Pikingli, el último 'truquito' de María Speak English

Cuando se trata de aprender un nuevo idioma, la pasión y la dedicación pueden marcar la diferencia. María González Durán y Sergio Ramos son la mente, el corazón y la imagen del perfil de Tik tok e Instagram: María Speak English. Ahora han dado el gran salto y de los truquitos a los que María tenía acostumbrados a toda su comunidad abriendo su propia academia online, Pikingli, con el objetivo de enseñar “inglés para el día a día de forma dinámica y divertida”.

La joven malagueña lleva enseñando inglés desde los 15 años y siempre ha tenido claro lo que quería hacer, ya que “una parte de mí siempre lo ha sabido. Lo que más me gusta es crear, tener una idea, poder materializarla y ver el impacto que tienen en otras personas”. Por eso, decidió crear María Speaks English, ya que el inglés es su pasión y compartirlo “es lo que me mueve en la vida y no me podría imaginar no haciéndolo”.

Actualmente María tiene más de 600.000 seguidores en Instagram y un millón de seguidores en Tik Tok. Desde que abrió por primera vez ambas aplicaciones ha estado enseñando inglés de una manera dinámica y divertida. Poco a poco sus métodos han ido cambiando, sus vídeos se han ido haciendo cada vez más virales y ha llegado hasta a colaborar con Pau Gasol y el embajador de Reino Unido en España. Además, también llegó a grabar pequeños vídeos y creó diferentes cursos en su página web, llegando a tener hasta 30.000 usuarios. Ahora ha dado el gran salto y ha creado su academia online: Pikingli.

“Necesitaba dar un paso hacia delante y evolucionar la marca, darle un nombre a la academia para poder seguir creciendo y que tuviese una vida y recorrido propio” asegura la joven malagueña. Eso sí, este proyecto tendrá “nueva identidad, nueva web, nuevos colores, misma filosofía y cariño de siempre”.Todos aquellos que se adentren en Pikingli encontrarán diferentes recursos diseñados que hacen que aprender inglés sea “atractivo y efectivo”. Los cursos online incluyen gramática, vocabulario, pronunciación, tiempo verbales y phrasal verbs. Además, los cursos pueden seguirse al ritmo que los estudiantes quieran y desde cualquier lugar, ya que González quiere que las personas empiecen a vivir el inglés y “dejen de tenerle miedo”. Además, también tendrán “recursos adicionales”, por lo que sus alumnos podrán descargar material, tendrán un blog informativo, habrá un test de nivel, talleres grabados y en un futuro talleres en vivo sobre una gran variedad de temas como inglés para atención al cliente y business English.

Algo que la malagueña destaca de Pikingli es su accesibilidad, ya que no hay un número máximo de plazas y no existe ningún requisito de edad específico para los alumnos. Esto quiere decir que cualquier persona, en cualquier momento de su vida puede adentrarse en el mundo del inglés de la mano de Pikingli.

“Nuestros cursos están pensados para aprender inglés para poder comunicarte en la vida real, más allá de los títulos oficiales, pero son un gran apoyo para quien quiera presentarse a un examen oficial” sostiene. Por ello, actualmente están trabajando para crear formaciones pensadas especialmente para este tipo de exámenes. De cara al futuro, González señala que quieren ir incorporando nuevos profesores para ir creciendo poco a poco.

El lanzamiento de Pikingli no es solo un hito en la carrera de María, sino también una oportunidad para que sus seguidores aprendan inglés de una manera fresca, dinámica y apasionante a través de la mirada de esta joven malagueña. Eso sí, sus ‘truquitos’ seguirán inundando las redes sociales, ya que va a compaginar Pikingli y María Speak English.