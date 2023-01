"Málaga estará en el centro de la innovación en IA y la nube de Oracle"

Cormac Watters, vicepresidente de Aplicaciones de Oracle para el mundo, llegó a Málaga este domingo para presentar el InnovationHub y pasar tres días en la ciudad. Aquí Oracle tiene la segunda oficina más grande de España, con más de 600 trabajadores de 23 nacionalidades distintas. Y el plan es seguir apostando por el que ven como un polo de atracción creciente.

–¿Está usted tres días en la ciudad, qué tiene en su planning?

–Hemos tenido dos reuniones importantes esta mañana. La primera, con el equipo de Málaga para pensar en qué tenemos que hacer a futuro y cómo vamos a hacerlo. La segunda, con el alcalde de Málaga y la consejera de Economía en la que hemos tratado el ecosistema de innovación en Málaga y el hub de innovación que hemos presentado. Oracle es una empresa muy grande y aún así mucha gente no sabe qué hacemos, a veces necesitamos centro de innovación para mostrar a la gente todo lo que Oracle puede hacer por ti.

"El hub de innovación es importante para mostrarle a la gente qué hacemos en Oracle para facilitar su vida"

–¿Qué se va a hacer exactamente aquí en el hub de innovación?

–Aquí podremos traer a clientes y socios para mostrarles cómo innovamos. Uno de los ejemplos es la smart city, cómo hacemos que las ciudades sean inteligentes. Por ejemplo, ya lo llevamos a cabo en Dubái, allí puedes ver en una aplicación dónde hay aparcamientos disponibles, si quiero concertar una cita con el médico ver la disponibilidad del hospital, también puedes alertar de un accidente… Que la gente pueda tener al alcance de la mano las ventajas que ofrece la ciudad con una aplicación. Otras de las cosas que hacemos aquí tienen que ver con la industria o la banca. Casi todos nuestros clientes buscan ser más eficientes. No sólo dentro de su propia empresa, sino en cómo se relaciona con los demás. Por ejemplo, tenemos clientes que para hacer un pago tienen que mandar la orden al banco y de ahí a la empresa de logística, si están todos en la misma nube, ¿por qué no hacerlo en una transacción?

–Oracle es uno de los grandes referentes en dar soluciones de este tipo a grandes empresas, pero aquí en Málaga el trabajo se centra más en las Pymes.

–Ofrecemos fantásticas soluciones a las grandes empresas, pero también a las más pequeñas. Una base de datos es una base de datos, da igual si eres más grande o más pequeña. La infraestructura es la misma para cinco o para cinco millones de usuarios. Para Zoom, por ejemplo, imagina lo ocupados que estuvieron durante la pandemia. Pero tenemos aplicaciones que sirven igual para grandes bancos y para empresas de dos, cinco o diez empleados; y también ocho de los nueve unicornios españoles trabajan con Oracle. Aprendemos mucho de las empresas pequeñas.

–Málaga es la segunda oficina más grande en número de trabajadores en España de Madrid, ¿tiene previsto seguir aumentar la contratación para el hub?

–Ahora mismo la economía global está en una situación muy interesante. Oracle lleva teniendo éxito desde hace más de 40 años, somos muy buenos en tratar de abstraernos de las tendencias y mantenernos en el buen lado. Tenemos a más de 600 empleados en Málaga, ese parece que va a ser nuestro horizonte por este año y cuando vaya avanzando la situación económica podremos ir más allá. Tenemos empleados de 23 nacionalidades distintas, Málaga es un sitio maravilloso donde vivir y donde crecer profesionalmente para un joven. Puedes venir a trabajar a Málaga con Oracle, pero trabajar para Francia, Irlanda o Suecia.

–¿Fue eso lo que les atrajo de Málaga, ser una ciudad cómoda en la que vivir?

–Estamos en enero y hace un sol radiante, una buena temperatura y estamos a la orilla del mar. Es una cuestión muy actual en todo el mundo, es importante trabajar en algo que te interese, pero trabajar de forma que puedas disfrutarlo es igual de importante.

–Oracle llegó hace quince años, después han venido otras grandes empresas a Málaga como Google o Vodafone.

