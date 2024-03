El PP de Málaga y Cádiz quieren llevar a Algeciras el tren litoral

El Partido Popular (PP) de Málaga y Cádiz unen fuerzas en su propósito de llevar hasta Algeciras –el principal puerto del sur de Europa– el tren litoral desde la capital de la Costa del Sol. Para ambos esta iniciativa, que en multitud de ocasiones se ha quedado en Marbella en una primera fase, es “una infraestructura a todas luces necesaria para garantizar el desarrollo de una de las zonas más pujantes y con mayor proyección de crecimiento del país”.

En una reunión presidida por los presidentes del PP malagueño y gaditano, Patricia Navarro y Bruno García, y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ambas formaciones provinciales han señalado la “urgencia” de instar al Gobierno central a que, en las próximas cuentas estatales, consigne “una partida presupuestaria suficiente para que el proyecto pueda avanzar y salir del punto muerto”.

No es la primera vez que, a propuesta de los populares, se haya un consenso en torno a que el ferrocarril del Mediterráneo llegue hasta las mismas puertas del Atlántico; el mes pasado la Diputación de Málaga votó (por unanimidad tras ser enmendada por el PSOE) pedir al Gobierno que destine los recursos suficientes para que esta infraestructura sea una realidad más pronto que tarde.

De este modo, el secretario general del PP malagueño, José Ramón Carmona, ha destacado que es “clave” empezar ya a planificar esta infraestructura ferroviaria “que lleva cinco años ausente de la lista de proyectos prioritarios del Gobierno, pese a que el ministro popular de Fomento Íñigo de la Serna dejó planteadas y estudiadas en 2018 dos alternativas de trazado, avanzando en los estudios geotécnicos y dotando de presupuesto el Documento Ambiental Inicial”, ha recordado.

“Es el momento de ser ambiciosos, no podemos postergar más esta iniciativa y menos por cuestiones de dinero o de tiempo”, ha manifestado el dirigente popular, alegando que “ya hemos perdido suficiente tiempo con una infraestructura de la que llevamos hablando desde el año 1979 y de la que incluso Manuel Chaves y Magdalena Álvarez llegaron a adjudicar varios tramos”.

Por ello, ha informado de que ambas formaciones llevarán iniciativas tanto a los ayuntamientos, como a las diputaciones, el Parlamento andaluz y el Congreso para que “esta necesaria infraestructura no caiga en saco roto”. “Ya sabemos que el PSOE está ahora mismo más pendiente de sus líos internos, pero no pueden olvidar que se deben al interés de los ciudadanos y, para dos provincias como Málaga y Cádiz, el tren de la Costa del Sol es una prioridad”, ha incidido.

Carmona ha insistido en que “desde el PP, como partido con vocación de gobierno y de servicio público, entendemos que es nuestra obligación ofrecer soluciones en materia de movilidad tanto a los residentes actuales como a los futuros, siempre desde el rigor técnico de los expertos y de la mano de los ciudadanos”.

En este sentido, ha apuntado que “Estepona, Marbella y Benalmádena son actualmente los municipios de España que lideran el crecimiento de población, toda vez que las proyecciones del INE señalan un aumento de 300.000 nuevos habitantes en el horizonte de 2035”.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados y, por eso, desde la dirección provincial del PP de Málaga y Cádiz entendemos que es el momento de avanzar y buscar alternativas al colapso de tráfico que ya sufre la Costa del Sol hasta Algeciras, donde el Cercanías sólo conecta la capital hasta Fuengirola, lo que obliga a muchos residentes y visitantes a utilizar el peaje con el kilómetro más caro de España”, ha explicado el dirigente popular.

Al respecto, ha subrayado que el PP malagueño también reclama la suspensión temporal del peaje mientras se materializa el tren de la Costa hasta Algeciras, marco en el que ha indicado que el Gobierno bonificará el 75% de las autopistas gallegas AP-9 y AP-53 dentro del acuerdo entre PSOE y BNG para garantizar la investidura de Sánchez.

Por último, el secretario general provincial ha incidido en que “desde el PP apostamos por una movilidad basada en la intermodalidad, la sostenibilidad y la seguridad, además de ser inclusiva”, ha añadido, argumentando que “en la Costa del Sol se discrimina a los vecinos y visitantes de todos los municipios donde no llega el Cercanías, tanto por no tener tren, como por verse obligados a usar el peaje en muchas ocasiones y no tener acceso a la medida de gratuidad en el billete de la que disfrutan los municipios donde sí llega la infraestructura ferroviaria”, ha concluido.