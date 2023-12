'PORNavidad', la pornografía y la violencia que puede llegar a los niños a través del móvil

Los últimos estudios advierten de una realidad impactante. A los 8 años se produce el primer contacto con el porno, en muchos casos violento y denigrante, sobre todo para la mujer. El móvil, una herramienta poderosísima en toda su extensión, desde lo mejor a lo peor, se ha convertido en una ventana por la que los niños cada vez más pequeños acceden no solo a contenidos sexuales, también a vídeos extremos, peleas, retos peligrosos, insultos y acoso. Ahora que la edad mínima para tener estos dispositivos, sean teléfonos o cualquier pantalla con conexión a internet, es tema especial de debate el instituto público Puerto de la Torre ha lanzado un cortometraje para alertar a las familias sobre los peligros del uso del móvil sin control parental.

PORNavidad es el título del vídeo que se publicó el pasado lunes en Youtube y que en dos días superó las 5.000 visualizaciones "y ha salido ya de las fronteras de Andalucía", como explica Mariola Fernández, directora del centro. Además del cortometraje, realizado por la comunidad educativa, se incluye una guía didáctica para poder trabajar en el aula y fuera de ella sobre el tema. También han salido a su barrio, al Puerto de la Torre, para mostrar a los adultos lo que puede llegarles, "a veces sin buscarlo", como apunta la directora, a los terminales de sus hijos.

"Ahora que llega la Navidad y uno de los regalos estrella suele ser el móvil, queremos concienciar a los padres y madres sobre los riesgos que conlleva tener un móvil a ciertas edades, porque tiene cosas buenas como la comunicación con los amigos y la familia, el acceso a la información, es una herramienta pedagógica, pero también una puerta abierta a la pornografía, a la violencia, a los insultos, al acoso y tenemos que plantearnos a qué edad un niño está capacitado para asumir esto", subraya Mariola Fernández. Y no se trata, agrega, de prohibir sino de que los adultos ejerzan el control. "Lo bueno y lo malo están al mismo alcance si no ponemos ningún filtro", agrega.

Los profesores Ángel Rueda, de la especialidad de Informática, y Sergio Lanzas, de Lengua y Literatura, han sido los artífices creativos del proyecto junto a la directora y a la orientadora del centro, Pepa Cabello. El corto narra cómo un niño pequeño le traslada sus deseos navideños a Papá Noel con toda su ilusión, pero su hermana mayor, que va a entrar al instituto y ya se cree a vueltas de todo, lo que le quiere es un móvil. Lo malo es que, tras abrir la caja, también salen de ella escenas no aptas para menores. "No dejemos que una pantalla borre la magia de su infancia", expresan en el vídeo y lanzan la pregunta: "¿Cuándo el primer móvil?"

"Creemos que las familias no son todavía realmente conscientes de lo que ocurre cuando regalan un móvil, no se dan cuenta del peligro de dar un móvil a un niño de 9 ó 10 años sin saber lo que hay detrás, a veces, les llega contenidos desgarradores y no están preparados para recibir esa información", comenta el profesor Ángel Rueda. Este proyecto pedagógico también pretende que las familias tomen partido y luchen contra la "presión social, que es fundamental, que parece que sus hijos van a estar señalados si no tienen un teléfono y esto no debe de ser así".

"El corto tiene un mensaje muy claro y los destinatarios son los adultos", indica Sergio Lanzas, profesor de Lengua y Literatura del instituto. "Los padres no saben muchas veces los problemas, no solo éticos, psicológicos o morales, sino legales a los que se tendrían que enfrentar ellos por el comportamiento de sus hijos", destaca el docente y subraya las "sentencias abrumadoras" que se han visto en algunos casos por un uso indebido del móvil.

"Nuestra labor como centro educativo no es juzgar, sino formar, hacer visible una realidad y esta problemática social no es una hipótesis, es una realidad que tenemos en las aulas", asegura Lanzas. "Antes teníamos que asistir a conflictos presenciales pero ahora son virtuales, la cantidad de fotos inadecuadas, vídeos, memes, burlas que alteran la convivencia es tremenda", añade. Y eso es lo que quieren hacer ver a los padres, "que tienen la responsabilidad, al fin y al cabo".

Este es el cuarto cortometraje que realizan desde el instituto y siempre engancha. "Es un formato que llega, se viraliza muy rápido, el mensaje cala fácil y algunos se están quedando impactados", comenta la directora del centro. Los agradecimientos especiales de los autores van para Viveros Guzmán, lugar en el que rodaron el corto el pasado mes de noviembre, y para el IES Profesor Isidoro Sánchez, que ha realizado el maquillaje.

"Queremos que, a partir de este vídeo, hablen con sus hijos, que trabajen juntos el tema, que conozcan con qué facilidad se accede al porno, a algunas barbaridades que no sabemos ni cómo se buscan", comenta Lanzas. Y el problema que subyace en todo esto es que "se produce una insensibilización y nos va pareciendo normal porque lo consideramos cotidiano algo que no lo es", indica. "Tenemos una misión como centro educativo y es recordarle a los padres que sin control eficiente el móvil les puede arruinar la vida a sus hijos y a ellos", puntualiza el profesor, que ya está pensando en el corto del año que viene, que estará dedicado a la comunidad docente.

Han creado una web en la que poder descargar el contenido pedagógico con el que docentes de cualquier centro puedan trabajar. https://view.genial.ly/657cbbc8dbd71a0014a234e7/interactive-content-y-tu-traes-tu-carta