Mascarillas por alimentos, intercambio solidario en el distrito de Teatinos de Málaga

Una década lleva trabajando con los más vulnerables de la zona la Asociación Malagueña de Mujeres de La Laguna (Ammla), en el distrito de Teatinos. En lista atienden a unas 146 familias, lo que supone un total de 551 personas. Las proveen de alimentos no perecederos y de productos frescos, cedidos por Cruz Roja y Bancosol. También tienen armario y enseres. Todo lo que pueden para ayudar cuando los dramas cruzan su puerta.

Ahora, con la crisis provocada por la alarma sanitaria, se están viendo desbordadas. Así que la junta de distrito, con Andrés Reche a la cabeza, ha ideado una campaña para que las mascarillas que ya estaban haciendo bajo la coordinación de la modista Astrid Hohle se entregasen a cambio de alimentos. Este lunes, en la primera jornada, se repartieron más de 2.000 en más de una decena de puntos, la mayoría tiendas y supermercados de la zona.

Leche, normal y de continuación para los bebés, aceite, lentejas, pasta, arroz, azúcar, cacao. Todo lo que han querido donar los participantes ha sido bien recibido. Porque, como relata Francisca Fernández Arrabal, presidenta de la entidad Ammla, las necesidades son muchas y reciben para cubrir a los usuarios que ya tienen inscritos. “Ahora no podemos admitir más pero sí que estamos atendiendo paquetes de emergencia, personas que vienen y no tienen nada”, apunta.

“Ahora hay una demanda tremenda, estamos sobrecargados y todavía esto no ha empezado, miedo me da lo que viene”, señala Francisca. “Acaban de hacer los ERTE y la gente va tirando como puede pero cuando llegue mayo van a empezar a salir a flote las necesidades. La cosa está muy mal y siendo a nivel internacional, encima tampoco van a poder buscar trabajo fuera”, teme la presidenta de la asociación.

Esta semana tendrán en su reparto a 30 personas más. Muchos cayeron en la anterior crisis y, teniendo ya cierta edad y poco nivel académico, les ha sido imposible reengancharse al mercado laboral. A estos se sumarán los que inicien ahora su calvario económico provocado por el confinamiento. “El primer día de la campaña ha tenido bastante éxito, estamos muy agradecidas”, agrega Francisca.

Una red de trabajo voluntario para los demás

La acción solidaria en Teatinos no es nueva. En los primeros días del confinamiento ya se pidió ayuda desde el distrito a través de la página de Facebook para la elaboración de mascarillas. El objetivo era entregarlas a policías, bomberos, personal sanitario de residencias y todo aquél que necesitaba especialmente las protecciones que eran difícil de encontrar. Astrid Hohle, especialista en moda flamenca, acudió a la llamada.

“Pedían colaboración y puse a disposición mi taller, dos de mis trabajadoras están cosiendo, algunas alumnas y también mucha gente del distrito, unas diez personas”, dice y comenta que ya han realizado unas 5.000.

“Trabajamos en la empresa Bordados Conti de Archidona, que nos ha donado 250 metros de algodón 100% y Paco, de Artesanía Cofrade Málaga, se ha encargado de cortar las mascarillas de forma totalmente altruista”, agrega Astrid. También Clínicas Rincón les hizo entrega de protecciones ya cortadas para coser y otras firmas han provisto a las costureras de elástico.

“Cuando empezamos no había mascarillas para nadie, las mascarillas tienen un hueco, que se le mete el filtro, se le quita y se puede lavar, son reutilizables”, explica la modista. Al ver que había llegado el material necesario a las fuerzas de seguridad pero ahora lo que se demandaba eran alimentos, pues surgió la idea de la campaña, para la que siguen cosiendo.

“Nos han dicho que se ha quedado asombrados del montón de comida que se ha recogido en una hora”, agrega satisfecha y ávida de echar una mano a pesar de que su situación tampoco es fácil. “No me ha entrado nada de trabajo porque me dedico a romerías y ferias, hasta el año que viene no puedo trabajar y tengo cero ayudas”, señala.

Noelia Losada, concejala del distrito Teatinos, apunta que “hemos aglutinado una potente maquinaria formada ya por 75 personas y entre las que están siendo vitales la asociación de vecinos Colonia de Santa Inés, la Peña Finca La Palma, la Asociación Hanuca y la Asociación Malagueña de Mujeres de La Laguna”. Y agrega que “gracias a esta red hemos fabricado ya 5.000 unidades entre máscaras de tela y máscaras faciales de plástico con filtro”, tarea en la que también está implicada Amappace, que ha suministrado material.

“Queremos que el reparto de mascarillas no solo proteja a nuestros vecinos, sino que también revierta en familias que lo necesitan”, apunta Losada. Hasta el jueves habrá voluntarios en dos turnos, de 11:30 a 12:30 por la mañana y de 17:30 a 18:30 por la tarde.