El PSOE critica la gestión en Andalucía con "continuos montajes para tapar gestión"

El PSOE ha criticado la gestión del primer año de gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía que "vive en la sobreactuación permanente, en la mentira y en los continuos montajes para tapar su pésima gestión".

El secretario general del PSOE de Málaga y parlamentario andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha manifestado este sábado que "es la ultraderecha de Vox quien marca la agenda y el discurso en Andalucía".

Además ha lamentado que sea Vox quien "impone sus debates y juega sus batallas culturales e ideológicas mientras que PP y Ciudadanos miran para otro lado porque necesitan sus votos".

El dirigente socialista se ha preguntado para qué queríamos a un malagueño en la Junta y ha asegurado que el "anunciado cambio ha sido a peor".

Ha dicho que si hay un indicador de "pésima gestión" de este gobierno en la Junta es "sin duda" la situación de caos y colapso en la sanidad pública malagueña.

En este sentido, el Comité Provincial del PSOE de Málaga ha aprobado una resolución denunciando la situación de caos y colapso de la sanidad pública malagueña como consecuencia de la "nefasta gestión" del Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía.

Para Ruiz Espejo, "cuanto más ahondamos en la gestión de un año de Gobierno de la derecha en Andalucía más orgullosos tenemos que sentirnos de los años de Gobiernos socialistas en Andalucía".

Ha asegurado que "indignan las mentiras de la derecha, incapaz de asumir la propia alternancia del gobierno como eso, como ejercicio del gobierno y no como oposición de la oposición".

Ruiz Espejo ha acusado a los dirigentes actuales de la Junta de querer "reescribir los años de gobierno del PSOE a base de engaños y mentiras".

Ha reconocido que las últimas semanas han sido duras "por la injusticia de las palabras escuchadas contra todo el partido, contra referentes como Pepe Griñán y Manolo Chaves o nuestra compañera Magdalena Álvarez, quienes sólo pretendieron y lograron proteger a cientos de trabajadores despedidos".

"Lo peor en la política vino de la mano de los oportunistas y los ladrones. Que nadie dude de nuestro asco a ese comportamiento. Sufrimos las consecuencias, en todos los sentidos", ha apostillado, al tiempo que ha rechazado "la corrupción en cualquiera de sus formas".

Pero ha defendido la honorabilidad y la honradez de los expresidentes, "porque no se han enriquecido y no se han llevado un solo euro", y ha reiterado que no ha habido, según la sentencia, ni financiación irregular del PSOE ni red clientelar alguna.