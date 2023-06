La nueva Mundial, de Palacio de los Condes de Benahavís a sede de una empresa de software vinculada a loterías y apuestas

En el Hoyo de Esparteros creció, vivió, se derrumbó y volvió a crecer –unos metros más allá y manteniendo sus forjados– el que fuese Palacio de los Condes de Benahavís y en sus últimos años Pensión La Mundial. Este miércoles ha vuelto a abrir como sede de una tecnológica que se dedica a desarrollar software para empresas, sobre todo vinculada a dar servicio a compañías de apuestas y lotería en todo el mundo, Saber.Tech.

La nueva sede, diseñada en conjunto con el hotel H10 Chroma por el arquitecto español Rafael Moneo –premio Pritzker, el Nobel de la arquitectura– trata de calcar, miméticamente, el diseño del antiguo edificio del siglo XIX antes de que fuese derrumbado –se mantienen tanto los forjados como la puerta principal originales–. En su interior, sin embargo, se ha construido una oficina moderna, de cuatro plantas con capacidad para albergar hasta a un centenar de trabajadores.

El espacio está dividido en una primera planta, que sirve de recibidor y espacio de 'networking' con cafetería y una pequeña cocina, dos plantas con distintos espacios para el trabajo, que no son fijos, sino que deberán reservarse por cada uno de los trabajadores –la empresa cree en la flexibilidad del teletrabajo–, y una última planta que se puede distribuir flexiblemente en distintos espacios para reuniones; además de una azotea en la que podrán hacerse barbacoas.

El equipo de Saber.Tech está formado por 130 personas, entre las que destacan perfiles de ingenieros y desarrolladores de software, así como diseñadores web o expertos en Bussiness Intelligence. El plan de la empresa es crecer hasta los 150 empleados en 2024 y tienen distintas vacantes por cubrir publicadas en su página web. Además de la sede en Málaga, también tienen presencia en Reino Unido y Eslovaquia.

El CIO de la empresa, Steve Guthrie, ha destacado el emplazamiento de la nueva oficina, subrayando que se adapta "perfectamente" a sus necesidades tras la renovación total del espacio. A su vez, señala que Málaga "es el lugar perfecto para crecer en España, por sus condiciones de vida, sus conexiones y el entorno tecnológico y de talento que vive la ciudad". En este sentido, Guthrie explica que la competencia de otras grandes tecnológicas en la ciudad es algo positivo y que no temen por su capacidad de atracción de talento.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado muy impresionado por la renovación del edificio, bromeando incluso con la renovación "mejor un hotel nuevo y un edifico de oficinas que una pensión antigua", además de destacar que nuevo edificio es "más robusto y durará años", en contraposición a la antigua Mundial "que estaba en mal estado".

También destacó la presencia del promotor y dueño de ambos edificios, José Luis López Caparrós, el gerente de Costa Biller. subrayó la apuesta, "no siempre lo ha tenido fácil, hubo momentos que se le hicieron muy cuesta arriba" y le felicitó por la iniciativa. López Caparrós, por su parte, se alegró del buen hacer de Moneo en el edificio, "no se pierde la arquitectura clásica de Málaga del siglo XIX, pero se adapta a la modernidad en su interior. La presentación, sin embargo, no estuvo desprovista de algún traspiés. La misma mañana del acto se estropeó el ascensor, cayendo a plomo. Además, aún están teniendo problemas con el aire acondicionado.

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de inversiones, Alicia Izquierdo, la cónsul de Ucrania en Málaga, Svitlana Kramarenko, o el vicepresidente de la Cámara de Comercio Británica en Málaga, Derek Langley.