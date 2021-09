Málaga tiene potencial para articular una 'superciudad' de 1,5 millones de habitantes

La leyenda 'welcome to Malaga. A city thrilled for innovation' (bienvenido a Málaga, una ciudad fascinada por la innovación) presidió este miércoles la apertura en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) de dos eventos, Greencities, Inteligencia y Sostenibilidad Urbana -dedicado a las ciudad del futuro- y S-Moving, enfocado a las nuevas formas de movilidad. Los dos foros se celebran desde hace un par de años conjuntamente por las sinergias de los dos conceptos. Como dijo Antonio Gómez-Guillamón, presidente del comité organizador de S-Moving y de la malagueña Aertec, "movilidad y ciudades inteligentes conviven juntas y es una buena idea que compartan el espacio".

Pese a ser dos eventos con vocación global y con debates generales, el carácter de la sede, Málaga, como ciudad que aspira a estar en la cresta de la ola de las 'smart cities' y la movilidad urbana, sobrevolaba todas las intervenciones. Un ejemplo es el de Alfonso Vergara, presidente de la Fundación Metrópoli, una prestigiosa organización internacional nacida en la Universidad de Pensilvania hace 23 años y que está dedicada a la creación y difusión de innovaciones en el ámbito de las ciudades y los territorios.

En su discurso -que fue la conferencia inaugural de los dos eventos- Vergara elogió el potencial de Málaga para ser una ciudad sostenible, ecológica, innovadora y habitable. "Por ejemplo -afirmó- tiene una morfología del territorio impresionante, con zonas altas y zonas de llanura, con corredores ecológicos; esos corredores deben ser los elementos inspiradores de la transformación de las ciudades".

El presidente de la Fundación Metrópoli se refirió al concepto de superciudad como aquel que une la principal urbe con los municipios cercanos, con muchos centros diferentes y complementarios, donde "divertirse, aprender y tener contacto con la naturaleza a gran escala". En el caso de Málaga, citó el triángulo Marbella-Nerja-Antequera -que reúnen a 1,5 millones de personas en un recorrido de 45 minutos- como ideal para crear esa superciudad, donde "se pase del concepto clásico de ventajas competitivas a otro en el que primen las ventajas de la complementariedad". Admitió que las divisiones administrativas hacen difícil esa colaboración pero "hay que tener visión de futuro a esa escala". El responsable de la Fundación Metrópoli abogó por extender este sistema de superciudades a toda Andalucía, como base del desarrollo futuro. "La interacción entre ciudades va a ser motor de economía global y son necesarias infraestructuras que permiten complementar las estrategias de estas ciudades", dijo.

Vergara, ya al margen de Málaga y Andalucía, puso varios ejemplos de las nuevas tendencias en las que trabaja la Fundación Metrópoli. Por ejemplo, en Singapur ha creado un espacio tecnológico no para empresas sino para atraer talento y se le ha dado forma abigarrada, como la de un centro histórico de una ciudad. "Los parques tecnológicos del futuro van a ser los centros históricos, al talento le gusta vivir en lugares con identidad", afirmó. También se trabaja en un proyecto para crear ecovulebares en la M30 de Madrid -con espacios para peatones y coches a otra velocidad- nodos en diferentes puntos que rompan la barrera que es hoy en día esta circunvalación.

En el acto inaugural, los intervinientes coincidieron en que la colaboración público-privada y las redes de conocimiento van a ser las claves para ganar el futuro. María Jesús Almazor, CEO de la división de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech, aseguró que "el dato va a ser el que salve a las ciudades; su procesamiento va a a ser fundamental para hacer ciudades inteligentes, con más calidad, mejores servicios". Pedro Mier, presidente de Ametic, la asociación de las empresas de tecnologías de la información, cree "en un modelo que pase de la competencia a la colaboración" y puso como ejemplo la Red de Innovación Ricardo Valle de colaboración entre parques tecnológicos.

También participaron responsables públicos, como el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, y el de Viladecans, Carles Ruiz, copresidentes de la organización Greencities. Abascal aseguró que "la única manera de vencer la incertidumbre es el conocimiento, y eso es crear redes, compartir". El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, vicepresidente de S-Moving, abundó en la misma idea: "La tecnologia un instrumento para hacernos más felices, no un fin; debe tener un claro enfoque humanístico. Solo el conocimiento y el pensar juntos nos puede ayudar a superar la incertidumbre".

La