El Metro de Málaga mira a Ciudad Jardín para su próxima extensión

Dos son las coordenadas más viables para el futuro crecimiento del Metro de Málaga: norte y este. Si bien, ahora mismo, todos los esfuerzos están en la extensión de la línea hasta el Hospital Civil –de la que ya se está licitando el primer tramo de la obra– no se pierde la mirada a futuro a la hora de estudiar cuáles pueden ser los siguientes destinos.

"Para analizar prioridades y ver si tengo que hacer una línea u otra, tienes que estimar viajeros por una parte y por otra la inversión, en ese sentido ahora está en marcha la llegada de la línea 2 al Civil, pero sí que existe la posibilidad de seguir extendiendo la línea hacia Ciudad Jardín", apuntan fuentes cercanas a Metro Málaga. En ese sentido, la justificación es clara: "Sería una relación entre inversión y demanda muy interesante".

La otra coordenada geográfica en la que es más viable seguir creciendo en el futuro ya estaba prevista desde el nacimiento del suburbano: El Palo. La prolongación de la Línea 1 hacia el Este siempre ha estado sobre la mesa, además en distintos trazados, bien soterrada, bien en tranvía.

Sin embargo, tiene un inconveniente: la distancia, “el problema es que no es interesante hasta que no llegas al mismo centro de El Palo, que es donde está la demanda”. Los costes son el principal escollo para la obra, "la captación de usuarios es muy interesante cuando llegas a El Palo, pero no te puedes quedar a mitad, a diferencia de las extensiones de la Línea 2, en las que en cualquier prolongación coges viajeros", apuntan las citadas fuentes.

En este sentido, se descarta la prolongación hasta Rincón de la Victoria, “son distancias más propias del transporte de Cercanías que del Metro, tanto por lejanía como por cantidad de paradas que no lo haría atractivo”, afirman las citadas fuentes.

El PTA, descartado: "Es la menos interesante"

En esta relación de demandantes e inversión, la extensión que sale peor parada de las posibles es la del PTA, "es la menos interesante, la ratio sale muy mal". Esto, se debe a varios motivos. El primero de ellos es que la demanda es "muy reducida y centrada en horas punta y los días laborales, sábado y domingo no hay interés". A esto se suma que justo en los picos de demanda que tendría la extensión "los trenes ya van hasta arriba".

Por otra parte, la distancia también es un hándicap, "se tiende a pensar que 'bueno extendemos la línea 1 que ya cae cerca...' pero son siete kilómetros y luego el propio parque es muy extenso". Por lo que, estiman que la "demanda que pudiera captar una parada del metro o del cercanías es de un 30% del PTA".

Así, apuntan que los estudios de demanda que se han hecho para el parque señalan que la mayor parte de los usuarios que estarían interesados en la propia línea "demuestran que una cantidad importante de viajeros no es de Málaga, sino de Churriana, Cártama, Alhaurín... por lo que la captación de viajeros en una hipotética línea que sería muy cara no sería muy alta". Por esto mismo defienden que la extensión del Cercanías sería "mejor, pero aún así la inversión es también muy grande".

Esto concuerda con la postura que viene defendiendo el Partido Popular cuando en los últimos años se les cuestiona la llegada del suburbano al parque tecnológico. Si antes de las elecciones andaluzas de 2019 Juanma Moreno prometió "llevar el Metro al PTA en los próximos tres años cuando sea presidente", una vez accedieron a Las Cinco Llagas su posición viró hacia ampliar las carreteras para solventar el tapón de vehículos.

En los últimos plenos del Ayuntamiento de Málaga, antes de las municipales, en varias mociones presentadas por Ciudadanos, el Partido Popular dejó abierta la puerta, pero siempre vinculándolo a los "estudios de demanda", conocedores de que este matiz desequilibraba la balanza en favor de otras prolongaciones.