El Puerto de Málaga abre nueva convocatoria para incorporar músicos y artistas callejeros en el Palmeral

El Puerto de Málaga ha dado un paso más en la regulación de las actuaciones musicales en el espacio portuario de uso ciudadano, concretamente en el Palmeral de las Sorpresas.

Han señalado en un comunicado que, si bien durante algún tiempo se desarrollaron a pequeña escala, el incremento de las actividades artísticas obligó a la Autoridad Portuaria a adoptar algunas normas que faciliten el ocio de los visitantes del puerto en armonía y equilibrio con el resto de las actividades que se llevan a cabo en el mismo espacio respetando, a su vez, el derecho al descanso de las tripulaciones de las embarcaciones atracadas en las dársenas y los vecinos de áreas colindantes.

Tras la convocatoria inicial en la que se asignó los correspondientes horarios de mañana y/o tarde a una docena de músicos y artistas callejeros, la Autoridad Portuaria instaló diversos medidores de sonido con el objetivo de controlar la acústica y un desarrollo respetuoso de la actividad, han indicado en un comunicado.

La relación de horarios, que se establece en turnos se está ya llevando a cabo de 10.00 a 16.00 horas y de 16.00 a 22.00 horas.

Actualmente, el organismo público ha publicado una nueva convocatoria para cubrir cinco plazas vacantes en horario de mañana, de 10.00 a 16.00 horas, de las cuales cuatro corresponden a actividades artísticas y una a actuaciones musicales. Las autorizaciones serán por un plazo que finalizará en todo caso el 30 de abril de 2025.

Asimismo, acorde al pliego de condiciones de la Autoridad Portuaria, los titulares de autorizaciones otorgadas no podrán dificultar el paso peatonal ni afectar la seguridad de los viandantes y usuarios oempleados del Puerto en general; igualmente no podrán incluir dentro del espacio autorizado ningún tipo de mobiliario urbano o elemento no autorizado; tampoco obstaculizar con los elementos autorizados la entrada a los locales, restaurantes y edificios del Palmeral de las Sorpresas, papeleras, contenedores de residuos sólidos urbanos y selectiva, soterrados o de superficie, así como cualquier otra instalación oespacio de interés público o legítimo.

El incumplimiento de las citadas prohibiciones será causa de caducidad de las autorizaciones y podrá dar lugar, a su vez, a las correspondientes actuaciones sancionadoras.