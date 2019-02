La Policía Local ‘caza’ a 3.000 conductores por ocupar plazas de discapacitados

La Policía local de Málaga denuncia cada año a 3.057 conductores por estacionar o parar el vehículo en zonas para uso exclusivo de personas con movilidad reducida (PMR). En el último lustro, han sido 15.289 las infracciones que ha corregido, motivadas, en el 95% de los casos por ocupar la plaza de este colectivo, pero también por hacerlo sin tener visible la correspondiente tarjeta que lo acredite o hacer un uso inadecuado de ésta.

La gran mayoría, 14.553, responden estacionamientos en espacios reservados para este colectivo, seguida muy de lejos por estacionar en zona para estacionamiento de vehículos PMR sin tener visible la tarjeta que lo acredite con 215 y parar en rebajes de aceras para paso de obstaculizando su normal utilización con 210, según la Policía Local.

Parar en rebajes obstaculizando el uso o no tener la tarjeta visible, otras de las infracciones

Las infracciones restantes se deben a estacionar en espacio reservado para estar personas sin que quede acreditado que en el vehículo se esté trasladando a una, con 116; estacionar en espacio reservado con una tarjeta que autoriza a una persona distinta de la transportada, con 48; o parar en zonas señalizadas para el uso exclusivo PMR, con 26, entre otras.

Desde la Policía Local incidieron en que desde que se inició esta campaña al detectarse malos usos de las tarjetas de aparcamiento han sido retiradas cientos de ellas por esa utilización fraudulenta y se han remitido al Centro de Valoración y Orientación de Málaga, dependiente de la Junta de Andalucía, el emisor de las autorizaciones para acceder a dichos espacios reservados.

El uso ilegal detectado va desde duplicidades a favor de terceros, hasta falsedades documentales que incurren en lo penal, pasando por utilizaciones indebidas por personas no beneficiarias, siendo una de las infracciones que más se repiten la ocupación de estacionamientos PMR por vehículos conducidos por familiares de las personas que tienen asignadas las tarjetas, que aprovechan ese hecho para utilizarlas, no para trasladar a las mismas, si no en su beneficio personal, y, con ello, en detrimento de aquellos que lo necesitan.

La Policía informó ayer de que desde la labor diaria a pie de calle se ha conseguido ayudar "a que la inclusión social de las personas con diversidad sea efectiva”. Además, añadieron que “la evolución en el trato constante de los agentes de la Policía ha ido pareja con el desarrollo legislativo y la visión social del colectivo de discapacitados”. La Policía Local animó a los agentes a seguir facilitando la movilidad de estas personas.