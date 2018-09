Médicos de atención primaria se quitan la 'mordaza' para "rescatar" la sanidad

Los médicos de atención primaria (médicos de familia y pediatras) ya no aguantan más y han decidido ir a por todas. Han convocado siete días de huelga en octubre y, si no se resuelven sus reclamaciones, planean seguir con los paros en noviembre. Por ahora, la huelga solo está planteada en Málaga pero se podrían sumar otras provincias andaluzas. "Es verdad que los médicos hemos estado décadas callados. Llevamos un año y medio negociando sin éxito y está claro que si no te quejas no existes y hemos pensado que es mejor hacer que hablar. Llevamos décadas hablando en los pasillos y en los desayunos y estamos cansados de promesas sin cumplir". Así de tajante se mostró ayer Carlos Bautista, un médico perteneciente a la asociación Basta Ya, que promueve la huelga junto al Sindicato Médico y al Colegio de Médicos de Málaga.

Estos colectivos llevan varias semanas haciendo concentraciones semanales de protesta -hoy es en Churriana- y la semana pasada incluso detallaron que la huelga ha sido convocada para los días 15, 16, 22, 23, 24, 29 y 30 de octubre de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 a falta de que se concreten los servicios mínimos. Pero fue ayer cuando escenificaron de forma oficial la convocatoria de la huelga y sus razones. Han elaborado un decálogo que se resume en la exigencia de una mejor asistencia, más recursos técnicos, un mayor reconocimiento a los profesionales, más transparencia en la gestión y más seguridad. Dentro de esas medidas, José Antonio Becerra, delegado del Sindicato Médico, desgranó, por ejemplo, que piden que se amplíe la plantilla con 150 médicos de familia y 50 pediatras más en la provincia de Málaga (ahora hay unos 1.300); que haya estabilidad en la plantilla; que se garantice la cobertura de las plazas por motivo de jubilaciones, vacaciones, bajas laborales, etcétera; que se puede atender a los pacientes, al menos, 10 minutos en cada consulta (la media son 6 minutos); que haya los equipos tecnológicos necesarios para poder realizar pruebas diagnósticas en un tiempo máximo de 30 días; que se equipare el salario al resto de España porque, según afirman, "Andalucía es la región que menos paga"; que la jornada laboral diaria máxima sea de 12 horas; o que se contraten vigilantes de seguridad y se pongan cámaras en todos los centros de salud ante el incremento de agresiones.

Reclaman equipamiento para hacer pruebas diagnósticas en un máximo de 30 días

"Pedimos una dignificación del médico de atención primaria, que pueda tener estabilidad laboral, seguridad y la posibilidad de una carrera profesional", subrayó José Antonio Trujillo, representante de Atención Primaria del Colegio de Médicos, quien aseguró que apoyan la convocatoria de huelga y ese manifiesto "sin fisuras".

Bautista destacó que el 80% de la atención sanitaria se hace en los centros de salud "y potenciarlos es darle un balón de oxígeno a la sanidad, porque además es más barato construir centros de salud que hospitales". El representante de Basta Ya denunció además que un millar de médicos de familia y pediatras andaluces han emigrado "porque se le ofrecen unas condiciones de trabajo infames".