El PP de Málaga afirma tener más de 1.300 viviendas públicas en marcha y rechaza una alianza con el PSOE

El secretario general del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, urgió el pasado martes al alcalde de Málaga a sellar una alianza por la vivienda "para quienes tienen que elegir entre alquiler o llenar la nevera". Y el guante lanzado no tardó en recogerlo la portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles. "El PP de Málaga no necesita pacto alguno, ni foto alguna, para seguir trabajando, preocupándonos y ocupándonos por uno de los asuntos más importantes y estratégicos para nosotros, la vivienda", ha asegurado Pérez de Siles. "Con el PP puede hablar de vivienda cuando quiera, pero para alianzas o performance vacías de contenido que no cuente con nosotros, postureo ninguno", ha resaltado y ha destacado que el Ayuntamiento de Málaga tiene más de 530 viviendas en construcción y otras 500 "en distintos trámites administrativos".

La portavoz del PP ha apuntado lo "sorprendente" de las declaraciones del PSOE cuando "llevaba tiempo sin abordar el tema de la vivienda a pesar de que fue una de las principales batallas" de la campaña electoral para las municipales de mayo. Pérez de Siles ha destacado que el líder socialista hablaba de ofrecer a los malagueños "más de 10.000 viviendas para incorporar al parque público de nuestra ciudad y ofrecer a un precio absolutamente social, menos de 150.000 euros, un precio fuera de mercado, según los propios promotores". Igualmente desde el Gobierno central se habló de la creación de más de 420.000 viviendas públicas en España y de cantidades ingentes no solo para la construcción de vivienda nueva, sino también para la ayuda al alquiler, para la promoción y el acceso a la vivienda de los jóvenes.

Pero, según ha subrayado la portavoz popular, "la realidad es que de todas esas promesas no tenemos absolutamente nada, cero viviendas, cero inversión en la provincia por parte del Gobierno de España, cero viviendas las que han aportado al parque público de vivienda de Málaga". También ha criticado que Daniel Pérez ofreciera una alianza de vivienda al Partido Popular de Málaga "cuando fue el PSOE el que votó en contra al Plan de Vivienda Pública Municipal 2023-2027 y llevan diciendo no a muchos desarrollos urbanísticos que hemos ido trabajando en estos años".

En este plan municipal para los próximo cuatro años se incluye la construcción de unas 8.900 viviendas que darían respuesta a las más de 8.600 familias inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda. Y como muestra un botón. "El alcalde de Málaga ha visitado este miércoles una promoción de 35 viviendas públicas que se están promoviendo desde el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de la Vivienda y que se incorporarán en los próximos meses al parque público de vivienda que ofrecemos a los malagueños en la calle Ingeniero José María Garnica, un ejemplo práctico más del esfuerzo en inversión que venimos haciendo desde hace muchos años", ha comentado Pérez de Siles.

La portavoz ha destacado igualmente que en los presupuestos del Ayuntamiento para este 2024 se han consignado más de 40 millones de euros para seguir cumpliendo objetivos de ese Plan Municipal de Vivienda. Además de las 1.300 viviendas públicas en marcha, ha resaltado la puesta a licitación a finales de 2023 de 13 parcelas de suelo público municipal, en Cortijo Merino, Sánchez Blanca y Universidad, para "esa necesaria colaboración público-privada que esperamos que se traduzcan en muchas viviendas con precios accesibles que podamos ofrecer a los malagueños del registro público de demandantes del Ayuntamiento de la ciudad", ha señalado.

Acciones en materia de vivienda del gobierno de De la Torre

"En estos últimos años hemos invertido más de 500 millones de euros a pulmón del bolsillo de todos los malagueños, a pesar de no ser una competencia directa municipal, hemos conseguido ser la ciudad que mayor ratio de inversión en vivienda pública por habitante", ha incidido Pérez de Siles en referencia a las cifras del Observatorio de Vivienda del Gobierno central.

"Y no solo hablamos de esas 5.300 viviendas que hemos incorporado al parque público de vivienda municipal desde el año 2000, sino que en los distintos ejercicios presupuestarios se han consignado importantes partidas para ayudas al alquiler, a familias especialmente vulnerables, a la rehabilitación, y gestionamos más de 4.000 viviendas del parque social a través del IMV", ha añadido.

También ha destacado la "apuesta rotunda y absoluta" del gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía por la promoción de la vivienda pública en Andalucía. "Se han destinado más de 29 millones de euros para ofrecer subvenciones a los promotores para seguir trabajando en esa necesaria colaboración público privada", ha dicho la portavoz popular y ha mencionado también el plan de ecovivienda y el desbloqueo de planes de desarrollo urbanístico como el de de las tecnocasas. "También hay que destacar el ofrecimiento de suelo público que repercuta en una rebaja del precio de la vivienda y que estas casas se pongan a disposición del registro de demandantes de vivienda", ha agregado.

También ha querido señalar que "el PSOE está en el momento más oportuno para mostrar ese compromiso con la vivienda en Málaga y exigir que en esos Presupuestos Generales del Estado aparezca reflejado, que aparezcan con nombres y apellidos esas viviendas que pueden incorporar a través de esos presupuestos", Además, ha apuntado que la vivienda estará en el orden del día de temas a tratar en esa reunión que van a tener el PP y el PSOE para abordar las principales problemáticas de la provincia de Málaga.