Málaga acuerda reforzar la presencia policial en La Roca para evitar el vandalismo antes los partidos

El Ayuntamiento de Málaga ha acordado este lunes reforzar la presencia policial –instando para ello a la subdelegación de Gobierno– para evitar el vandalismo y los problemas de convivencia que distintos grupos de aficionados ultras crean a los vecinos de La Roca en las previas de los partidos que el Málaga C. F. juega en La Rosaleda.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Avelino Barrionuevo, ha recordado que no es competencia municipal, sino gubernamental, atajar estos problemas derivados por eventos deportivos, acogiéndose a la Ley del Deporte. Además, han rechazado los insultos proferidos por estos grupos ultra contra el portavoz del grupo municipal socialista, Dani Pérez.

Barrionuevo ha asegurado que los disturbios se producen únicamente los días de partido, asegurando que las competencias para atajarlos –aunque la Policía Local colabore– son de la subdelegación de Gobierno, además de minimizar la problemática de los vecinos a una vez cada quince días, lo que ha causado irritación entre los vecinos que asistieron a la Comisión de Urbanismo.

El resultado de la votación no ha gustado a los vecinos, según el PSOE, grupo proponente de la moción, porque lo consideran “insuficiente”, porque PP y Vox han votado en contra de la implantación de un Plan de Seguridad y una Mesa de Seguridad especializada en grandes eventos” para los días de partido en La Rosaleda, momento en que centenares de ultras toman la plaza de La Roca causando los disturbios. En este punto, cerca de medio centenar de vecinos de La Roca que han acudido al salón de plenos han abucheado al responsable de Seguridad porque le ha restado importancia a los actos vandálicos.

Barrionuevo ha dado por buena la propuesta de la semana pasada por la que se planteó con el club crear una fan zone alejada de los edificios de manera que las previas no molestasen a los vecinos. Esta, para el concejal socialista Salvador Trujillo es insuficiente debido a que es buena para los aficionados, pero "esta gente [en referencia a los aficionados que se congregan en La Roca] no es aficionada de nada, son vándalos neonazis que sólo quieren pelearse. Hemos hablado con todas las peñas y todos nos dicen que no nos representan".

Dani Pérez, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, “que se ponga del lado de los vecinos de La Roca en contra de aquellos que generan miedo y amenazan la convivencia”, en referencia a “unos altercados en esta barriada que sus residentes sufren desde hace años, pero que han elevado su temperatura en los últimos meses”.

Durante las concentraciones se pintan en las paredes manifestaciones ilegales como la esvástica o cruz gamada, que representa al movimiento nazi, mientras se vociferan insultos como los que el propio Pérez ha sufrido el pasado domingo. “Nosotros siempre vamos estar del lado de los vecinos y de las vecinas, en este caso los de La Roca”, ha expresado Pérez en una atención a medios en la misma mañana de este lunes en que se debatía una moción del PSOE para exigir al equipo de gobierno “un plan de seguridad para la zona, coordinado con todas las fuerzas de orden público, para los días de grandes eventos. Los vecinos de La Roca se sienten amenazados por aquellos que lo único que quieren es generar miedo. Esto no es el espíritu del deporte. No lo es para quienes queman neumáticos y lanzan pirotécnica que puede prender en las casas de unas familias que quieren vivir en paz”.

Dani Pérez ha exigido a Francisco de la Torre “que salga de la parálisis y que defienda a los vecinos frente a los ultras, contra el fascismo, contra el ánimo de aquellos que lo único que buscan es amedrentar. Paco de la Torre tiene que mover ficha”. El socialista ha agregado que “el fascismo y estas actitudes ultras tiene que estar fuera del deporte y fuera de nuestras calles”.