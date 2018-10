El PP culpa al Gobierno de "retrasar" el proyecto de los Baños del Carmen

La diputada nacional por el PP de Málaga Carolina España criticó ayer que el Gobierno del PSOE "no haya dado aún ningún paso nuevo en la evolución del proyecto marítimo de los Baños del Carmen", exigiéndole que "no paralice las inversiones que puso en marcha el PP, como los Baños del Carmen o la Biblioteca de San Agustín". Así lo expuso junto al también diputado popular Avelino Barrionuevo y el senador Manuel Marmolejo. Si bien vaticino que el Ejecutivo "no va a hacer nada nuevo por la provincia", le reclamó que "no paralice las inversiones puestas en marcha por el Ejecutivo de Mariano Rajoy". Sobre ello, recordó que se trata de proyectos "que ya tienen la tramitación avanzada, que están previstos en los Presupuestos Generales del Estado y que son importantes para Málaga".

De este modo, España expuso que el pasado 4 de abril se contrató la asistencia técnica para atender las alegaciones y realizar el estudio de impacto ambiental como paso previo a la redacción del proyecto de los Baños del Carmen, que cuenta con un espigón para paliar los temporales y mejorar la playa. Dichos trabajos "ya deben estar terminados, al haber finalizado el plazo de ejecución de cinco meses". En este punto preguntó por los resultados de los mismos para que pueda adjudicarse la obra "de manera inminente". También pidió a la Junta que, tras caducar la concesión de los 31.000 metros cuadrados del camping, ponga los terrenos a disposición de la ciudad para la ejecución de un gran parque público.