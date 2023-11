Miles de personas claman en Málaga contra la amnistía de mano del PP: "Vamos a dar la batalla contra la impunidad"

El día después de Sánchez fue la vencida. Las protestas en contra de la ley de amnistía, esta vez sí que sí, congregaron a una cantidad de público nada desdeñable en la explanada del Centre Pompidou, alrededor del cubo, que se tornó en un mar de banderas españolas y europeas, e incluso acabó por desbordarse hacia los lados. Todo, un domingo por la mañana en noviembre. Aunque, es de justicia reconocerlo, lució primaveral. Se daban, pues, las condiciones para desplazarse hasta la zona centro de la ciudad y mostrar repulsa hacia la acción gubernamental. La Policía Nacional cifra en unos 30.000 los asistentes a la protesta.

El acto se materializó mediante cánticos, antes de que arrancase el acto, con gritos que clamaban contra el pacto con Junts y, genéricamente, contra la situación política actual. Sirvan como ejemplo gritos como "Puigdemont, a prisión" o "España, unida, jamás será vencida" se hicieron audibles por encima de la música dispuesta por la organización.

Por su parte, la lectura del manifiesto quedó en manos del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que tomó la palabra después de la que la organización excusara la falta de la presidenta del PP malagueño, Patricia Navarro, por encontrarse presente en el incendio de Mijas activo en estos momentos.

De la Torre, en cualquier caso, transformó su tono institucional en reivindicativo por unos minutos, haciendo rugir a los manifestantes. "En cada rincón de nuestro territorio decimos no al privilegio, no a la impunidad, no a la amnistía", exclamó justo antes de lanzar dos ejemplos. "Lo hicimos cuando el separatismo catalán dio un golpe a la convivencia y lo hicimos hace 45 años, cuando los españoles acordamos una constitución, que fue un ejemplo".

Motivos suficientes, afirmó el regidor, para "dar la batalla contra la impunidad en las instituciones y el parlamento", eso sí, "de forma pacífica y cívica, como estamos haciendo aquí hoy" y abogó por armar "una reacción firme y serena contra el ataque que sufre la carta Magna y la separación de poderes".

Esta manifestación, convocada por el PP (y a la que se acabó adhiriendo Vox), tiene réplica en distintos puntos de España para mostrar la repulsa del partido y sus simpatizantes contra los pactos del Gobierno central.