Profesores critican la falta de información de la Junta a seis meses de las oposiciones

A seis meses de los exámenes para acceder al cuerpo de Profesores, interinos y aspirantes aún no saben si se va a convocar su especialidad ni si el número de plazas ofertadas merecerá el esfuerzo previo. Salvo los que hagan la prueba de Lengua y Literatura, para la que se convocarán 489 plazas, Geografía e Historia con 500 y Matemáticas con 600, el resto de especialidades, centenares contando con la Formación Profesional, no tienen información alguna.

Los afectados critican el oscurantismo de la Junta de Andalucía, que aprobó en el Consejo de Gobierno del pasado martes una oferta de empleo público docente de tan solo 1.730 plazas. “A 18 de diciembre aún no tenemos ni idea de si van a salir, para cuándo ni cuántas”, critica Encarna de la Chica, portavoz de la Federación de Enseñanza de UGT Málaga.

“Hay una falta de planificación increíble, la gente no sabe nada a estas alturas y si finalmente no convocan su plaza se tienen que esperar dos años, esto produce una ansiedad tremenda”, agrega De la Chica y subraya que es una “es una falta de respeto hacia los opositores que a estas fechas no sepan si el examen será para dentro de seis meses o de dos años y medio”.

Esther Sánchez se presentará por primera vez a las oposiciones por Economía. Lo suyo es un reciclaje profesional en toda regla. Tiene 50 años y después de trabajar en distintos sectores quiere apostar por la docencia y la estabilidad de un funcionariado. Pero la falta de información a tan pocos meses de los exámenes la tiene en una situación de estrés constante.

“He dejado de lado empleos que me han ofrecido para centrarme en esto, tengo una familia, dos hijos, y no saber nada es una situación angustiosa”, indica Esther, que se graduó en Turismo e hizo el máster del profesorado en 2018. “He dejado de tener ingresos para apostar por la enseñanza, si no las convocan no puedo estar otros dos años más sin trabajo”, agrega.

No solo supone invertir tiempo. También dinero en academias, preparadores y temarios sin saber si habrá alguna posibilidad. “No se puede sostener esta situación, nos tienen que decir algo ya, los compañeros de la academia están todos desesperados”, añade la aspirante a docente. Igualmente señala que junto a los opositores, también las familias quedan afectadas por este proceso. “Y todo esto cuando son plazas que realmente hay que cubrirlas, que se necesitan, no entendemos por qué no las sacan”, señala.

Leticia Cuadrado es profesora interina de Biología desde que en la convocatoria de 2010 sacó más de un nueve. Pero salieron para Andalucía tan solo 55 plazas y no pudo hacerse con una de ellas. En las tres convocatorias posteriores no volvieron a ofertar su especialidad, y eso que es la quinta materia con más peso en los institutos.

En 2018 volvió a presentarse y a sacar una muy buena calificación. “Estoy estudiando, pero así no lo haces con tanto ahínco porque esperas a que digan si van a salir o no, te desmoralizas un poco con esta incertidumbre”, sostiene Leticia.

“Además siempre sacan pocas plazas”, agrega y destaca que hay “muchos compañeros que ya no quieren estudiar, unas oposiciones supone mucha inversión de tiempo”. La profesora de Biología incide en que “todavía no sabemos nada y creo que Andalucía es la única comunidad autónoma en la que no hay previsión de plazas, es una vergüenza, no me parece justo que no haya estimación”, sostiene Leticia Cuadrado.

Para José Luis Cervera, que lleva ya 16 años como profesor interino de Latín y Griego, su opción ante este panorama es directamente no presentarse. José Luis consigue vacante cada año, está el número 1 en la lista de Málaga y su trabajo, por el momento, no peligra. Además, su especialidad hay muchos años que no la convocan y si lo hacen no ofertan ni el 10% de los puestos vacantes en Andalucía.

"El ánimo en general es derrotista, mis compañeros se preguntan para qué van a estudiar"

“Estar con esta incertidumbre a varios meses es terrible para la gente”, considera José Luis. Apunta que “el ánimo en general es derrotista, no se sabe si van a sacar plazas o si no, mis compañeros de Francés, Tecnología o Dibujo me dicen que para qué van a estudiar”, concluye el interino.