Málaga y los muertos olvidados

Como en la vida, en la muerte también hay clases. Están los restos los muertos que pese al transcurrir del tiempo siguen mereciendo la atención de sus familiares y allegados y los de aquellos otros que, por el contrario, acaban olvidados y abocados sin remedio a una fosa común.

Encarnación H. S., Olista D. D., Concepción G. S., Juan Carlos A. R… Son solo tres de los casi 1.700 fallecidos enterrados en el Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), dependiente del Ayuntamiento, sobre los que pesa estos días la advertencia cierta de ser exhumados de sus actuales localizaciones para ser trasladados al osario general.

Un procedimiento que acaba activar la empresa municipal tras haber intentado de manera reiterada contactar con familiares, deudos y responsables al objeto de que cumplan con las obligaciones que tienen asignadas para el mantenimiento de las concesiones que en su día les fueron otorgadas.

"Esto forma parte de los mecanismos de seguridad que empleamos para garantizar que solo enviamos al osario a quienes tras múltiples intentos no hemos podido localizar a sus familias", cuenta el gerente de Parcemasa, Federico Souvirón. Cartas, que suelen ser devueltas; llamadas telefónicas cuando es posible; anuncios publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE); en la web de Parcemasa y, en última instancia, la colocación del listado de afectados en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

Este es el proceso que se sigue con estos fallecidos. "Intentamos tener una especial sensibilidad con este asunto y vamos más allá de lo que nos exige la legislación", recalca Souvirón, quien admite que llegados a este punto lo normal es que no aparezcan quienes son reclamados. "No es probable que eso ocurra; la impresión es que pueden aparecer una, dos, tres personas, pero después de haber moviendo cielo y tierra, no suele ocurrir", añade.

La información recogida en este último anuncio recoge unos 1.693 nombres de fallecidos y concesiones ya se encuentran vencidas. En algunos casos de manera llamativa. De hecho, del total de referencias, la mayoría, unas 540 se corresponden al año 2017. A partir de ahí, 375 a 2018, casi 400 a 2019 y 381 al pasado ejercicio.

El aviso que se transmite a quien se quiera dar por aludido es que una vez completado el proceso se dispone de un mes para que se pongan en contacto con Parcemasa con el fin de contratar los servicios de exhumación y traslado, así como para ampliar el periodo de concesión de la unidad de enterramiento. De no actuarse de este modo, "se procederá a la exhumación de los restos y su depósito en osario general", dicta la resolución.

Souvirón confiesa que se trata de un proceso "inevitable y duro". Para tratar de "dignificar" las condiciones en las que estos retos son depositados en el osario general, Parcemasa viene trabajando desde hace meses en el desarrollo de un proyecto de regeneración del espacio. Un punto en el que se vienen depositando restos desde hace 34 años.

Aunque en un plano básicamente semántico, lo que antes se conocía como fosa común pasa a llamarse ahora osario general. Un primer paso al que se quiere sumar una intervención física sobre el lugar. Una operación para la que se ha contado con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. En concreto, Salvador Haro, Jesús Marin y Soledad López son los responsables de una intervención que está siendo ahora objeto de estudio y adecuación. Con todo, a la espera de que se concrete la inversión necesaria, el propósito es que pueda ser una realidad antes de finalizar el año.