Daniel Pérez: "El fotoperiodismo es el mejor trabajo del mundo"

El fotógrafo colaborador de la Agencia Efe Daniel Pérez ha sido distinguido con el Premio Andalucía del Periodismo 2022 en la categoría de Fotoperiodismo. El reconocimiento se debe a su imagen Muralla de Fuego, captada en el incendio de Alhaurín de la Torre en el mes de julio y que protagonizó las portadas de los principales diarios nacionales.

-¿Qué importancia tiene este premio para usted?

-Para mi es un premio muy importante. Cuando uno empieza en esta profesión ve que este reconocimiento lo tienen los grandes de la fotografía a nivel andaluz. Me acuerdo de referentes como Eduardo Abad en Sevilla o Rafael Díaz en Málaga. Ha sido una sorpresa porque los premios son siempre una lotería. Estoy muy contento y agradecido de que el jurado haya premiado mi fotografía.

-¿A quién le dedica el premio?

-Con estas cosas te acuerdas de muchas personas. Amigos y compañeros con los que he estado trabajando desde el principio. Pero de quien más me acuerdo es de mi familia. Esta es la mejor profesión del mundo, pero tiene cosas que complican la conciliación familiar y se lo dedico a mi mujer y a mis hijos que son los que viven de cerca la trastienda del fotoperiodismo.

-¿Por qué decidió ser fotógrafo de prensa?

-La fotografía desde una edad muy temprana me llamaba la atención. Toda la parte creativa. Me surgió la oportunidad estudiando Fotografía. Una vez que hice las primeras prácticas en La Opinión de Málaga en 1999 tuve claro que quería dedicarme a esto. Entre el 2000 y 2001 me consolidé de una forma más profesional.

-¿Qué es lo que más le gusta de ser fotoperiodista?

-El fotoperiodismo es una forma de vida. No son trabajos a los que acudes, realizas tu labor y vuelves a casa. Es un estilo de vida que te forma como persona porque conoces muchísimas personas y muchos sitios. Cada cobertura que haces deja un poso y te enriquece. Para mí es el mejor trabajo del mundo.

-¿Cuál es la cobertura que más le ha impactado?

-Hay una que está por encima de todas: el caso de Julen. Esa fue la cobertura más difícil. Personalmente a mucha distancia de otras. He cubierto inundaciones, riadas, desapariciones, fallecimientos, accidentes que te dejan muy marcado con imágenes dramáticas e historias personales muy duras, pero esa historia fue la que más me marcó.

-¿Cómo ve las condiciones de los fotoperiodistas? ¿Crees que a veces se os valora poco?

-El mundo del fotoperiodismo siempre hemos ido a rebufo de los redactores. Siempre ha habido un poco de diferenciación años atrás de forma mas acentuada. Esas diferencias con el tiempo se han ido desvaneciendo. Con la creación de hace 4 años de la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos que tengo el honor de presidir, uno de los propósitos era que esas diferencias se fueran difuminando y lo estamos consiguiendo con la colaboración del gremio. Cada vez hay mejor sintonía y las cosas van mejor.

-¿Qué papel juega el fotoperiodismo en esta época de bulos y fake news?

-Un papel fundamental. Nuestra labor hoy en día tiene mucho valor. Los bulos siempre han existido, pero ahora mismo es mas fundamental que nunca nuestro valor. Me acuerdo mucho de las imágenes e informaciones que se hacían durante la pandemia, cuando nadie podía salir ni tomar fotografías ahí se veía el valor que tenía nuestro trabajo. No hay que olvidar que en esas situaciones tan complicadas en las que nadie puede tomar imágenes ahí estamos los fotoperiodistas.

-¿Alguna vez pensó en dejar el fotoperiodismo?

No. Nunca. Soy un firme defensor de esta profesión. Además, siempre reivindico y animo a quien la quiera ejercer. El periodismo en general y el fotoperiodismo en particular es un mundo difícil, pero si una persona está estudiando Periodismo y Fotografía lo animo con todo mi ímpetu porque es una profesión enriquecedora y a nivel personal no la cambiaría por nada.