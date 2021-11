Oncólogos de Málaga ven ahora cánceres más avanzados por el impacto de la pandemia

Los oncólogos malagueños ven ahora a muchos pacientes con cánceres más avanzados que antes de la pandemia. La razón es doble. Por un lado, porque numerosas personas pospusieron consultar a un médico ante el temor a contraer el Covid. Por otro, por la propia saturación de los servicios sanitarios, centrados en atajar la propagación del virus. "Durante 2020, ha habido diagnósticos que no se han producido por lo que vemos neoplasias en estadios más avanzados", explicó el presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), Antonio Rueda. El facultativo aclaró que en los servicios de la especialidad "no hubo retrasos, ni ausencia de terapia" y que siempre se trabajó de forma presencial. Pero no obstante, el miedo de los pacientes a acudir a un centro sanitario y el colapso en la cadena asistencial por la crisis epidemiológica, se ha traducido en una situación que tardará de "cuatro a seis meses" en normalizarse.

Ya en febrero, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) advirtió que el número de nuevos pacientes oncológicos había bajado durante el confinamiento un 21%, las citologías un 30% y las biopsias un 23,5%. Según Rueda, gracias a que las autoridades y los profesionales "lo han hecho bastante bien, este impacto no ha sido tan importante como en otras comunidades autónomas". El especialista recalcó que las áreas de Oncología Radioterápica, Médica y de la Cirugía del cáncer se han mantenido durante este tiempo al 100%. Pero que sin embargo, en este periodo han visto "pacientes en peores condiciones de las que llegaban antes de la pandemia".

Rueda hizo estas afirmaciones durante el octavo congreso de la SAOM que se celebra en Málaga y en el que participan unos 300 oncólogos, la mitad de forma presencial. En este encuentro, los especialistas resumieron los retos y los logros.

Entre los desafíos, citaron el mayor impulso a la investigación y el avance en la detección precoz. En el ámbito de la investigación, apuntaron que hacen falta infraestructuras, mejor financiación y el desarrollo de una buena carrera profesional. "Que tenemos retraso en investigación, no hay duda; pero la actitud de los investigadores va a acortar camino", dijo Rueda. Explicó que si ahora se curan en torno al 63% de las mujeres y el 57% de los varones con cáncer es fruto de "15 años de esfuerzos en investigación". Pero abogó porque el próximo salto se consiga en menos tiempo. La otra meta es avanzar en el diagnóstico precoz. E hizo especial hincapié en el cáncer de color. Desde hace varios años existe un cribado y exhortó a que quien reciba una carta para hacerse esta prueba (de sangre oculta en heces) "no la tire a la papelera".

Entre los logros, el presidente de la SAOM enumeró la inmunoterapia -en la que se pone al propio sistema inmune del paciente a luchar contra la enfermedad oncológica- y los tratamientos de precisión -en los que se busca la alteración molecular de cada tumor y de cada paciente para combatir con mayor efectividad-. Estos avances han permitido "mayor supervivencia con menor toxicidad", explicó.

Otro salto cualitativo ha sido el consejo genético. Según explicó la vicepresidenta de la SAOM, Ana Laura Ortega, del 5 al 10% de los tumores "tienen un componente genético y familiar". Andalucía estaba por detrás en este apartado, pero ya todas las provincias cuentan con consultas específicas en la que se hace la secuenciación genética de los tumores para valorar el pronóstico y los tratamientos. Eso ha permitido reducir la incidencia y diagnosticar cánceres en estadios más precoces.

En este aspecto, Rueda precisó que en Málaga, todos los tumores pediátricos avanzados son secuenciados para establecer tratamientos dirigidos, algo que "hace dos o tres años no se hacía". Es por todos estos logros que la coordinadora del comité científico del congreso, Elisabeth Pérez, concluyó que en la especialidad "se ha avanzado mucho en los últimos años". En materia de investigación, reconoció que en Andalucía "hemos empezado más tarde que en Barcelona", pero destacó la implicación de los profesionales para avanzar en la lucha contra el cáncer y el papel de los grupos de trabajo creados en el seno de la SAOM.