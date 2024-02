Marbella vuelve a ser protagonista de la ficción televisiva de la mano del actor Hugo Silva

La ficción española lleva un tiempo con el punto de mira en la Costa del Sol, más concretamente en la ciudad de Marbella, ciudad que pone nombre a la nueva serie de Movistar+. Pero hay otros muchos ejemplos en los que se pone a esta capital como escenario de producciones audiovisuales. Hace unos meses, con el estreno de Los Farad, una serie de Prime Vídeo que retrata la ciudad de Marbella en los años 80, contando la historia de una familia de traficantes de armas. Otros títulos que se han grabado en esta ciudad son Brigada Costa del Sol o la mítica serie de Verano azul. A nivel internacional también le han echado el ojo a la Costa del Sol, siendo el escenario de títulos como Fuego sobre África, En busca del amor, We Were The Lucky Ones o Rivales. Además, Atresmedia anunció la grabación de una nueva ficción, Eva & Nicole, que cuenta la historia de dos mujeres de la jet set marbellí.

La serie Marbella está basada en la investigación que realizaron Nacho Carretero y Arturo Lezcano sobre el crimen organizado en esta ciudad de la Costa del Sol. Dani de la Torre y Alberto Marini son los creadores de este producto audiovisual, que repiten en Movistar+ tras el éxito de su anterior trabajo, La Unidad. El rodaje ya ha acabado, ahora se está a la espera de la fecha de estreno de la serie, que será en el mes de abril, y constará de seis capítulos.

Sinopsis de la serie Marbella

Hugo Silva interpreta al protagonista, César, un abogado de éxito que vive en Marbella. César quiere mantener su estatus, para ello deber de ser el mejor en los tribunales y al que todos conocen en las fiestas marbellíes, donde los grupos criminales realizan sus negocios. El abogado tiene claro cuales deben ser los límites de sus relaciones con estos grupos, pero acaba por encontrarse en mitad de todo esto y necesitando la ayuda de un abogado.

Reparto de la nueva serie de Movistar Plus

El reparto está encabezado por Hugo Silva, actor español con una gran carrera a sus espaldas (ha trabajado en Los hombres de Paco o el Ministerio del Tiempo, y su último trabajo en Movistar+ fue Nasdrovia). Lo acompañan en esta nueva serie Ana Isabelle, Khalid El Paisano, Aurora Moroni, Eivaut Rischen, Michael Trenor, Mohamed Said, Moha Amazian, Jesper Ace Jernberg, Manuel Calle, Fernando Cayo y Elvira Mínguez.