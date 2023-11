Mijas debate este jueves la moción de censura que daría la Alcaldía a la popular Ana Mata

El Ayuntamiento de Mijas debate este jueves, 2 de noviembre, en pleno la moción de censura presentada el pasado el 18 de octubre por el PP, junto con Vox y el concejal de Juan Carlos Maldonado, que se presentó por Por Mi Pueblo. Si prospera, la popular Ana Mata sería la primera alcaldesa de esta localidad de la Costa del Sol. El PSOE, por tanto, perderá, si sale adelante la que es la primera moción de censura del mandato, el gobierno del mayor municipio donde gobernaba en la provincia de Málaga.

En concreto, este movimiento político dejará en la oposición al socialista Josele González, que fue investido alcalde tras el acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Por Mi Pueblo y Ciudadanos (Cs), siendo la llave de gobierno Maldonado, que ha protagonizado varios sobresaltos en la vida política de Mijas, donde llegó a ser alcalde. Precisamente, antes del debate de esta moción de censura, en el pasado pleno del mes de octubre del Ayuntamiento de Mijas Juan Carlos Maldonado pasó a ser concejal no adscrito, lo que puede afectar en el futuro Ejecutivo local, ya que, entre otros, repercute en que no podría asumir cargo. Cabe recordar también que ante este movimiento, y, tras no dejarse sobre la mesa este asunto como solicitaban los populares, el PP recurrió la decisión.

PP, Vox y Por Mi Pueblo incidieron al registrar la moción de censura en que fue presentada "con el objetivo de acabar con el descontrol económico y el oscurantismo" que "ha caracterizado la gestión de un alcalde socialista", que, a juicio de las tres formaciones firmantes del pacto, "ha convertido nuestra ciudad en un trampolín político personal y una plataforma al servicio de los intereses del PSOE".

El acuerdo alcanzado "es para que el Ayuntamiento de Mijas vuelva a estar el servicio de los mijeños", precisó Mata, que aseguró que "hay que sacar a nuestra ciudad de la parálisis que ha sufrido en los últimos años y recuperar la buena gestión y la transparencia en las cuentas municipales, que van camino de la ruina con un gobierno socialista que dilapida decenas de millones de euros sin fiscalización del interventor, lo que ha sido trasladado a la Cámara de Cuentas".

"Este es un gobierno que va a devolver la ilusión y el orgullo a sus vecinos; un gobierno que trabajará para que Mijas se convierta en un gran referente de desarrollo, progreso y prosperidad en la Costa del Sol y en Andalucía, ejerciendo el papel de liderazgo que le corresponde como tercera gran ciudad de la provincia de Málaga", afirmó la 'popular'. Por su parte, Vox manifestó que la formación cumple su compromiso, adquirido durante la campaña electoral, de sacar a la izquierda de los gobiernos de las instituciones siempre que estuviera en su mano".

Así, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Mijas, Eloy Belmonte, añadió que "esta alianza --materializada en una moción de censura-- tiene como firme propósito terminar" con lo que ha definido "un capítulo lamentable de descontrol económico, falta de transparencia y total abandono de las necesidades ciudadanas" bajo la administración del actual alcalde socialista. "La propuesta de moción de censura es una llamada a la acción, impulsada por la urgencia de rescatar a Mijas de la incompetencia y reestablecer un gobierno que funcione verdaderamente para los mijeños".

El pacto de gobierno, detallaron, tiene como principales objetivos "recuperar la calidad de los servicios públicos municipales, en especial la limpieza y la seguridad, agilizar el pago a proveedores y empresas locales, con un grave retraso actual que está perjudicando notablemente a muchas empresas y familias de Mijas", así como situar a la ciudad como "uno de los grandes referentes de bienestar, desarrollo y progreso tanto de la Costa del Sol como de Andalucía".

PP, Vox y Por Mi Pueblo lamentaron que el actual alcalde "ha utilizado el Ayuntamiento de Mijas para convertirse en el favorito de Pedro Sánchez en la provincia" y criticaron a González, "que en cinco años no ha exigido al Gobierno central ni uno solo de los proyectos pendientes en el municipio".

Por su parte, el Gobierno local de Mijas lamentó la decisión adoptada por el hasta entonces miembro del Ejecutivo local Juan Carlos Maldonado, firmante de la moción de censura, que calificaron de "despropósito" y tras la cual "la concejala procedente de Fuengirola, Ana Mata, entrará a gobernar en la localidad", por lo que estará "de alcaldesa a una concejala que desconoce el municipio y no se presentó a las elecciones".

"Supondrá la entrada a la Alcaldía por primera vez en la historia de Mijas a través una moción de censura vulnerando la decisión tomada por la ciudadanía en las urnas", señalaron, al tiempo que criticaron que "lo que no lograron los 'populares' en las urnas lo conseguirán ahora por la vía de oscuros acuerdos cerrados a espaldas de la ciudadanía mijeña".

Por su parte, el aún alcalde de Mijas criticó "las excusas" dadas para esta moción de censura; "que trabajamos mucho y que por lo tanto ese trabajo requiere de inversión municipal y que exigíamos mucho a la Junta de Andalucía, que mejoraran nuestros colegios, nuestros centros de salud, reclamar un hospital para nuestra ciudad; eso obviamente al PP de la Junta de Andalucía y al PP de Málaga le molestaba".

"Quieren a una persona al frente de este Ayuntamiento que esté callada y obediente a los designios del señor Moreno", manifestó González, que precisó que cuando ha tenido que reclamar públicamente "y poner por delante mi ciudad a mis siglas, lo he hecho, de manera leal, reclamando siempre lo que es necesario".