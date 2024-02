El PSOE de Málaga aprieta al Gobierno por el tren litoral hasta el Campo de Gibraltar y le pide que asuma que es necesario

Cambio en el tablero, el PSOE, que hasta ahora rehuía y se mostraba tibio pidiendo informes sobre la necesidad y el trazado del tren litoral, enmienda su camino en la Diputación de Málaga y aprieta ahora al Gobierno central en una moción del PP. Todos los grupos, por unanimidad, han pedido que el Ejecutivo "ponga en juego toda su capacidad" para llevar el tren del Mediterráneo andaluz a todas las localidades más pobladas de la Costa del Sol y hasta el Campo de Gibraltar.

La novedad de la moción, que no se ha debatido, no reside tanto en la propuesta popular, que mantiene su ardua defensa de la movilidad de Málaga, sino en las enmiendas añadidas por el PSOE para votar a favor. En el primer punto de la moción, que pedía sólo al Gobierno de España que rectifique, los socialistas han añadido la reprimenda al secretario de Estado de Transporte, José Antonio Santano y que "asuma la necesidad de impulsar" el tren del Mediterráneo andaluz.

Santano afirmó que en estos momentos carecía de datos suficientes para justificar la necesidad de la infraestructura que vertebraría el litoral malagueño, al menos entre Málaga y Marbella en una primera fase. Además, señaló el alto precio del proyecto.

Además, también se aprueba que, mientras se carezca de esta infraestructura, el Gobierno de España suspenda temporalmente el peaje de la AP-7, con el fin de descongestionar la A-7, a lo que el PSOE se ha pedido que se añada que sea el Ejecutivo central quien asuma el coste de la suspensión.

Igualmente, se pide al Gobierno que explique qué ha ocurrido con los 8,4 millones de euros presupuestados en los últimos diez años para llevar a cabo estudios sobre el tren litoral, así como qué se ha hecho a raíz del documento que presentó en enero de 2018 el ministro de Fomento Iñigo de la Serna, al tiempo que se reclama que se impulse el estudio más actualizado para desarrollar el tren mediterráneo andaluz. La petición del impulso, además, también parte de una enmienda socialista.

Silencio en el tren litoral, 820.000 euros para el Corredor de la Ruta de la Plata

Recientemente, el Gobierno central ha evitado responder a una pregunta parlamentaria acerca de cuánto ha ejecutado del presupuesto reservado estudios para el ferrocarril de la Costa. En la misma, cuestionados sobre la cantidad realmente invertida, respondían que "en los últimos años se ha trabajado en el Estudio Informativo del Nuevo Acceso Ferroviario a Marbella y Estepona".

Al mismo tiempo que hace mutis por el foro sobre la inversión en el Corredor de la Costa Sol, este martes el Gobierno central formalizó la adjudicación del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León (de la Ruta de la Plata) por 820.000 euros.

El estudio deberá evaluar si se puede desarrollar el mismo, cuyas obras arrancaron hace cuarenta años y que, en caso de ser viable, deberán volver a iniciar desde el comienzo. El mismo tiene un plazo de 24 meses y conllevará estudios técnicos, de demanda y las distintas alternativas, señalando cuál de estas sería la óptima. Lo mismo que pide impulsar la Diputación en el Mediterráneo andaluz.

Petición de las competencias

Paralelamente, en la misma moción, se insta al Gobierno andaluz a desarrollar la resolución a propuesta del Grupo Por Andalucía, aprobada en el último debate de la comunidad, por el que, en base al artículo 64 del Estatuto de Autonomía, se pida al Gobierno de España que le transfiera las competencias ferroviarias en nuestra comunidad autónoma siempre y cuando se asegure por parte del Gobierno de España la culminación de la red ferroviaria, incluyendo el tren mediterráneo andaluz hasta el Campo de Gibraltar y las transferencias, con carácter previo a asumir dichas competencias.

Preguntada al respecto, la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha señalado que esto mismo se ha votado a favor en el Parlamento andaluz, "estaríamos dispuestos a afrontarlo", ha asegurado. Sin embargo, no sería una concesión sin contrapartida, si no que ha pedido que se siga el ejemplo catalán, "donde están invirtiendo 6.000 millones" y la misma venga "acompañada de dinero para mantenerlo y ejecutar las infraestructuras necesarias y que no se han hecho", ha subrayado. "El traspaso de competencias a coste cero sería imposible, inviable y nadie pecaría en ese sentido", ha remarcado Navarro.