máximo lujo en Málaga ha estado en el centro de atención por diferentes motivos. Primero, estuvo en medio de la arremetida del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, contra la capital de la Costa del Sol después de que esta fuese la elegida con Delta para enlazar vía avión con Andalucía directamente. La segunda, cuando Francisco de la Torre, primer edil de Málaga, apuntó a la necesidad ampliar el número de habitaciones en hoteles de cinco estrellas disponibles en la ciudad.

Antonio Muñoz aseguró que la elección de la aerolínea no estaba sustentada por criterios de mercado, sino que se debió a ayudas de la Junta, ya que, entre otras cosas, el turismo estadounidense se aloja en hoteles de lujo y la ciudad hispalense cuenta con más oferta de este tipo de establecimientos que la malagueña.

Si sólo tenemos en cuenta los hoteles de cinco estrellas, en Málaga capital según los últimos datos del área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga se ofrecen 960 habitaciones de la máxima categoría en cuatro establecimientos distintos: Vincci Selección Posada el Patio, Only You Hotel Málaga, Soho Boutique Castillo de Santa Catalina y Gran Hotel Miramar. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para toda la provincia de Sevilla reflejan que en agosto de 2021 –aún no han publicado los de 2022– había disponibles 807 habitaciones en establecimientos de cinco estrellas. Sólo en Sevilla capital hay diez hoteles con la máxima categoría.

Si, en vez de la capital, buscamos los datos del conjunto de la provincia para agosto de 2021, había disponibles 3.303 habitaciones. A esto habría que sumar las aperturas posteriores de hoteles como el Hard Rock Hotel en Marbella o la reapertura de La Zambra (antiguo Byblos) en Mijas, que no se tienen en cuenta en estos datos) Los datos son cuatro veces superiores a los de Sevilla, pero, aún así, se encuentran muy lejos de otras provincias eminentemente turísticas, siendo la sexta provincia con más plazas disponibles. Barcelona contaba en esas fechas con 4.662 estancias de este tipo disponibles o Madrid contaría con 5.202.

Sin embargo, en el top tres se encuentran las islas, con un tejido económico eminentemente turístico. Así, en las islas que se agrupan en Santa Cruz de Tenerife se dispondrían de más de 7.100 estancias, por las cerca de 7.500 de Las Palmas. Siendo la provincia con más oferta las Islas Baleares, que superan las 8.800 habitaciones en hoteles de cinco estrellas entre Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Pese a ello, la oferta turística de la máxima calidad triplica a la de otras provincias del Mediterráneo, como Alicante con 1.100 habitaciones disponibles, Valencia con 801 estancias, Girona con 747 o Tarragona con 359. También supera las disponibles en Granada (545) o Cádiz (1.027).

En busca de aumentar las plazas

Málaga capital espera seguir sumando nuevas plazas de la máxima categoría a fin de ser un destino aún más atractivo para los turistas que buscan la excelencia. Jacobo Florido, concejal de Turismo, asegura que en el medio plazo esperan aumentar un 50 % las plazas en dos años –es decir, rozar las 1.500– y duplicarlas en cuatro años.

Para eso, en la visión prospectiva de la ciudad está aumentar de los cuatro hoteles de cinco estrellas existentes hasta los 10, que ya están definidos. Ahora mismo, los seis hoteles que se espera aumenten la demanda están en varias fases. El que está más cercano que ya cuenta con licencia de obras es el Cortijo El Detalle. Cerca de obtener esa licencia de obras está el Hotel Montana, en el Compás de la Victoria, que se encuentra en proceso de tramitación del estudio de detalle.

Por otro lado, hay dos parcelas municipales, una en Térmica y otra en Torre del Río que el Ayuntamiento va a sacar a la venta para la construcción de sendos hoteles de la máxima categoría. Por otro lado, el hotel rascacielos proyectado sobre el dique de Levante del puerto de Málaga está ultimando los trámites para que se modifique el Plan Especial del Puerto, de manera que el proyecto pueda ser llevado a Consejo de Ministros y, en caso de que se apruebe, iniciar el proceso para conceder la licencia de obras.

Por último, el edificio de Correos sigue pendiente de que el comprador permute los aprovechamientos de otra parcela similar para poder cambiar el uso del edificio a hotelero. Pese a que el actual propietario parece tener parado el proceso, desde la Gerencia de Urbanismo se le está apremiando. Además, asegura el concejal del ramo, Raúl López, que el edificio cuenta con múltiples empresas muy interesadas en hacerse con el edificio con el propósito de convertirlo en un hotel de la máxima categoría.