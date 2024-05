Kevin, Juanpe, Sangalli o Chupete, algunos nombres propios del Málaga CF

Sergio Pellicer no podrá contar con Nelson Monte para San Fernando. Cumple ciclo de tarjetas el portugués, ausencia de calado pese a no estar excesivamente lúcido en las últimas semanas. "Juan Hernández, Haitam y Ramón siguen con sus procesos", descartaba Pellicer a ese trío, mientras que hay una buena noticia con Kevin, que pudo ejercitarse este viernes y lo más normal es que entre en convocatoria, tal y como apuntaba el preparador blanquiazul en sala de prensa. Se le cuestionaba a Pellicer si podía pescar algún efectivo del filial, ante esa falta de gol, un Chupete que podría suavizar esa falta de pólvora, pero hay que mimar esos pasos, y el Málaga tiene reciente algunos casos de jugadores a los que se dio la alternativa demasiado pronto. "A Chupete lo conozco y el filial se está jugando una situación importante. Aarón e Izan van a jugar con el filial porque entendemos que tienen que tener minutos y tenemos que tener empatía. Yo he estado en el otro lado. El año de las 18 fichas los chavales fueron la clave, luego hay un peaje. Tanto Loren, como el entrenador del filial como yo vamos de la mano. No podremos cometer errores del pasado. Para mí es muy importante mantener la mente limpia. Necesitamos aire fresco, el año se hace muy largo por esa disciplina mental. Es clave", explicaba Sergio Pellicer en la Juan Cortés de La Rosaleda

De más nombres propios. Juanpe y Sangalli. Suelen ir el mismo pack, no solo por posición, sino por la inversión que hizo el club el pasado verano y hasta el momento dando pocos frutos, aunque Pellicer confía en que echen una mano en este tramo final. "Soy optimista. Juanpe lleva sin molestias dos semanas y Luca entrena como un animal. Sé que cuando tengan la oportunidad van a estar preparados. Es difícil por el contexto pero tengo confianza", positivo Pellicer.

Toulalan, ausencia para el partido de las leyendas

El Málaga CF intentó traer a un futbolista muy especial y querido para el partido de leyendas que jugará el próximo 24 de mayo en La Rosaleda. Se trata de Jeremy Toulalan, icono del conjunto blanquiazul en la era dorada de la Champions League. Lo confirmó el que va a ser entrenador de los mitos malaguistas, Juan Carlos Añón, durante la presentación del encuentro en la sala de prensa de Martiricos: "Se ha intentado por todos los medios, por lo que representa, caló profundo en el malaguismo, pero no puede asistir".

También se trató de contar con algún futbolista más de dicha etapa dulce en lo deportivo como Joaquín Sánchez, pero por cuestión de agenda tampoco podrá estar en el verde de La Rosaleda. Una ausencia destacada. En el cartel también aparecía otro de los jugadores más importantes de la era de Joaquín Peiró como Ariel Zárate. El Chino tampoco podrá estar presente finalmente en el tapete para volver a vestirse de blanquiazul.