Moderado optimismo de los hoteleros de Málaga tras la apertura de las provincias

Realidades encontradas en los distintos sectores dependientes del turismo en la provincia tras la apertura de los límites provinciales. La dependencia del turista extranjero es bien distinta para hoteles, restaurantes y chiringuitos de playa. Este fin de semana se han podido ver paseos marítimos llenos, pero no se ha reflejado en la ocupación hotelera.

Así lo ve José Luque, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos): “En la costa están abriendo sobre todo los hoteles de 5 estrellas, en la capital han abierto en torno a un 20% de los hoteles y estos han tenido una ocupación discreta”.

Luque espera que el mes de mayo se repitan los mismos datos que este primer fin de semana, si bien empezarán a abrir los hoteles a mediados de este mes y principios de junio, ya que es cuando comienza a liberarse el “mercado británico, aunque no sabemos cómo van a poder operar estos turistas con el aeropuerto de Málaga”.

Las esperanzas del presidente de los hoteleros están puestas más allá del mes de mayo. “Esperamos que durante este mes se repitan los datos de este fin de semana; las reservas se están animando a partir de julio y se están concentrando en la última parte del verano, septiembre y octubre”, dice.

Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), sin embargo, asegura que la ocupación ha aumentado un 40% en los hoteles que están abiertos, aunque siguen cerrados muchos de los del litoral.

Luque y Sánchez coinciden en que el turismo de interior sí se ha visto muy beneficiado por esta apertura, ya que este sector “tiene mucha dependencia del cliente nacional”, asegura el representante de la CEA. En la misma línea, Luque apuntaba que la ocupación en este tipo de turismo ha sido “bastante superior a la de la costa”.

Sánchez se mostró a su vez optimista de cara a las próximas fechas y quiso animar a los andaluces a aprovechar los bonos turísticos que ha puesto la Junta a disposición de los clientes, por los que se beneficiarían de “muy buena bonificación tanto para dos noches como para cuatro”.

Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol, no ha querido disimular su alegría: “Hay que reconocer que este fin de semana ha sido espectacular, parecía agosto de 2019”, incidiendo en que el buen tiempo ha ayudado mucho a los andaluces que tenían “muchas ganas de venir a tomar el sol después de meses encerrados”.

Si venían abriendo para “cubrir gastos”, el presidente de los empresarios de playa afirma que este es el primer fin de semana que han visto beneficios, “después de 14 meses de ruina económica”. Confía en que la llegada de turistas británicos reactive más el sector. Aunque este fin de semana sí que ha empezado a ver a turistas belgas, franceses, alemanes y nórdicos, “que siempre son bien recibidos”, añade Villafaina.

Sí que ha mostrado cierta preocupación por la apertura de lunes a viernes. Dice que “es posible que muchos empresarios manden a los empleados al ERTE entre semana”. Aunque los datos de apertura son mucho mejores que los que se venían dando. Si en Semana Santa abrieron un 50% de los chiringuitos, este fin de semana estaban trabajando un 90% de los mismos.

Para los hosteleros este fin de semana no ha sido tan positivo. “Seguimos sin cubrir gastos”, afirma Javier Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos). Los hosteleros demandan “que el toque de queda se atrase, no estamos sirviendo cenas con normalidad y así no llegamos a cubrir gastos”.

Además, de lunes a viernes “sigue sin verse una mejoría, no hacemos beneficios en dos días”. Pese a todo, esperan que con el final del estado de alarma mejoren sus condiciones de apertura por la noche, “para poder dar dos turnos de comida”. Luces y sombras, por tanto, mientras el sector sigue esperando a los turistas.