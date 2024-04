Málaga subasta parcelas por más de 4 millones para construir chalés de lujo en Los Montes

Más de 4,2 millones de euros planea ingresar, como mínimo, el Ayuntamiento de Málaga por la subasta de 13 parcelas en Colinas de Limonar. Allí se construirán chalés de lujo junto a los Montes de Málaga. El metro cuadrado construido en la zona se paga a casi 4.500 euros y la superficie más pequeña que se oferta supera los 700 metros cuadrados. No hay que saber muchas matemáticas para deducir el elevado coste que supondrá la adquisición de una de las viviendas unifamiliares que se construyan.

El precio de salida de la subasta más cara será de 647.000 euros por una superficie de casi 1.500 metros cuadrados. La más asequible exigirá del comprador que comience a pujar a partir de los 309.000 euros que el Consistorio pretende ingresar, cómo mínimo, por los 700 metros cuadrados de terreno.

El consejo de Urbanismo del jueves 11 de abril dará vía libre a la operación, criticada ya por los grupos de oposición al entender que no es la fórmula para deshacerse del patrimonio local. Además, también censuran que el equipo de gobierno del PP tramite la enajenación como de "interés público" y que, en este caso, libere a los adjudicatarios de la reserva del 30% de la superficie para vivienda de protección oficial. No mezcla una VPO junto a un inmueble con calificación de residencial libre unifamiliar.

Con el gancho de adjudicar a la oferta económica más ventajosa, el Ayuntamiento de Málaga que preside el popular Francisco de la Torre subastará siete parcelas que se ubican en la calle Cónsul Porfirio Smerdou. En esa vía se construirá el citado chalé más caro, que se alzará en el número 2 y que ocupa una superficie de 1.463,26 metros cuadrados. Asimismo, hay otras cuatro pastillas más en la calle Virgilio Galán y las restantes se localizan en Alcalde Eugenio Entrambasaguas.

Por ninguno de los terrenos se pide menos de 300.000 euros el metro cuadrado. El último informe de la empresa Fotocasa, del mes de abril, asegura, además, que el precio medio de compra de una vivienda en la zona este de la capital se acerca a los 4.500 euros por metro cuadrado construido.

Con esta operación, el Ayuntamiento de Málaga continua su particular historia de amor con los Montes de Málaga. El Plan General de Ordenación Urbana de 1997 ya preveía este tipo de incursiones. El de 2011 también. Pero el salto de las rondas de circunvalación para construir nunca ha estado bien visto. Los promotores se han venido quejando los últimos años de la escasez de suelo de calidad y pedían mirar al norte de la autovía. Al equipo de gobierno hasta 2022 no le molestaba la propuesta pero defendía que no era necesaria.

El entorno de los Montes es objeto de deseo urbanístico al por mayor. En una zona próxima a la citada Colinas del Limonar se han proyectado otros 485 chalés y viviendas de lujo, con zona comercial, deportiva e incluso con un colegio. En marcha están los 285 chalés de lujo en la zona del Monte de San Antón con la clara oposición de los vecinos de El Palo en un litigio que llegó a los tribunales pero que perdió el colectivo de la zona que pretendía impedir el crecimiento en el Lagarillo.

Expertos medioambientalistas como el catedrático de Geografía Física José Damián Ruiz Sinoga ante la disyuntiva inevitable a la que se dirigía la capital de la Costa del Sol ha optado por el pragmatismo. Desde hace tres lustros viene defendiendo que se puede permitir esas construcciones siempre que haya compensaciones para combatir la desertificación que castiga a los montes malagueños. La primera, la reforestación, una vez asumido que será difícil que las administraciones públicas afronten las inversiones que se precisan para esas actuaciones. El problema es que ahora, además, ya nadie discute que la falta de agua no será coyuntural.

18 millones de indemnización

El Consejo de Urbanismo de la Gerencia de Urbanismo también dará luz verde en la próxima sesión que se celebra el jueves al proyecto de reparcelación del sector de la Térmica, en marcha desde que la junta de gobierno local aprobó el inicio de su urbanización el pasado mes de febrero. El Ayuntamiento, en un comunicado, afirma que este desarrollo, que va a generar una nueva centralidad en el distrito de Carretera de Cádiz, está promovido por Nueva Marina Real Estate y prevé suelos para 870 viviendas -273 de ellas protegidas- comercios, oficinas, un hotel, equipamientos y zonas verdes.

Tras el proyecto de reparcelación, el Consistorio se queda en propiedad con un conjunto de fincas, entre las que destaca una parcela con 23.189 metros cuadrados de techo para la construcción de 273 nuevas viviendas protegidas, así como otro complejo inmobiliario con un techo máximo de 16.287,74 metros cuadrados con uso hotelero, comercial y de aparcamiento; y otro con uso de oficinas y aparcamientos con un techo máximo de 15.021,80 metros cuadrados.

De igual modo, el Ayuntamiento obtiene de forma gratuita, libre de cargas y repartido en varios complejos inmobiliarios un total de 57.247,10 metros cuadrados de zonas verdes y libres, 6.377 metros cuadrados con destino a equipamiento deportivo y sistema general y 23.360 metros cuadrados de viario.

Por último, este expediente también contempla el pago al Consistorio por parte de Real Marina Estate, promotora del sector, de 18.888.856 euros en concepto de indemnización económica sustitutoria, en virtud del acuerdo firmado con esta entidad para el desarrollo del ámbito.

Por otro lado, el Consejo va a aprobar la incoación del proyecto de expropiación de una parcela ubicada en el Arroyo de Totalán con el objetivo de avanzar el proyecto previsto en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga para la mejora de la movilidad metropolitana. En concreto, se trata de una parcela propiedad de unos particulares y ubicada entre el término municipal de Málaga y el Rincón de la Victoria.

La superficie que se acuerda expropiar para este proyecto es de 53.512,89 metros cuadrados y la cantidad económica fijada por la Sección de Valoraciones de la Gerencia de Urbanismo para llevar a cabo dicha expropiación asciende a 850.795,55 euros, incluido el precio de afección.

Asimismo, en la sesión también se avanzará en el proyecto de equipamiento y zonas libres previstas en la avenida Pintor Sorolla. De este modo, el Consejo va a aprobar el próximo jueves, de mutuo acuerdo con la propiedad de la parcela y por un justiprecio de 2.165.754,75 euros -incluido el 5% del precio de afección y el 10% de bonificación por avenencia-, el expediente de expropiación de los terrenos ubicados en este entorno entre los números 64 y 68. Se trata de una parcela de 1.163,27 metros cuadrados, con calificación de suelo urbano y uso de viario local y sistema general metropolitano, en la que actualmente existe una nave diáfana de una planta con cubierta a dos aguas y en la que cabe recordar que el Consistorio está realizando el estudio de viabilidad para la construcción de un nuevo aparcamiento municipal.