–Que lleguen grandes empresas es una gran noticia. Málaga es una ciudad fantástica, y cuantas más empresas lleguen más atractivas será para traer talento. Tendremos que trabajar para asegurar que el talento viene a nuestra empresa. Málaga se está convirtiendo en el Silicon Valley de Europa ahora. Uno de los clientes más importantes que tenemos en Andalucía es nuestro vecino, Pernod Ricard. Son líderes en producción de bebidas alcohólicas y gestionan todo su negocio con varias de nuestras aplicaciones y están pensando en incorporar otra.

"Cuántas más grandes empresas lleguen a Málaga, más atractiva será para el talento joven"

–Hay quien le llama Málaga Valley ya.

–Es importante que esté sucediendo, que estén grandes empresas. Se está generando un buen ecosistema. Viene gente joven, es una ciudad asequible, con buenas conexiones aéreas, también hay un buen nivel de inglés. La media de edad de los trabajadores es de treinta años en nuestra oficina.

–Además de trabajadores jóvenes, Oracle tiene una apuesta decidida por la mujer.

–Sí, tenemos una buena proporción, pero tenemos que seguir apostando por llegar, mínimo al 50-50, si no más. Tenemos que empezar a edades tempranas haciendo que las materias STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) sean interesantes para las niñas. Pero además, aquí no sólo necesitamos a gente con perfiles tecnológicos, también orientados a las ventas. La parte tecnológica es importante, pero cómo lo aplicas al negocio de tu cliente no deja de ser ventas. Por eso tenemos que adaptar a gente de ventas al mundo tecnológico. Volviendo a las mujeres, la directora ejecutiva de la empresa es una mujer, es un buen punto desde el que empezar.

–Oracle tiene la mirada puesta en hacer que las ciudades sean más inteligentes y ecológicas, Málaga es candidata a la Expo de 2027 bajo el lema la ciudad sostenible, ¿apoyarán la candidatura?

–El alcalde nos lo ha pedido esta mañana. Es una propuesta muy interesante que tendremos que tratar este cuatrimestre. Todas nuestras bases de datos, no sólo en Málaga en toda España, no tienen huella de carbono, son ‘net zero’, se alimentan por completo de energías renovables. Eso es un gran paso. Hay muchísimas maneras en las que podemos aportar a esta conversación. Por otra parte, todas las empresas ahora están trabajando en la sostenibilidad y nosotros tenemos un sistema por el que todas las empresas pueden ver cuál es su huella de carbono por transporte. Es muy interesante, si lo mides puedes mejorarlo. Por ejemplo, podríamos mostrar este sistema en la ciudad de Málaga, pero ya lo usamos en todo el mundo. La cuestión es que hoy todas las empresas quieren mejorar su sostenibilidad, cuando hace cinco años no era así.

–Podemos decir que Oracle apoyará la candidatura a la Expo, si no participará en ella en 2027 si se la conceden.

–Sí, por supuesto, si se la conceden seguramente estemos presentes. Pero tenemos mucho tiempo para pensar en ello.

"La candidatura de Málaga a la Expo 2027 es muy interesante y tenemos mucho que aportar en ese tema!"

–Ya que estamos mirando al futuro, ¿cuál es el futuro de Oracle aquí en Málaga, en España…?

–Está claro que el mundo ahora está moviéndose a la nube ahora mismo, pero nadie define claramente qué es la nube y qué diferencia unas de otras. Nuestra nube es súper segura, súper rápida, muy fácil de escalar. Ahora la pregunta es cómo conectan las distintas nubes, porque hay más de una y que sea cómodo para los clientes pasar la información de una a otra. También está la Inteligencia Artificial. En Oracle ya utilizamos la Inteligencia Artificial para hacer la contabilidad de los stocks diez días después de cerrar el cuatrimestre. Diez días después, no veinte ni veinticinco. Lo podemos hacer porque si metemos en la IA las operaciones nos señala las diez que pueden presentar problemas, pero nos asegura que las otras 90.000 están bien hechas. La gente va a usar la Inteligencia Artificial a diario.

–Ya están Google o Alexa.

– Ahora está entrando en el mundo empresarial también y cómo implementarlo en la industria es el reto en el que también estará Málaga. Estamos envueltos en ver cómo aplicar la IA y el machine learning en cosas que no hemos visto nunca antes. La IA y la nube son las dos principales tecnologías en las que vamos a ver avances y Málaga va a estar en el centro. Creo que sólo habrá cuatro o cinco empresas capaces de estar en la ola de la nube y Oracle es una de ellas.